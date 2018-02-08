Придрались к ларькам нового образца: в Ярославле проверили торговые павильоны

Ревизоры из мэрии проверяют, чтобы в обновленных торговых точках всё было по новым правилам

Сегодня в мэрии Ярославля сообщили: работы по обновлению торговых павильонов почти закончены.

— Заключено 648 договоров на размещение нестационарных торговых объектов, более 400 торговых точек открыто и работает, — отрапортовали власти. — В законности права аренды земельных участков для оставшихся киосков разбираются судебные органы, а 15% от заключенных договоров направлены на расторжение, так как внешний вид этих торговых объектов не соответствует единой городской концепции.



Во всех районах города созданная мэрией Ярославля комиссия по вводу в эксплуатацию новых торговых точек проверяет эти самые обновленные павильоны. Сегодня ревизоры съездили за Волгу. Они придрались к оформлению вывески и освещения торговой точки на Школьном проезде, 8.



— Подсветка — важная часть оформления объекта, она должна круглосуточно работать для безопасности посетителей, — сказала начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля Наталья Скорюкова. — К некоторым торговым точкам имеются замечания, но они незначительные и легко устранимы.

Комиссия также проверяет нестационарные торговые объекты по таким параметрам, как площадь павильона, благоустройство территории, доступность для инвалидов и соответствие санитарным нормам.



В 2017 году в Ярославле было демонтировано около 450 старых нестационарных торговых объектов.