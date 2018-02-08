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Придрались к ларькам нового образца: в Ярославле проверили торговые павильоны
7 февраля 2018 22:01
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Сегодня в мэрии Ярославля сообщили: работы по обновлению торговых павильонов почти закончены.
— Заключено 648 договоров на размещение нестационарных торговых объектов, более 400 торговых точек открыто и работает, — отрапортовали власти. — В законности права аренды земельных участков для оставшихся киосков разбираются судебные органы, а 15% от заключенных договоров направлены на расторжение, так как внешний вид этих торговых объектов не соответствует единой городской концепции.
Комиссия также проверяет нестационарные торговые объекты по таким параметрам, как площадь павильона, благоустройство территории, доступность для инвалидов и соответствие санитарным нормам.
Фото: мэрия Ярославля
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