Обратная связь

Город

Власти против подрядчика: кто ответит за «туалетную» плитку в фонтане

11 января 2018
2 736 8
фонтан, скандал, благоустройство, Ярославль

Ярославцы раскритиковали реконструкцию фонтана в парке Мира. Людям не понравилась облицовка, которая, по их мнению, сделана из сантехнической плитки, да ещё и с неровными швами повсюду.

— Не фонтан, а общественный туалет какой-то, — развозмущались горожане в социальных сетях. — И вообще, к весне всё это развалится.

В распоряжении редакции 76.ru попал скан официальной служебной записки из департамента городского хозяйства. В бумаге расписан подробный план работ на этом объекте, а также есть суммы и все государственные печати. Самое примечательное то, что пункта о реконструкции фонтана в этом документе нет, то есть вся облицовка является личным энтузиазмом подрядчика.

— Мы категорически запретили возводить или капитально ремонтировать в зимнее время фонтан, — заверил первый заместитель мэра — директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. — Подрядчик по своей инициативе сделал временную облицовку конструкции. — За эти временные работы мы платить ему не будем. Все необходимые финальные работы проведут весной, когда будет плюсовая температура. Скажу только одно, что ко Дню города фонтан будет полностью готов к эксплуатации.

Оказалось, что подрядчик, во-первых, и не собирался брать за облицовку фонтана с мэрии деньги, а во-вторых, оставлять всё в таком виде. Это было сделано временно. Как говорится, с благими намерениями. Просто из-за погодных условий работы пришлось остановть. Поэтому ремонт фонтана и благоустройство тротуарной плиткой не делали и, естественно, это не оплачивалось.

— На стадии ремонта фонтан выглядел крайне некрасиво, поэтому мы сделали временную облицовку, — рассказал руководитель фирмы-подрядчика Вячеслав Чепиков. — Мы хотели чтобы фонтан не портил облик парка, а также был безопасным для детей, которые гуляют в этом парке. Плитку положили до весны, когда станет теплее, начнем реконструкцию фонтана. И делали мы это изначально за свой счёт.

Известно, что завтра фонтан должны законсервировать до весны. А уже потом, когда позволит погода, работы по контракту будут доделаны. Представители мэрии и фирмы-подрядчика в один голос уверяют, что горожане доделанную работу смогут оценить в мае. Хотя, в целом, парк сейчас выглядит неплохо. По крайней мере, не хуже, чем год назад.

Напомним, в другом ярославском парке сегодня запустили «машину времени». Теперь, гуляя в Демидовском сквере, можно при помощи смартфона или iPhone вернуться на сто лет назад. Мы проверили, как это работает.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Перекопский/Yarportal.ru
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Проголосовать за ремонт парка или своего двора ярославцы смогут в торговых центрах и библиотеках

Новостройки 3 796 Вторичное жилье 4 508 Сдам в аренду 648 Коммерческая 174
Добавить объявление о продаже недвижимости
Спорт
Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте

Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте
Культура
Искусство в деталях

Искусство в деталях
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов
Бизнес
«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (14): типичный проект для... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,32 57,16
EUR 67,70 68,59
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 12.01
USD 57,00 0,12
EUR 68,06 0,17
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.