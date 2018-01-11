Власти против подрядчика: кто ответит за «туалетную» плитку в фонтане

Подрядчик уверяет, что не собирался брать за укладку этой плитки бюджетные деньги

Ярославцы раскритиковали реконструкцию фонтана в парке Мира. Людям не понравилась облицовка, которая, по их мнению, сделана из сантехнической плитки, да ещё и с неровными швами повсюду.

— Не фонтан, а общественный туалет какой-то, — развозмущались горожане в социальных сетях. — И вообще, к весне всё это развалится.

В распоряжении редакции 76.ru попал скан официальной служебной записки из департамента городского хозяйства. В бумаге расписан подробный план работ на этом объекте, а также есть суммы и все государственные печати. Самое примечательное то, что пункта о реконструкции фонтана в этом документе нет, то есть вся облицовка является личным энтузиазмом подрядчика.

Пункта о реконструкции фонтана в документе нет, а значит, вся облицовка является личным энтузиазмом подрядчика

— Мы категорически запретили возводить или капитально ремонтировать в зимнее время фонтан, — заверил первый заместитель мэра — директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. — Подрядчик по своей инициативе сделал временную облицовку конструкции. — За эти временные работы мы платить ему не будем. Все необходимые финальные работы проведут весной, когда будет плюсовая температура. Скажу только одно, что ко Дню города фонтан будет полностью готов к эксплуатации.

Оказалось, что подрядчик, во-первых, и не собирался брать за облицовку фонтана с мэрии деньги, а во-вторых, оставлять всё в таком виде. Это было сделано временно. Как говорится, с благими намерениями. Просто из-за погодных условий работы пришлось остановть. Поэтому ремонт фонтана и благоустройство тротуарной плиткой не делали и, естественно, это не оплачивалось.

— На стадии ремонта фонтан выглядел крайне некрасиво, поэтому мы сделали временную облицовку, — рассказал руководитель фирмы-подрядчика Вячеслав Чепиков. — Мы хотели чтобы фонтан не портил облик парка, а также был безопасным для детей, которые гуляют в этом парке. Плитку положили до весны, когда станет теплее, начнем реконструкцию фонтана. И делали мы это изначально за свой счёт.

Известно, что завтра фонтан должны законсервировать до весны. А уже потом, когда позволит погода, работы по контракту будут доделаны. Представители мэрии и фирмы-подрядчика в один голос уверяют, что горожане доделанную работу смогут оценить в мае. Хотя, в целом, парк сейчас выглядит неплохо. По крайней мере, не хуже, чем год назад.

Напомним, в другом ярославском парке сегодня запустили «машину времени». Теперь, гуляя в Демидовском сквере, можно при помощи смартфона или iPhone вернуться на сто лет назад. Мы проверили, как это работает.