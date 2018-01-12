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Единый стиль не для всех: почему курочка-гриль останется в жёлтых ларьках
12 января 2018
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Изменения внешнего вида ларьков в Ярославле всё заметнее. Новенькие остановки, мини-магазины, газетные киоски и даже малюсенькие ларьки по ремонту обуви обновили фасады. Бело-серые киоски с витражными окнами выглядят куда современнее своих предшественников и смотрятся довольно стильно. Вот только есть в нашем городе ларьки особенные, для которых правила единого стиля не писаны — ярко-жёлтые домики с курочкой гриль и пончиковая певца Стаса Костюшкина.
Если пончиковой городские власти нашли объяснение: это временно, то ларьки с курочкой в Ярославле, очевидно, долгоиграющая история. Уходить с рынка они не собираются. Перекрашиваться тоже. В этом материале речь пойдёт о том, почему в Ярославле правила действуют не для всех, и что думают профессиональные архитекторы и градозащитники о происходящих изменениях.
Иключительные ларьки
Правила существуют для исключений. Как удалось выяснить 76.ru, яркие и ароматные ларьки с курочкой-гриль вообще не попадают под общую концепцию обновления.
— Эти ларьки обозначаются как тонары. Им можно оставаться в своём текущем виде, — пояснил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.
Тонар — торговая палатка на колёсах либо легковой прицеп.
Вот только колёс, которые должны быть у ларьков-тонаров, не видно. Потому что их нет у большинства ларьков. Маленькая хитрость.
Кстати, уже в ближайшее время городские депутаты оценят, насколько у мэрии получилось исполнить собственную программу обновления. Напомним, власти обязали всех предпринимателей обновить свои павильоны до 1 декабря. Бизнесмены шли на разные уловки, чтобы как можно дешевле выполнить указание мэра.
Мнение архитекторов
О том, подходит ли новый стиль ларьков нашему городу, мы спросили у профессиональных архитекторов.
— С архитектурной точки зрения они достаточно сдержанные, выполнены в нейтральных некричащих цветах с фоновой архитектурой, — считает архитектор «План Б» Александр Качалов. — Неплохо. Но то, как технологически это реализуется, — это печально. Настолько хлипко и шатко, что, думается, через год они начнут расползаться.
Нужно больше цвета
Ярославские градозащитники тоже оценили преображение города. И сочли его слишком скучным.
— Я считаю, что закон должен быть один для всех: и для пончиковой Стаса Костюшкина, и для курочки-гриль. Так же как должно быть большее разнообразие и в архитектурном решении, цветовой гамме, — считает градозащитница Елена Богданова.
Градозащитница предложила задуматься о новых цветах для ларьков: зелёно-бежевом, серо-оранжевом и бежево-коричневом сочетаниях. Кстати, именно Елена Богданова решилась за свой счёт охранять объект культурного наследия в Ярославле.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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