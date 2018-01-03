Не потеряли надежду найти: ярославцы, которые пропали в прошлом году

Молодой человек пропал при загадочных обстоятельствах

Родные не теряют надежды найти своих близких, хоть и прошло уже много времени. К сожалению, в прошлом году без вести пропало большое количество человек. Многие исчезли при странных обстоятельствах. Однако их до сих пор продолжают искать. Может быть, и вы видели кого-то? 76.ru вспоминает всех ярославцев, которые пропали в том году и до сих пор числятся в розыске.

1 марта 2017 года пропал Александр Козаковшенок. Он вышел из дома в Кировском районе, и больше его никто не видел.

Мужчину ищут больше полугода

Со 2 мая не могут найти 17-летнюю Ксения Гладкову. Она ушла из дома в посёлке Семибратово и пропала.

17-летняя девушка пропала в Семибратово

20 мая пропал 47-летний житель Тутаева Игорь Торопченков. Он также ушёл из дома и больше не вернулся.

Мужчина вышел из дома и исчез

30 мая исчезла молодая женщина Елена Пескова. Она проживала в Красноперекопском районе. До сих пор она не выходит на связь.

Родственники ждут Елену домой

14 августа пропала 81-летняя Галина Анисимова. Она вышла из дома в посёлке Тихменево Рыбинского района. С тех пор её никто не видел.

Пенсионерка ушла из дома и не вернулась

20 августа пропал Пётр Богданов. Мужчина выехал из Рыбинска в деревню Грезное и исчез.

Мужчина поехал в соседнюю деревню

С августа потеряна связь с 25-летним Иваном Разживиным. Мужчина не появлялся дома в посёлке Михайловское с весны-лета 2017 года.

Парень не выходит на связь

3 октября в Рыбинске пропал Роман Лисицын. Он также вышел из дома по делам.

Мужчина пропал в Рыбинске

13 ноября пропала 73-летняя Вера Дашкова. Последний раз её видели в родном посёлке Муханово Ярославской области.

Пенсионерку ищут с ноября

21 ноября пропал Кирилл Климов. Молодой человек загадочно исчез после того, как переночевал у друга. С утра он поговорил с мамой и больше она его не слышала. Недавно на берегу озера нашли его куртку.

Мама ждёт сына домой

27 ноября пропала Нина Семёнова. 69-летнюю женщину последний раз видели в районе Московского вокзала.

Последний раз женщину видели на вокзале

— Если вам что-либо известно о местонахождении этих людей, позвоните по телефону горячей линии «ЯрСпаса» 8-910-964-08-38, — просят волонтёры.