На застройщика двух домов в Ярославле завели уголовное дело

Директор строительной компании обманул вкладчиков в строительство домов

В Ярославле завели уголовное дело на директора фирмы-застройщика двух 17-этажек. Компания взялась за строительство домов на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе. Но квартиры люди не только не получили, но и полностью потеряли вложенные в стройку деньги и возможность когда-либо получить жильё.

— Было возбуждено и расследовалось уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при строительстве двух 17-ти этажных многоквартирных жилых домов, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — По результатам проведенных экспертиз принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя строительной организации.

Дело возбуждено по статье уголовного кодекса за «Мошенничество», совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.