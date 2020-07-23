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Сочи скоро треснет (и Крым тоже): фото и видео с переполненного русского юга

Людей каждый день становится всё больше и больше

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Таким вы Сочи давно не видели. И слава богу

Таким вы Сочи давно не видели. И слава богу

Где еще отдыхать этим летом, как не на российском юге? Так подумали тысячи жителей страны и ломанулись покорять сочинские побережья. К сожалению для самих себя. Таких энтузиастов, которым в родных городах этим летом слишком тесно, на отечественных курортах уже тысячи. Лежаки приходится занимать с первыми лучами солнца, а подход к воде преграждают разбросанные тут и там тела загорающих. Присоединяйтесь к виртуальной прогулке по бесплатным пляжам Сочи. Здесь под палящим солнцем голову напекает так, что забываешь о коронавирусе и социальной дистанции.

Некоторые местные жители подсчитали, что каждый день в Сочи прибывают тысячи туристов.

Шествие «Бессмертного полка» в этом году, кстати, отменили, чтобы люди не толпились лишний раз.

Кто-то из энтузиастов решил проинспектировать все пляжи Сочи. Ситуация везде примерно одинаковая.

Пляжи Адлера забиваются с восьми утра

Пляжи Адлера забиваются с восьми утра

Европейский фонд по борьбе с раком кожи, кстати, не рекомендует загорать с 11:00 до 15:00. Но с такими правилами в Сочи вы рискуете остаться без удобного места под солнцем.

Видео: Оля Олина / Vk.com

Самое бессильное время в жизни курортного народа — время от рассвета до получения лежака

Самое бессильное время в жизни курортного народа — время от рассвета до получения лежака

В Алуште тоже перебор с отдыхающими

В Алуште тоже перебор с отдыхающими

Видео: Надежда Евсикова / Vk.com

В горах, кстати, тоже не лучше. Очереди — синоним курортного отдыха в России в этом сезоне.

Если в начале июля жители Евпатории говорили, что нагрузка на местных пляжах далека от пиковой, то сегодня здесь не протолкнуться даже вечером.

Темпы заполняемости пляжей пугают жителей Евпатории

Темпы заполняемости пляжей пугают жителей Евпатории

Любителям уединения в Крыму придется заплывать далеко за буйки. Очень далеко.

А как вы решили отдыхать этим летом?

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    Сочикурортлето 2020отдых
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