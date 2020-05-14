Ярославский пилот Дмитрий, который уже полтора месяца не может вернуться домой из США из-за пандемии коронавируса, написал в небе над Флоридой послание к жителям России: «Мой руки».
— Хотел написать «Заберите домой», но это 3 часа летать, — шутит пилот. — Я имею лицензию пилота США. Владелец академии SkyEagle Aviation, услышав про флешмоб, бесплатно выделил мне самолет. Он сказал: «Давай». Ну я и дал!
Летал он один.
Пока у Дмитрия не получалось попасть ни на один из вывозных рейсов. Зато он рассказал, как увидеть его послание онлайн:
— С помощью сервиса Flightradar24 любой желающий может проверить трек полёта, — говорит ярославец. — Нужно вбить дату полета — 13 мая и номер борта — n737ba.