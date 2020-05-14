14 мая четверг
СЕЙЧАС +12°С
usd 73.58
eur 79.78
Тема дня График отключения горячей воды - 2020

Все новости

Все новости
Вот как выглядит послание пилота на радарах&nbsp;

Вот как выглядит послание пилота на радарах 

Ярославский пилот Дмитрий, который уже полтора месяца не может вернуться домой из США из-за пандемии коронавируса, написал в небе над Флоридой послание к жителям России: «Мой руки».

— Хотел написать «Заберите домой», но это 3 часа летать, — шутит пилот. — Я имею лицензию пилота США. Владелец академии SkyEagle Aviation, услышав про флешмоб, бесплатно выделил мне самолет. Он сказал: «Давай». Ну я и дал!

Летал он один.

Герой публикации в кабине самолета

Герой публикации в кабине самолета

Пока у Дмитрия не получалось попасть ни на один из вывозных рейсов. Зато он рассказал, как увидеть его послание онлайн:

— С помощью сервиса Flightradar24 любой желающий может проверить трек полёта, — говорит ярославец. — Нужно вбить дату полета — 13 мая и номер борта — n737ba.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пилот самолетаярославецСША
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!