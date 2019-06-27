«Только не провоцируйте»: как в Грузии встречают российских туристов

Не все россияне смогли отказать себе в удовольствии любоваться пейзажами Сигнахи из-за политических разногласий
Ростуризм проанализировал данные туроператоров и сообщил, что в Грузии находятся 930 российских туристов.
— Их возврат будет осуществлен в плановом порядке до 8 июля, согласно выписанным билетам, — сообщили в ведомстве.
Из-за политических разногласий Москвы и Тбилиси и запрета авиаперелётов между странами многим пришлось менять свои планы на предстоящий отпуск.
— Мы мечтали попасть в Грузию: пейзажи, море, добродушие, по деньгам — всё подходило, — рассказал Степан Мареев из Ярославля. — В апреле купили билеты на самолёт по акции, через приложение арендовали две квартиры — одну в Батуми и одну в Тбилиси: в Батуми — в многоэтажке на берегу моря, а в Тбилиси — в маленькой квартирке маленького гостевого дома с колоритным двором. В общем, хотели прочувствовать все прелести жизни. Забронировали билеты на грузинские железные дороги, приступили к подбору экскурсий. Но в пятницу узнали, что рейсы отменяют с 8 июля, а у нас билеты на 9-е число. Расстроились, слов нет как. Отпуск год планировали. Но вариантов нет — пришлось сдавать. На бронировании тысячи три потеряли, потому что комиссию сервису нужно было уплатить. Билеты на поезд до Москвы и обратно вернули с 20%-ным вычетом. Что касается возврата денег за самолёты — до сих пор ждём. Вчера написали, что наши билеты внесены в список на возврат. А когда именно ждать денег назад, нам не сообщили.
Другие решили, что сложившаяся ситуация не заставит их отказаться от намеченных планов, и продолжают выбирать Грузию местом отдыха этим летом. Из Ярославля туда одни едут на авто, другие придумали способ, как просто добраться до Грузии без машины.
Но есть и те, кто считает, что россиянам в Грузии находится сейчас небезопасно. А правда ли это? Мы решили спросить у самих грузин. И зарегистрировались на сайте для каучсёрфинга. Списались с несколькими людьми, которые предлагают свои квартиры для туристов.
Оказалось, ждут нас!
— Если моя помощь пригодится кому-то, кто приехал в Грузию, то я с удовольствием встречусь с этими людьми, покажу город и познакомлю с местной культурой, — заверил участник каучсёрфинга Лазарь Джибладзе. — Неважно, из какой страны будет этот человек. К россиянам никакого особенного отношения среди народа нет.
— Мы всегда рады друзьям, — добавил владелец другой квартиры Саба Кавтарадзе. — Ваше правительство занимается пропагандой, и вас это с ума сводит. Отсюда и переживания по поводу безопасности в Грузии. Но я уверяю, что россияне могут чувствовать себя безопасно на территории Грузии. Если специально никого не провоцировать, то никто даже обидного слова не скажет. Сейчас по Тбилиси ходит много туристов из России, и никаких проблем у них нет абсолютно.
Каучсёрфинг — одна из крупнейших гостевых сетей, существующая в виде онлайн-сервиса. Объединяет более 14 миллионов человек в 200 000 населенных пунктах. Члены сети предоставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий и организуют совместные путешествия. Миссией каучсёрфинга является «создание вдохновляющего опыта». Идея состоит в том, чтобы активизировать межкультурный обмен и общение людей в дружеской неформальной обстановке. Это даёт возможность реализовать естественное желание узнавать что-то новое, обмениваться опытом в различных сферах жизни. В том числе благодаря такому общению людей из разных стран, представителей разных культур и национальностей, они имеют возможность взглянуть на многие международные проблемы с разных сторон.
Накануне в Грузии прошли акции протеста, поводом для которых стало появление депутата Госдумы Сергея Гаврилова во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в кресле спикера в парламенте Грузии. Российское правительство решило, что жителям их страны находиться сейчас в Грузии небезопасно, поэтому президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям перевозить россиян на территорию Грузии. Он подписал соответствующий указ, который будет действовать с 8 июля.
— С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии, — сообщается в документе, размещённом на сайте Кремля.
Туроператорам и турагентам порекомендовали отказаться от продажи туров в Грузию. А правительству Путин поручил принять меры по возвращению россиян, которые уже находятся там.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что политические разногласия не должны влиять на туристов из России, которые хотят посетить ее страну. Она признала, что напряженность в отношениях с Россией существует давно, но это не помешало полутора миллионам туристов посетить Грузию.
— Туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию, — отметила президент Грузии.
Она добавила, что, несмотря на большое число россиян в последние годы, за все это время «обошлось без инцидентов с участием приезжих и местного населения».
Её доводы не были услышаны российскими властями. С ответом выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, отметив, что россиянам и без Грузии есть куда съездить отдохнуть.
— Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей, — заявила Захарова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что авиаперелёты в Грузию возобновятся лишь тогда, когда там нормализуется ситуация.