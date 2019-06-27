«Только не провоцируйте»: как в Грузии встречают российских туристов

Ростуризм проанализировал данные туроператоров и сообщил, что в Грузии находятся 930 российских туристов.

— Их возврат будет осуществлен в плановом порядке до 8 июля, согласно выписанным билетам, — сообщили в ведомстве.

Из-за политических разногласий Москвы и Тбилиси и запрета авиаперелётов между странами многим пришлось менять свои планы на предстоящий отпуск. — Мы мечтали попасть в Грузию: пейзажи, море, добродушие, по деньгам — всё подходило, — рассказал Степан Мареев из Ярославля. — В апреле купили билеты на самолёт по акции, через приложение арендовали две квартиры — одну в Батуми и одну в Тбилиси: в Батуми — в многоэтажке на берегу моря, а в Тбилиси — в маленькой квартирке маленького гостевого дома с колоритным двором. В общем, хотели прочувствовать все прелести жизни. Забронировали билеты на грузинские железные дороги, приступили к подбору экскурсий. Но в пятницу узнали, что рейсы отменяют с 8 июля, а у нас билеты на 9-е число. Расстроились, слов нет как. Отпуск год планировали. Но вариантов нет — пришлось сдавать. На бронировании тысячи три потеряли, потому что комиссию сервису нужно было уплатить. Билеты на поезд до Москвы и обратно вернули с 20%-ным вычетом. Что касается возврата денег за самолёты — до сих пор ждём. Вчера написали, что наши билеты внесены в список на возврат. А когда именно ждать денег назад, нам не сообщили.

Другие решили, что сложившаяся ситуация не заставит их отказаться от намеченных планов, и продолжают выбирать Грузию местом отдыха этим летом. Из Ярославля туда одни едут на авто, другие придумали способ, как просто добраться до Грузии без машины.

Грузины уверяют, что россияне в Тбилиси не столкнутся с агрессией со стороны местных жителей Фото: Анна Лурье

Но есть и те, кто считает, что россиянам в Грузии находится сейчас небезопасно. А правда ли это? Мы решили спросить у самих грузин. И зарегистрировались на сайте для каучсёрфинга. Списались с несколькими людьми, которые предлагают свои квартиры для туристов.

Оказалось, ждут нас! — Если моя помощь пригодится кому-то, кто приехал в Грузию, то я с удовольствием встречусь с этими людьми, покажу город и познакомлю с местной культурой, — заверил участник каучсёрфинга Лазарь Джибладзе. — Неважно, из какой страны будет этот человек. К россиянам никакого особенного отношения среди народа нет.

— Мы всегда рады друзьям, — добавил владелец другой квартиры Саба Кавтарадзе. — Ваше правительство занимается пропагандой, и вас это с ума сводит. Отсюда и переживания по поводу безопасности в Грузии. Но я уверяю, что россияне могут чувствовать себя безопасно на территории Грузии. Если специально никого не провоцировать, то никто даже обидного слова не скажет. Сейчас по Тбилиси ходит много туристов из России, и никаких проблем у них нет абсолютно.



Каучсёрфинг — одна из крупнейших гостевых сетей, существующая в виде онлайн-сервиса. Объединяет более 14 миллионов человек в 200 000 населенных пунктах. Члены сети предоставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий и организуют совместные путешествия. Миссией каучсёрфинга является «создание вдохновляющего опыта». Идея состоит в том, чтобы активизировать межкультурный обмен и общение людей в дружеской неформальной обстановке. Это даёт возможность реализовать естественное желание узнавать что-то новое, обмениваться опытом в различных сферах жизни. В том числе благодаря такому общению людей из разных стран, представителей разных культур и национальностей, они имеют возможность взглянуть на многие международные проблемы с разных сторон.

Накануне в Грузии прошли акции протеста, поводом для которых стало появление депутата Госдумы Сергея Гаврилова во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в кресле спикера в парламенте Грузии. Российское правительство решило, что жителям их страны находиться сейчас в Грузии небезопасно, поэтому президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям перевозить россиян на территорию Грузии. Он подписал соответствующий указ, который будет действовать с 8 июля.

— С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии, — сообщается в документе, размещённом на сайте Кремля.

Туроператорам и турагентам порекомендовали отказаться от продажи туров в Грузию. А правительству Путин поручил принять меры по возвращению россиян, которые уже находятся там.



Многие россияне после запрета авиаперелётов решили ехать в Грузию на авто Фото: Анна Лурье

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что политические разногласия не должны влиять на туристов из России, которые хотят посетить ее страну. Она признала, что напряженность в отношениях с Россией существует давно, но это не помешало полутора миллионам туристов посетить Грузию.

— Туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию, — отметила президент Грузии.

Она добавила, что, несмотря на большое число россиян в последние годы, за все это время «обошлось без инцидентов с участием приезжих и местного населения».



Не только море, но и горы — достояние Грузии Фото: Анна Лурье

Её доводы не были услышаны российскими властями. С ответом выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, отметив, что россиянам и без Грузии есть куда съездить отдохнуть.

