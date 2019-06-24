«Прорвёмся! В Грузию»: ярославец рассказал, как просто добраться до Тбилиси без личного авто

О том, как добраться из России до Грузии, если у тебя нет своего автомобиля, Сергей рассказал в своей колонке на 76.RU.

29-летний технический писатель из Ярославля Сергей Хавронин и его друзья собрались в отпуск в Грузию. Когда они увидели в новостях про то, что происходит между государством, где они живут, и страной, куда они хотят ехать, расстроились, ведь авиаперелёты из России в Грузию запретили . Кто-то едет на машине , но у ребят своей машины нет, чтобы добраться до Тбилиси по автодороге. Но, оказалось, планы менять не придётся.

«Как всегда! Стоит что-то запланировать, и сработает закон подлости», — подумал я, когда увидел первые новости о событиях в Тбилиси. Дело в том, что в сентябре мы с друзьями запланировали небольшое путешествие в Грузию. И, как только СМИ запестрили заголовками о политическом конфликте и отмене авиарейсов, мне показалось, что придется менять всё планы. Но, немного разобравшись, я успокоился — поездку отменять не придется. Почему?



Во-первых, билеты на самолёт у нас куплены до Владикавказа, поэтому запрет на полёты нас не коснется (дальше можно добраться автомобильным транспортом: такси — до границы, а потом — маршрутка). Лишь бы в очередной попытке защитить интересы своих граждан Россия не закрыла границу.



Во-вторых, я думаю, что стоит отделять политику от человеческих отношений. Я не боюсь русофобии, а точнее, дискриминации русских (вряд ли тут замешан страх). Потому что важно, какой ты человек, а не твоё гражданство. В этом я убедился, когда был в Стамбуле после трагедии со сбитым российским самолётом и разбомбленной колонной турецких войск в Сирии. Ненависти к русским там не было (по крайней мере, ко мне лично), и я ни разу не столкнулся с негативом просто потому, что я приехал из России.

