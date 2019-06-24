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Михаил Контуев

редактор спецпроектов
Страна и мир
Запрет полетов в Грузию
Мнение

«Прорвёмся! В Грузию»: ярославец рассказал, как просто добраться до Тбилиси без личного авто

Колонка Сергея Хавронина, которому политический конфликт двух стран чуть не сорвал отпуск

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Михаил Контуев

редактор спецпроектов

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Сергей любит путешествовать, поэтому не стал отменять и поездку в Грузию

Фото: архив Сергея Хавронина

29-летний технический писатель из Ярославля Сергей Хавронин и его друзья собрались в отпуск в Грузию. Когда они увидели в новостях про то, что происходит между государством, где они живут, и страной, куда они хотят ехать, расстроились, ведь авиаперелёты из России в Грузию запретили. Кто-то едет на машине, но у ребят своей машины нет, чтобы добраться до Тбилиси по автодороге. Но, оказалось, планы менять не придётся.

О том, как добраться из России до Грузии, если у тебя нет своего автомобиля, Сергей рассказал в своей колонке на 76.RU.

«Как всегда! Стоит что-то запланировать, и сработает закон подлости», — подумал я, когда увидел первые новости о событиях в Тбилиси. Дело в том, что в сентябре мы с друзьями запланировали небольшое путешествие в Грузию. И, как только СМИ запестрили заголовками о политическом конфликте и отмене авиарейсов, мне показалось, что придется менять всё планы. Но, немного разобравшись, я успокоился — поездку отменять не придется. Почему?

Во-первых, билеты на самолёт у нас куплены до Владикавказа, поэтому запрет на полёты нас не коснется (дальше можно добраться автомобильным транспортом: такси — до границы, а потом — маршрутка). Лишь бы в очередной попытке защитить интересы своих граждан Россия не закрыла границу.

Во-вторых, я думаю, что стоит отделять политику от человеческих отношений. Я не боюсь русофобии, а точнее, дискриминации русских (вряд ли тут замешан страх). Потому что важно, какой ты человек, а не твоё гражданство. В этом я убедился, когда был в Стамбуле после трагедии со сбитым российским самолётом и разбомбленной колонной турецких войск в Сирии. Ненависти к русским там не было (по крайней мере, ко мне лично), и я ни разу не столкнулся с негативом просто потому, что я приехал из России.

Ну и, наконец, я не хочу отменять свой отпуск и отказываться от гор и вина из-за того, что одни грузины не согласны с другими. Это их страна и их жизнь. А я заканчиваю планировать маршрут и думаю о том, не задержаться ли там дольше. И, как поёт грузинская группа «Мгзавреби», — прорвёмся!

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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отпускавиаГрузия

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КОММЕНТАРИИ (3)

Потерявшийся Дед
24 июн 2019 в 07:08

Время ехать, страховые случаи близко.

Гость
24 июн 2019 в 07:04

Вспомнился мультик советских времен: "штаны и рубашка лежат на песке...." Может и пронесет. Тбилиси красивый город, но в этой ситуации можно съездить в Баку. Но если уж так хочется вина, то да.....

Guest
24 июн 2019 в 06:59

Очередной пиар, очередного блогера.