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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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Страна и мир

«Огромные состояния на простейших вещах»: YouTube-блогер нашёл уникальное село в Ярославской области

Авторы канала «Архитектурные излишества» рассказали самое интересное в 16-минутном фильме

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Авторы канала «Архитектурные излишества» сняли фильм о селе Поречье-Рыбное

Фото: «Архитектурные излишества»

Автор YouTube-канала «Архитектурные излишества» вместе со своей командой

начал снимать видеозарисовки про сельскую Россию. И побывали в Ярославской области.

— Где в России впервые начали отмечать свой «Хеллоуин»? Как построить самую высокую сельскую колокольню в стране за счёт огородов? Можно ли триста лет заниматься любимым делом, не обращая внимание на революции и катаклизмы? — задался блогер вопросами и за ответами на них отправился в потрясающее и по-своему колоритное село Поречье–Рыбное, которое находится в 15-ти километрах от Ростова Великого.

Авторы фильма рассказали факты о Поречье-Рыбном, которые не знали многие местные жители

Фото: «Архитектурные излишества»

Здесь авторы «Архитектурных излишеств» сняли 16-минутный фильм, в котором рассказали об уникальности села Поречье-Рыбное. То, что они показали и рассказали, удивило даже многих местных жителей.

— Даже не знаю, в каких лабораториях вырабатывали ярославского мужика, — говорит в фильме блогер. — Местные сколачивали многотысячные состояния на простейших вещах: на рыбе, на огородах, на луке. И всё это потом превращалось в прекрасную архитектуру. Здесь сочетаются и деревянные теремки, и высокие церкви, и красивые росписи, и такое количество каменных усадеб, что позавидует даже богатый уездный город.

Видео: «Архитектурные излишества»

Ещё один документальный фильм накануне Международного дня памятников и исторических мест сняла журналист 76.RU Анастасия Тихомирова. В этой картине речь идёт о Петропавловском парке в Ярославле.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
2 май 2019 в 13:57

Интересно ... " человек смертен , при чем внезапно смертен " . Евагилие : " не копи богатство на земле "