«Огромные состояния на простейших вещах»: YouTube-блогер нашёл уникальное село в Ярославской области

Автор YouTube-канала «Архитектурные излишества» вместе со своей командой
начал снимать видеозарисовки про сельскую Россию. И побывали в Ярославской области.
— Где в России впервые начали отмечать свой «Хеллоуин»? Как построить самую высокую сельскую колокольню в стране за счёт огородов? Можно ли триста лет заниматься любимым делом, не обращая внимание на революции и катаклизмы? — задался блогер вопросами и за ответами на них отправился в потрясающее и по-своему колоритное село Поречье–Рыбное, которое находится в 15-ти километрах от Ростова Великого.
Здесь авторы «Архитектурных излишеств» сняли 16-минутный фильм, в котором рассказали об уникальности села Поречье-Рыбное. То, что они показали и рассказали, удивило даже многих местных жителей.
— Даже не знаю, в каких лабораториях вырабатывали ярославского мужика, — говорит в фильме блогер. — Местные сколачивали многотысячные состояния на простейших вещах: на рыбе, на огородах, на луке. И всё это потом превращалось в прекрасную архитектуру. Здесь сочетаются и деревянные теремки, и высокие церкви, и красивые росписи, и такое количество каменных усадеб, что позавидует даже богатый уездный город.
Ещё один документальный фильм накануне Международного дня памятников и исторических мест сняла журналист 76.RU Анастасия Тихомирова. В этой картине речь идёт о Петропавловском парке в Ярославле.