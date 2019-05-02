«Огромные состояния на простейших вещах»: YouTube-блогер нашёл уникальное село в Ярославской области

— Где в России впервые начали отмечать свой «Хеллоуин»? Как построить самую высокую сельскую колокольню в стране за счёт огородов? Можно ли триста лет заниматься любимым делом, не обращая внимание на революции и катаклизмы? — задался блогер вопросами и за ответами на них отправился в потрясающее и по-своему колоритное село Поречье–Рыбное, которое находится в 15-ти километрах от Ростова Великого.

Здесь авторы «Архитектурных излишеств» сняли 16-минутный фильм, в котором рассказали об уникальности села Поречье-Рыбное. То, что они показали и рассказали, удивило даже многих местных жителей.



— Даже не знаю, в каких лабораториях вырабатывали ярославского мужика, — говорит в фильме блогер. — Местные сколачивали многотысячные состояния на простейших вещах: на рыбе, на огородах, на луке. И всё это потом превращалось в прекрасную архитектуру. Здесь сочетаются и деревянные теремки, и высокие церкви, и красивые росписи, и такое количество каменных усадеб, что позавидует даже богатый уездный город.