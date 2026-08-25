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«Провалились чуть ли не по колено»: в Ярославле мощно затопило улицу — видео

Из-за луж люди не могли попасть домой

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В Ярославле произошел сильный потом | Источник: читательница 76.RUВ Ярославле произошел сильный потом | Источник: читательница 76.RU

В Ярославле произошел сильный потом

Источник:

читательница 76.RU

Вечером 24 августа в Ярославле произошел сильный потоп. Улица Чкалова на Пятерке практически полностью ушла под воду. Об этом редакции 76.RU рассказали очевидцы.

По словам ярославны, вода хлестала около легкоатлетического манежа. Там примерно в 23:00 рабочие пытались устранить проблему, однако поток добрался до дворов на перекрестке с улицей Чехова.

«Гуляли вечером с подружкой и оказались заложниками потопа: не могли перебраться на другую сторону улицы. Вода текла очень стремительно и уходила прямо во дворы. У подъездов тоже все затопило», — рассказала ярославна.

Улица Чкалова ушла под воду | Источник: читательница 76.RUУлица Чкалова ушла под воду | Источник: читательница 76.RU

Улица Чкалова ушла под воду

Источник:

читательница 76.RU

Потоп пытались устранить рабочие

Источник:

читательница 76.RU

Под водой оказались в том числе новые трамвайные пути.

«Пока придумывали, как перебраться на другую сторону, нас уже собралось несколько человек. Пытались как-то помочь друг другу перепрыгнуть лужи, искали островки, хотели даже бревно перетащить и по нему перейти, но не получилось поднять его. Потом нашли, казалось бы, безопасный участок лужи, куда можно прыгнуть — в итоге провалились чуть ли не по колено! Под водой не видно, какой глубины яма. Наверное, поэтому машины пытались объехать участок. Это просто ужас», — добавила читательница 76.RU.

Трамвайные пути на Пятерке сейчас ремонтируют, вода залилась в углубление для новых рельс | Источник: читательница 76.RUТрамвайные пути на Пятерке сейчас ремонтируют, вода залилась в углубление для новых рельс | Источник: читательница 76.RU

Трамвайные пути на Пятерке сейчас ремонтируют, вода залилась в углубление для новых рельс

Источник:

читательница 76.RU

Перепрыгнуть на другую сторону улицы, не замочив штаны, было невозможно | Источник: читательница 76.RUПерепрыгнуть на другую сторону улицы, не замочив штаны, было невозможно | Источник: читательница 76.RU

Перепрыгнуть на другую сторону улицы, не замочив штаны, было невозможно

Источник:

читательница 76.RU

Ярославны не могли добраться до дома из-за огромных луж | Источник: читательница 76.RUЯрославны не могли добраться до дома из-за огромных луж | Источник: читательница 76.RU

Ярославны не могли добраться до дома из-за огромных луж

Источник:

читательница 76.RU

К подъездам дворов вода тоже подступила | Источник: читательница 76.RUК подъездам дворов вода тоже подступила | Источник: читательница 76.RU

К подъездам дворов вода тоже подступила

Источник:

читательница 76.RU

Найти островок для прыжка оказалось затруднительно | Источник: читательница 76.RUНайти островок для прыжка оказалось затруднительно | Источник: читательница 76.RU

Найти островок для прыжка оказалось затруднительно

Источник:

читательница 76.RU

Ярославна провалилась в глубокую лужу | Источник: читательница 76.RUЯрославна провалилась в глубокую лужу | Источник: читательница 76.RU

Ярославна провалилась в глубокую лужу

Источник:

читательница 76.RU

Редакция 76.RU направила по ситуации запрос в мэрию. Как только появится информация, сразу же опубликуем.

Как пояснили в «Водоканале», рабочие повредили наружные сети холодного водоснабжения.

«В ходе выполнения работ по замене трамвайных путей по ул. Чкалова, подрядной организацией, были повреждены наружные сети холодного водоснабжения. Силами АО „ЯВК“ утечка локализована. Подрядная организация, выполнявшая работы приступила к ликвидации дефекта на трубопроводе», — прокомментировали в организации.

Если вы стали свидетелем городского ЧП, присылайте фото и видео в редакцию.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Потоп Затопление Улица Чкалова Пятерка Очевидец
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Комментарии
5
Гость
2 минуты
Подрядчик получается накосячил... ладно хоть устранит порыв сама подрядная, раз повредили водопровод
Гость
9 минут
Зато не скучно провели время! Ну а вообще это просто дичь! По всему городу после осадков проблемы со стоком воды. И не говорите, что раньше так же было. Не было! Похожие ситуации возникали только после очень сильного ливня, вода застаивалась, но все равно сама уходила.
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Гость
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