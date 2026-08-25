«Провалились чуть ли не по колено»: в Ярославле мощно затопило улицу — видео

В Ярославле произошел сильный потом Источник: читательница 76.RU

Вечером 24 августа в Ярославле произошел сильный потоп. Улица Чкалова на Пятерке практически полностью ушла под воду. Об этом редакции 76.RU рассказали очевидцы.

По словам ярославны, вода хлестала около легкоатлетического манежа. Там примерно в 23:00 рабочие пытались устранить проблему, однако поток добрался до дворов на перекрестке с улицей Чехова.

«Гуляли вечером с подружкой и оказались заложниками потопа: не могли перебраться на другую сторону улицы. Вода текла очень стремительно и уходила прямо во дворы. У подъездов тоже все затопило», — рассказала ярославна.

Улица Чкалова ушла под воду Источник: читательница 76.RU

Потоп пытались устранить рабочие Источник: читательница 76.RU

Под водой оказались в том числе новые трамвайные пути.

«Пока придумывали, как перебраться на другую сторону, нас уже собралось несколько человек. Пытались как-то помочь друг другу перепрыгнуть лужи, искали островки, хотели даже бревно перетащить и по нему перейти, но не получилось поднять его. Потом нашли, казалось бы, безопасный участок лужи, куда можно прыгнуть — в итоге провалились чуть ли не по колено! Под водой не видно, какой глубины яма. Наверное, поэтому машины пытались объехать участок. Это просто ужас», — добавила читательница 76.RU.

Трамвайные пути на Пятерке сейчас ремонтируют, вода залилась в углубление для новых рельс Источник: читательница 76.RU

Перепрыгнуть на другую сторону улицы, не замочив штаны, было невозможно Источник: читательница 76.RU

Ярославны не могли добраться до дома из-за огромных луж Источник: читательница 76.RU

К подъездам дворов вода тоже подступила Источник: читательница 76.RU

Найти островок для прыжка оказалось затруднительно Источник: читательница 76.RU

Ярославна провалилась в глубокую лужу Источник: читательница 76.RU

Редакция 76.RU направила по ситуации запрос в мэрию. Как только появится информация, сразу же опубликуем.

Как пояснили в «Водоканале», рабочие повредили наружные сети холодного водоснабжения.