«Провалились чуть ли не по колено»: в Ярославле мощно затопило улицу — видео

Вечером 24 августа в Ярославле произошел сильный потоп. Улица Чкалова на Пятерке практически полностью ушла под воду. Об этом редакции 76.RU рассказали очевидцы.
По словам ярославны, вода хлестала около легкоатлетического манежа. Там примерно в 23:00 рабочие пытались устранить проблему, однако поток добрался до дворов на перекрестке с улицей Чехова.
«Гуляли вечером с подружкой и оказались заложниками потопа: не могли перебраться на другую сторону улицы. Вода текла очень стремительно и уходила прямо во дворы. У подъездов тоже все затопило», — рассказала ярославна.
Под водой оказались в том числе новые трамвайные пути.
«Пока придумывали, как перебраться на другую сторону, нас уже собралось несколько человек. Пытались как-то помочь друг другу перепрыгнуть лужи, искали островки, хотели даже бревно перетащить и по нему перейти, но не получилось поднять его. Потом нашли, казалось бы, безопасный участок лужи, куда можно прыгнуть — в итоге провалились чуть ли не по колено! Под водой не видно, какой глубины яма. Наверное, поэтому машины пытались объехать участок. Это просто ужас», — добавила читательница 76.RU.
Редакция 76.RU направила по ситуации запрос в мэрию. Как только появится информация, сразу же опубликуем.
Как пояснили в «Водоканале», рабочие повредили наружные сети холодного водоснабжения.
«В ходе выполнения работ по замене трамвайных путей по ул. Чкалова, подрядной организацией, были повреждены наружные сети холодного водоснабжения. Силами АО „ЯВК“ утечка локализована. Подрядная организация, выполнявшая работы приступила к ликвидации дефекта на трубопроводе», — прокомментировали в организации.