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Дороги и транспорт Четырехполосная, с остановками для транспорта: где в Ярославле построят новую дорогу

Четырехполосная, с остановками для транспорта: где в Ярославле построят новую дорогу

Жителей позвали обсудить проект

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В Ярославле хотят построить новую дорогу | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле хотят построить новую дорогу | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле хотят построить новую дорогу

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле объявили дату проведения общественных обсуждений проекта планировки и межевания территории под новую дорогу на улице Долецкого в Дзержинском районе. Проезжая часть должна появиться на участке между улицами Бабича и Большой Норской.

Постановление о планировании и межевании территории для объекта было выпущено еще в 2025 году.

«Вид планируемого объекта — магистральная улица районного значения. Протяженность 1449 метров», — говорится в документации на сайте мэрии.

Предполагается, что дорога будет четырехполосной, с тротуарами. На ней хотят обустроить четыре остановки общественного транспорта — по две в каждую сторону. Пропускная способность одной полосы — 4165 автомобилей в час.

Дорога пройдет между улицами Бабича и Большой Норской | Источник: мэрия ЯрославляДорога пройдет между улицами Бабича и Большой Норской | Источник: мэрия Ярославля

Дорога пройдет между улицами Бабича и Большой Норской

Источник:

мэрия Ярославля

Общественные обсуждения пройдут с 31 августа по 7 сентября 2026 года на официальном портале города Ярославля.

Напомним, решение о присвоении новой улице в Ярославле имени заслуженного машиностроителя РСФСР Виталия Долецкого было принято в 2024 году. С 1982 по 1997 год он возглавлял завод «Автодизель» в Ярославле, с 1997 по 2002 год руководил дизелестроительной компанией «Русские (Российские) моторы», созданной на базе Ярославского и Тутаевского моторных заводов. Виталий Долецкий являлся почетным гражданином Ярославля. Его не стало 23 декабря 2020 года.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Дорога Строительство Общественные слушания
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Комментарии
4
Гость
4 минуты
Новые дороги нужны. Планируют их строительство - тоже хорошо. Тем более здесь сразу четырехполосную
Гость
39 минут
Интересно когда проспект Дзержинского доведут до Тутаевского шоссе...видимо никогда....
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Гость
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