Четырехполосная, с остановками для транспорта: где в Ярославле построят новую дорогу

В Ярославле объявили дату проведения общественных обсуждений проекта планировки и межевания территории под новую дорогу на улице Долецкого в Дзержинском районе. Проезжая часть должна появиться на участке между улицами Бабича и Большой Норской.
Постановление о планировании и межевании территории для объекта было выпущено еще в 2025 году.
«Вид планируемого объекта — магистральная улица районного значения. Протяженность 1449 метров», — говорится в документации на сайте мэрии.
Предполагается, что дорога будет четырехполосной, с тротуарами. На ней хотят обустроить четыре остановки общественного транспорта — по две в каждую сторону. Пропускная способность одной полосы — 4165 автомобилей в час.
Общественные обсуждения пройдут с 31 августа по 7 сентября 2026 года на официальном портале города Ярославля.
Напомним, решение о присвоении новой улице в Ярославле имени заслуженного машиностроителя РСФСР Виталия Долецкого было принято в 2024 году. С 1982 по 1997 год он возглавлял завод «Автодизель» в Ярославле, с 1997 по 2002 год руководил дизелестроительной компанией «Русские (Российские) моторы», созданной на базе Ярославского и Тутаевского моторных заводов. Виталий Долецкий являлся почетным гражданином Ярославля. Его не стало 23 декабря 2020 года.