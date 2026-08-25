Четырехполосная, с остановками для транспорта: где в Ярославле построят новую дорогу

В Ярославле хотят построить новую дорогу Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле объявили дату проведения общественных обсуждений проекта планировки и межевания территории под новую дорогу на улице Долецкого в Дзержинском районе. Проезжая часть должна появиться на участке между улицами Бабича и Большой Норской.

Постановление о планировании и межевании территории для объекта было выпущено еще в 2025 году.

«Вид планируемого объекта — магистральная улица районного значения. Протяженность 1449 метров», — говорится в документации на сайте мэрии.

Предполагается, что дорога будет четырехполосной, с тротуарами. На ней хотят обустроить четыре остановки общественного транспорта — по две в каждую сторону. Пропускная способность одной полосы — 4165 автомобилей в час.

Дорога пройдет между улицами Бабича и Большой Норской Источник: мэрия Ярославля

Общественные обсуждения пройдут с 31 августа по 7 сентября 2026 года на официальном портале города Ярославля.