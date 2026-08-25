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Экономика Росфинмониторинг получит прямой доступ к банковским переводам: что это значит

Росфинмониторинг получит прямой доступ к банковским переводам: что это значит

Изменения вступят в силу в сентябре

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НСПК будет самостоятельно передавать все данные Росфинмониторингу | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаНСПК будет самостоятельно передавать все данные Росфинмониторингу | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

НСПК будет самостоятельно передавать все данные Росфинмониторингу

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

С 1 сентября вступают в силу поправки в закон о противодействии легализации доходов, которые дают Росфинмониторингу право напрямую получать информацию о переводах граждан через Систему быстрых платежей (СБП) и карты «Мир». Это следует из федерального закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным в декабре 2025 года.

Информацию о платежах и переводах Росфинмониторингу будет передавать Национальная система платежных карт (НСПК). Компании запрещается разглашать сам факт передачи данных. Ведомство сможет получать сведения через личный кабинет или систему межведомственного электронного взаимодействия.

Росфинмониторинг — федеральная служба, которая противодействует отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: анализирует финансовые операции, контролирует соблюдение антиотмывочного законодательства организациями, ведет перечень причастных к экстремизму и терроризму лиц и взаимодействует с правоохранительными и зарубежными структурами.

Раньше Росфинмониторинг направлял запросы в каждый банк отдельно, теперь процесс автоматизируется. Это позволит ускорить проверки и сократить нагрузку на кредитные организации.

Новые правила направлены на борьбу с отмыванием преступных доходов. Они также помогут выявлять схемы с использованием подставных счетов и обналичиванием денег.

Также банки расширят список условий для блокировки денежных переводов. Столкнуться с ограничением своих счетов можно будет из-за вредоносного программного обеспечения. Помимо этого, проблемы могут возникнуть, если переводить деньги с устройств с устаревшей версией операционной системы, а также модифицированными и неофициальными прошивками.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Перевод Мир НСПК Росфинмониторинг
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Комментарии
3
Гость
17 минут
Все уйдут в нал
Гость
37 минут
Всё ради налогов.
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Гость
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