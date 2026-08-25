Росфинмониторинг получит прямой доступ к банковским переводам: что это значит

НСПК будет самостоятельно передавать все данные Росфинмониторингу Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

С 1 сентября вступают в силу поправки в закон о противодействии легализации доходов, которые дают Росфинмониторингу право напрямую получать информацию о переводах граждан через Систему быстрых платежей (СБП) и карты «Мир». Это следует из федерального закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным в декабре 2025 года.

Информацию о платежах и переводах Росфинмониторингу будет передавать Национальная система платежных карт (НСПК). Компании запрещается разглашать сам факт передачи данных. Ведомство сможет получать сведения через личный кабинет или систему межведомственного электронного взаимодействия.

Росфинмониторинг — федеральная служба, которая противодействует отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: анализирует финансовые операции, контролирует соблюдение антиотмывочного законодательства организациями, ведет перечень причастных к экстремизму и терроризму лиц и взаимодействует с правоохранительными и зарубежными структурами.

Раньше Росфинмониторинг направлял запросы в каждый банк отдельно, теперь процесс автоматизируется. Это позволит ускорить проверки и сократить нагрузку на кредитные организации.

Новые правила направлены на борьбу с отмыванием преступных доходов. Они также помогут выявлять схемы с использованием подставных счетов и обналичиванием денег.