Развивал баскетбол и смеялся с Мединским. 10 последних фото экс-министра обороны Сергея Иванова

В пятницу, 26 июня, скончался экс-министр обороны и экс-спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Ему было 73 года. Трагическую весть сообщили в Единой лиге ВТБ, почетным членом которой он был.
Как рассказал MSK1.RU президент Лиги Сергей Кущенко, жизнь Иванова оборвалась утром. На здоровье чиновник не жаловался — еще три дня назад он присутствовал на совете Лиги в Москве. Показываем фотографии Сергея Иванова, сделанные в последние годы.
В начале февраля 2026 года Иванов покинул должность спецпредставителя, которую занимал почти 10 лет. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Одним из последних публичных мероприятий, где был замечен политик, стал юбилейный баскетбольный матч звезд Единой лиги ВТБ на стадионе «Динамо». Будучи почетным президентом и основателем Иванов вручал награды спортсменам.
А за полгода до этого Сергей Иванов посещал пресс-конференцию ТАСС, посвященную старту нового спортивного сезона. На мероприятии он присутствовал вместе с близким другом, президентом Единой Лиги ВТБ Сергеем Кущенко и генеральным директором Илоной Корстин.
В разговоре с MSK1.RU Сергей Кущенко заявил, что для российского баскетбола смерть Иванова — огромная потеря.
«У него был стратегический ум, всегда принимал взвешенные решения. Чуйка как будто бы на два шага вперёд, — рассказал MSK1.RU Кущенко. — Нас с ним сблизила музыка: у Сергея Борисовича был безупречный вкус. Pink Floyd, Queen — это все нас очень объединяло».
Помимо этого Сергей Иванов входил в попечительский совет Российского военно-исторического общества. Летом 2024 года вместе с помощником президента Владимиром Мединским и главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым открывал бюсты архитектору Осипу Бове и военному историку Дмитрию Скалону на фасаде здания штаб-квартиры Российского военно-исторического общества в Петровском переулке. Во время открытия Мединский и Иванов постоянно о чем-то переговаривались.
Политики часто пересекались на исторических мероприятиях. Годом ранее Мединский и Иванов присутствовали на презентации книги «Сделано в ЦРУ» в клубе «Достоевский» в центре Москвы.
Причины смерти Иванова не раскрывались. При этом, выражая соболезнования, депутат Госдумы Ярослав Нилов отметил, что Сергей «еще много бы сделал для России, если бы позволяло здоровье».
Ранее мы рассказывали, чем известен экс-министр обороны. Также мы публиковали воспоминания политиков, с которыми Иванов работал. Помимо этого близкий друг экс-спецпредставителя поделился, какими были последние дни Иванова.