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Страна и мир Развивал баскетбол и смеялся с Мединским. 10 последних фото экс-министра обороны Сергея Иванова

Развивал баскетбол и смеялся с Мединским. 10 последних фото экс-министра обороны Сергея Иванова

Политика не стало этим утром в возрасте 73 лет

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Публикуем 10 последних фото экс-министра обороны Сергея Иванова | Источник: Киселев Сергей / Агентство «Москва»Публикуем 10 последних фото экс-министра обороны Сергея Иванова | Источник: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Публикуем 10 последних фото экс-министра обороны Сергея Иванова

Источник:

Киселев Сергей / Агентство «Москва»

В пятницу, 26 июня, скончался экс-министр обороны и экс-спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Ему было 73 года. Трагическую весть сообщили в Единой лиге ВТБ, почетным членом которой он был.

Как рассказал MSK1.RU президент Лиги Сергей Кущенко, жизнь Иванова оборвалась утром. На здоровье чиновник не жаловался — еще три дня назад он присутствовал на совете Лиги в Москве. Показываем фотографии Сергея Иванова, сделанные в последние годы.

В начале февраля 2026 года Иванов покинул должность спецпредставителя, которую занимал почти 10 лет. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Одним из последних публичных мероприятий, где был замечен политик, стал юбилейный баскетбольный матч звезд Единой лиги ВТБ на стадионе «Динамо». Будучи почетным президентом и основателем Иванов вручал награды спортсменам.

После ухода с должности спецпредставителя президента Сергей Иванов появлялся на мероприятиях Единой лиги ВТБ, президентом которой он был | Источник: Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»После ухода с должности спецпредставителя президента Сергей Иванов появлялся на мероприятиях Единой лиги ВТБ, президентом которой он был | Источник: Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»

После ухода с должности спецпредставителя президента Сергей Иванов появлялся на мероприятиях Единой лиги ВТБ, президентом которой он был

Источник:

Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»

На матче он наградил выдающих спортсменов. На этом кадре Сергей Иванов вместе с игроком сборной «Звезды Мира» Патриком Миллером | Источник: Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»На матче он наградил выдающих спортсменов. На этом кадре Сергей Иванов вместе с игроком сборной «Звезды Мира» Патриком Миллером | Источник: Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»

На матче он наградил выдающих спортсменов. На этом кадре Сергей Иванов вместе с игроком сборной «Звезды Мира» Патриком Миллером

Источник:

Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»

В Единой Лиге ВТБ он занимал пост почетного президента | Источник: Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»В Единой Лиге ВТБ он занимал пост почетного президента | Источник: Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»

В Единой Лиге ВТБ он занимал пост почетного президента

Источник:

Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»

А за полгода до этого Сергей Иванов посещал пресс-конференцию ТАСС, посвященную старту нового спортивного сезона. На мероприятии он присутствовал вместе с близким другом, президентом Единой Лиги ВТБ Сергеем Кущенко и генеральным директором Илоной Корстин.

В разговоре с MSK1.RU Сергей Кущенко заявил, что для российского баскетбола смерть Иванова — огромная потеря.

«У него был стратегический ум, всегда принимал взвешенные решения. Чуйка как будто бы на два шага вперёд, — рассказал MSK1.RU Кущенко. — Нас с ним сблизила музыка: у Сергея Борисовича был безупречный вкус. Pink Floyd, Queen — это все нас очень объединяло».

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Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко, почетный президент Лиги Сергей Иванов и генеральный директор Лиги Илона Корстин (слева на право) на пресс-конференции | Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко, почетный президент Лиги Сергей Иванов и генеральный директор Лиги Илона Корстин (слева на право) на пресс-конференции | Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко, почетный президент Лиги Сергей Иванов и генеральный директор Лиги Илона Корстин (слева на право) на пресс-конференции

Источник:

Авилов Александр / Агентство «Москва»

Также на мероприятии презентовали книгу с историями выдающихся советских баскетболистов | Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»Также на мероприятии презентовали книгу с историями выдающихся советских баскетболистов | Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Также на мероприятии презентовали книгу с историями выдающихся советских баскетболистов

Источник:

Авилов Александр / Агентство «Москва»

По мнению Сергея Кущенко, российскому баскетболу сильно повезло, когда Иванов стал развивать этот вид спорта | Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»По мнению Сергея Кущенко, российскому баскетболу сильно повезло, когда Иванов стал развивать этот вид спорта | Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»

По мнению Сергея Кущенко, российскому баскетболу сильно повезло, когда Иванов стал развивать этот вид спорта

Источник:

Авилов Александр / Агентство «Москва»

Помимо этого Иванов по долгу службы активно занимался экологическими проектами | Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»Помимо этого Иванов по долгу службы активно занимался экологическими проектами | Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Помимо этого Иванов по долгу службы активно занимался экологическими проектами

Источник:

Авилов Александр / Агентство «Москва»

Помимо этого Сергей Иванов входил в попечительский совет Российского военно-исторического общества. Летом 2024 года вместе с помощником президента Владимиром Мединским и главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым открывал бюсты архитектору Осипу Бове и военному историку Дмитрию Скалону на фасаде здания штаб-квартиры Российского военно-исторического общества в Петровском переулке. Во время открытия Мединский и Иванов постоянно о чем-то переговаривались.

Сергей Кузнецов, Владимир Мединский и Сергей Иванов на открытии бюстов на фасаде здания Российского военно-исторического общества в 2024 году | Источник: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»Сергей Кузнецов, Владимир Мединский и Сергей Иванов на открытии бюстов на фасаде здания Российского военно-исторического общества в 2024 году | Источник: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Сергей Кузнецов, Владимир Мединский и Сергей Иванов на открытии бюстов на фасаде здания Российского военно-исторического общества в 2024 году

Источник:

Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Во время мероприятия Иванов и Мединский постоянно о чем-то переговаривались | Источник: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»Во время мероприятия Иванов и Мединский постоянно о чем-то переговаривались | Источник: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Во время мероприятия Иванов и Мединский постоянно о чем-то переговаривались

Источник:

Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Политики часто пересекались на исторических мероприятиях. Годом ранее Мединский и Иванов присутствовали на презентации книги «Сделано в ЦРУ» в клубе «Достоевский» в центре Москвы.

А годом ранее Иванов и Мединский присутствовали вместе на презентации книги в книжном клубе «Достоевский» | Источник: Киселев Сергей / Агентство «Москва»А годом ранее Иванов и Мединский присутствовали вместе на презентации книги в книжном клубе «Достоевский» | Источник: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

А годом ранее Иванов и Мединский присутствовали вместе на презентации книги в книжном клубе «Достоевский»

Источник:

Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Причины смерти Иванова не раскрывались. При этом, выражая соболезнования, депутат Госдумы Ярослав Нилов отметил, что Сергей «еще много бы сделал для России, если бы позволяло здоровье».

Ранее мы рассказывали, чем известен экс-министр обороны. Также мы публиковали воспоминания политиков, с которыми Иванов работал. Помимо этого близкий друг экс-спецпредставителя поделился, какими были последние дни Иванова.

ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Сергей Иванов Министр обороны Спецпредставитель Смерть
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Комментарии
2
Гость
32 минуты
скажи мне, с кем ты смеялся и я скажу кто ты. с нашим историком-переговорщиком рядом постоял - умным быть перестал.
Гость
18 минут
Скатертью дорога...
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