«Сказали бы, что буду беженкой, глаза бы выдрала»: как переселенцы из ДНР и ЛНР на годы зависли в отелях

Большая часть переселенцев из ДНР и ЛНР приехали в Россию в 2022 году, и многие до сих пор остаются в пунктах временного размещения Источник: Наталья Лапцевич, Семен Казьмин (коллаж)

— Я громко разговариваю, чтоб вы знали, — при встрече предупреждает Людмила Осипова. — Потому что я из Мариуполя. Была там во время боевых действий. При взрыве меня контузило, я потеряла слух. Сама себя не слышу, вот и кричу.

В Россию Людмила приехала в 2022 году, ее муж Сергей — в 2024-м. Сейчас супруги живут в пункте временного размещения, который организован в привокзальной гостинице. Попасть в нее можно только из основного здания вокзала. Первое впечатление — скорее не отель, а большое транзитное пространство, где люди обычно задерживаются на несколько часов или суток, а не на годы. В холле стоят диваны, кулер с водой, холодильники и микроволновка для жильцов. Без роскоши, но и без откровенной запущенности — обычный отель эконом-класса.

Редакция 74.RU рассказывает историю этой семьи и других переселенцев из ЛДНР.

Людмила и Сергей живут при вокзале уже несколько лет Источник: Наталья Лапцевич

С виду — обычная гостиница Источник: Наталья Лапцевич

Внутри место больше напоминает зал ожидания, чем отель Источник: Наталья Лапцевич

Здесь обычно останавливаются те, кто находится в городе проездом Источник: Наталья Лапцевич

— У нас здесь сдвоенный номер: две комнаты. В нашей стоит три кровати, сейчас заняты две — живем с мужем, — показывает Людмила. — Раньше были втроем: бабулю подселяли. Даже шторку на веревке вешали, чтобы хоть немного отгородиться друг от друга: всё-таки чужие люди. Пока свободно, но кто знает, могут разместить еще кого-нибудь. Во второй комнате живет Алексей Алексеевич, он примерно в одно время с нами сюда приехал. Всего нас таких в гостинице человек семь. Но особого общения нет: многие работают, у каждого свои заботы.

Гостиничный номер стал для Людмилы привычным местом жизни Источник: Наталья Лапцевич

Здесь она живет вместе с мужем, иногда в номер подселяют других постояльцев Источник: Наталья Лапцевич

Сергей борется с онкологией и почти не встает с постели Источник: Наталья Лапцевич

На две комнаты предусмотрен один санузел Источник: Наталья Лапцевич

Жильцы стараются сделать номера более уютными и домашними Источник: Наталья Лапцевич

«Оказались между двух огней»

В Россию семья Осиповых перебралась не сразу. Сначала, в 2022 году, из Мариуполя смогли уехать сын с женой и детьми. Потом забрал мать — Людмилу, отец Сергей еще два года оставался дома.

— Мы тогда оказались между двух огней: с одной стороны армия Украины, с другой — Россия. Наступление было, но мы-то не знали, откуда кто наступает, — вспоминает пенсионерка. — Люди вешали белые простыни, писали на них, что в машине дети, и так пытались выехать. Сыну удалось выбраться. Он был знаком с одним парнем из Челябинска по интернету — Петр зовут. Тот позвал, сказал, что тут работа есть. Сын поехал, устроился на небольшое частное предприятие, где занимались профлистом. Потом уже вернулся за мной.

Сама Людмила перенесла несколько операций и теперь передвигается с тростью Источник: Наталья Лапцевич

Сначала Людмила вместе с сыном снимала квартиру. Позже в соцзащите предложили переехать в пункт временного размещения (ПВР). Идея жить в гостинице при вокзале женщину тогда откровенно пугала.

— Мне в соцзащите говорят: «Давайте поселим вас в ПВР». А я отвечаю: «Я не пойду на вокзал, там, наверное, цыгане сидят, грязь. Не хочу на вокзале жить!» Но выбора не было. Мне нужны были регистрация, полис, лечение. Так сюда и попала, а потом оказалось, что здесь вполне нормально, жить можно, — вспоминает она.

Муж Людмилы смог перебраться в Россию только в 2024 году и сразу поселился в ПВР. До этого он оставался в Мариуполе, пытаясь уберечь хотя бы то немногое, что осталось от прежней жизни. К моменту, когда решился на переезд, дома уже не было.

— Муж остался потому, что люди в Мариуполе стали мародерничать и тащить у кого что. А мы хотели сохранить хоть что-то. Воровали друг у друга все подряд. В итоге дом разбомбили. Муж приехал сюда на поезде. А сын, наоборот, вернулся в Мариуполь: не заладилось в семье, — рассказывает Людмила.

До начала боевых действий супруги Осиповы жили обычной жизнью: частный дом, хозяйство, работа, а потом — пенсия. Людмила трудилась диспетчером в автобусном парке Мариуполя, Сергей — водителем. Там же они когда-то и познакомились. Почти всю жизнь провели вместе. Сейчас Людмиле 67 лет, мужу — 69. В Им помогли сделать российские документы, прописку, назначили пенсию, правда, минимальную — по 14 тысяч рублей. Почти все деньги уходят на лекарства.

На пенсию Людмила вышла еще в Мариуполе. По ее словам, выплаты там были примерно такими же, как здесь Источник: Наталья Лапцевич

Почти все деньги уходят на лекарства Источник: Наталья Лапцевич

— Сначала у меня обнаружили рак — это было уже здесь, в 2023 году. По-женски, гинекология. Прооперировали, слава богу, сейчас ремиссия. Потом заболел муж. Когда ему стало плохо, оказалось, что у него внутреннее кровотечение. В итоге тоже обнаружили онкологию — рак желудка. Пару месяцев назад его экстренно прооперировали, сейчас готовится к химиотерапии, — говорит Людмила.

«Дайте нам человеческую еду»

Гостиничный номер выглядит обжитым. На полках вперемешку лежат продукты и бытовые мелочи. Подоконник заставлен лекарствами, рядом кипы медицинских справок. Но даже в этой почти домашней обстановке прошлое продолжает напоминать о себе.

— Я ночью не сплю потому, что в Мариуполе мы под бомбежками жили, боялись в темноте спать. Снаряды всегда ночью прилетали. И я привыкла: днем еще могу спать, а ночью сижу, боюсь. А тут еще у вас училище летунов-ребят: они летают, а у меня аж мороз по коже, — признается Людмила.

Супруги говорят, что благодарны всем, кто помог им устроить нынешнюю жизнь, — волонтерам, соцработникам и медикам. При этом в ПВР, по их словам, недавно возникла проблема с питанием.

— Рис три раза в день — на завтрак, обед и ужин. Иногда недоваренный, часто — просроченный, — отмечает она. — Мы пожаловались управляющему. Потом вообще четыре дня ничего не привозили. Сейчас привозят, но снова плохую еду. Мы все понимаем: убрали, допустим, овощи, фрукты, булочку. Бог с ним, страна воюет, мы не должны разжираться. Мы подкупаем что-то, благо есть пенсия. Дело ж не в том, что мы хотим на дурняк от государства есть, просто дайте нам нормальную человеческую еду.

В целом супруги довольны условиями, но еда, как они утверждают, стала однообразной и не всегда свежей Источник: Наталья Лапцевич

По маркировке на контейнерах видно, что блюда привозят из «Биофермы» Источник: Наталья Лапцевич

После обращений к управляющему отелем, по словам Людмилы, ситуация только обострилась.

— Управляющий написал мне: «С вещами на выход». Правда, потом сообщение удалил, — говорит она. — Но нам некуда идти. Муж сильно болеет, гемоглобин низкий, ему нужно мясо. А здесь за целый день может не быть ни кусочка мяса. Ходим, покупаем колбасу, хлеб и так питаемся. Вы поймите, в Мариуполе наш дом разрушен, здесь у нас никого нет. Кухни нет, приготовить негде, снимать жилье не на что.

Супруги продолжают жить в пункте временного размещения.

— Сейчас просто хочется, чтобы здоровье не подводило, — надеется Людмила. — А что дальше — даже не думаем.

1328 рублей в сутки на человека

По данным регионального Министерства социальных отношений, в пяти ПВР в Челябинской области сейчас живут 244 переселенца. У них гостиничные номера на 2–4 человека с отдельными санузлами, есть помещения для стирки и глажки одежды. С едой — по-разному. Где-то есть столовые, питание организовано на месте. В остальных случаях готовые блюда привозят ежедневно и выдают жильцам. Хранить их можно в общих или небольших холодильниках в номерах, а разогревать — в микроволновках.

Финансирование идет из федерального бюджета: на проживание и питание предусмотрен норматив — 1328 рублей в сутки на человека. Эти средства перечисляют отелям, на базе которых работают ПВР, а уже дальше они сами выстраивают весь бытовой процесс — от заселения до питания.

Если заглянуть в другой пункт временного размещения — гостиницу «22 квадрата», картина во многом похожая: здесь тоже в основном живут пожилые люди. По словам сотрудников гостиницы, молодые переселенцы стараются быстрее найти работу и съехать. Кто-то устраивается на заводы, кто-то — продавцами. Пенсионерам сделать это сложнее.

Это другой пункт временного размещения, он занимает один подъезд в десятиэтажке Источник: Наталья Лапцевич

Здесь работает собственная столовая, и жалоб на питание нет Источник: Наталья Лапцевич

Для жильцов оборудована небольшая прачечная Источник: Наталья Лапцевич

Этот ПВР расположен в обычной жилой десятиэтажке. Здесь 47 номеров, и все они заняты переселенцами из ЛНР и ДНР. У входа нас встречает администратор, разговор начинает с сомнением.

— Я не знаю, могу ли я вообще с вами это обсуждать… И как к этому отнесутся другие жители дома, что у нас здесь такие постояльцы, — говорит администратор. — Главное, чтобы им хуже не было.

В общих чертах девушка за стойкой ресепшена всё же описывает ситуацию: здесь живут люди, которые не смогли остаться в своих регионах. Большинство приехали еще в первую волну — в 2022 году.

— У нас комфортные номера, трехразовое питание, своя столовая: каша, выпечка, супы, салаты — всё есть. Если государство предлагает такую помощь, почему не воспользоваться? — добавляет она.

«Выезжали ровно на два дня»

В столовой в это время обедают женщины. К слову, едой они в целом довольны. А вот к журналистам относятся настороженно: отказываются фотографироваться, да и разговаривают неохотно — с паузами и оглядкой, и лишь постепенно одна из них все же начинает откровенничать.

Когда Валентина уезжала из родного села Красного Лимана в 2022 году, она была уверена, что это ненадолго. Собрала самое необходимое — документы и сменную одежду, всё остальное осталось дома.

— Мы выезжали ровно на два дня. Взяли только то, во что можно переодеться, — вспоминает пенсионерка. — Муж умер в 2020 году, уезжала с дочерью и внучкой. Мне б сказали лет 20 назад, что я буду беженкой, я бы глаза выдрала. Но так получилось. Ничего не сделаешь.

До Челябинска ехали трое суток. Семью разместили в гостинице, а позже перевели сюда. Сейчас, по словам женщины, они уже обустроились и привыкли к новому месту.

— Пенсию мне здесь платят около 20 тысяч, стаж удалось подтвердить, так что на жизнь хватает. Есть «Вещеворот» — раз в полгода там можно бесплатно взять до десяти вещей. Это тоже помогает, — рассказывает она. — У нас, пенсионеров, в отеле сложился свой круг общения. У тех, кто помоложе, уже появилось много местных друзей: к дочке моей приходят в гости, встречаются, и она сама тоже ездит.

При этом почти все стараются не привлекать к себе лишнего внимания и не акцентировать, что они переселенцы, — боятся реакции окружающих.

— Мы так между собой, конечно, на своем языке — суржике — разговариваем. А в магазине уже по-русски. Все равно акцент слышен: в «Пятёрочке» спрашивают: «А вы откуда?» Говорим: «С Донбасса». Отвечают: «Да, слышно», — объясняет женщина.

О возвращении домой Валентина старается не думать.

— Будущее как за Китайской стеной — ничего не видно. Сегодня прожил — и слава богу. Утром встал — и ладно. Завтра будет завтра. В Красном Лимане сейчас все заминировано, говорили, разминирование может идти до 2029–2030 года. Я не доживу до этого, да и неизвестно, что там будет, — рассуждает она. — Конечно, здесь есть все условия, но кто знает, вдруг нас завтра отсюда попросят съехать.

«Полтора месяца сидели в подвале»

В этом же отеле живет супружеская пара — тоже из Красного Лимана. Людмиле и Леониду Скляровым по 80 лет. В Россию они приехали осенью 2022 года. В ДНР у них остались два сына.

— Очень редко созваниваемся, — говорит Людмила. — Домов у них уже нет, у одного сына вообще воронка осталась. Часть родственников тоже смогла выехать, но они сейчас в Ейске.

Супруги Скляровы обосновались в России в 2022 году: с тех пор их дом — гостиничный номер Источник: Наталья Лапцевич

Пара вместе с юности Источник: Наталья Лапцевич

До эвакуации супруги несколько месяцев провели под обстрелами.

— Полтора месяца сидели в подвале под своим домом. Надеялись, что вот-вот всё закончится. Потом ушли в большой подвал под зданием скорой помощи. Ночевали там, страдали, ждали, — вспоминает Людмила.

Но домой вернуться не удалось. Тогда они решились на сложный маршрут через Европу.

— Выбирались через Польшу, Латвию и Литву ехали в Россию. Были люди, которые помогали эвакуироваться. Мы последние деньги за это отдали — по восемьсот долларов с человека. И страшно так было: когда ехали через Польшу, говорим: «Языка не знаем. Вот вывезут нас и выкинут. А за душой ни гроша, последние деньги отдала», — продолжает Людмила.

Сначала семья выбралась в Брянск, затем — в Челябинск. Здесь живет племянница, она и пригласила их на время погостить. Но почти сразу после приезда супруги оказались в пункте временного размещения.

— Сейчас я понимаю, что мы больше не вернемся в Лиман. Последнее, что слышала про наш дом, — что крыши уже не было, леса вокруг сгорели. Что там сейчас — не знаю. Может, под забором мины лежат. Я себя уже успокоила, — признается она. — Мне здесь тепло, светло и сытно. Что еще надо в 80 лет? Лечат, пенсия есть. А дальше — как получится.

«Восполняю пробелы»

До выхода на пенсию Людмила почти полвека проработала учителем:

— Пятьдесят лет без одного месяца. Преподавала русский язык и литературу, потом историю. Потом еще вела предмет «Основы здоровья». Очень любила его. Считала, что это один из самых важных предметов для детей — как заботиться о себе. Супруг большую часть жизни работал в партийных структурах.

Сегодня семья живет на пенсию. После 80 лет выплаты увеличились: Людмила получает больше 20 тысяч рублей, Леонид — около 30 тысяч. Некоторое время мужчина подрабатывал ночным сторожем на стоянке, но возраст уже не позволяет трудиться в прежнем режиме. Пришлось уйти. Переезжать на съемную квартиру супруги не решились.

— На одну пенсию это очень тяжело. В отеле нас кормят, есть крыша над головой. Нам всего хватает, — считает Людмила.

Сейчас супруги стараются заботиться о здоровье и душевном состоянии Источник: Наталья Лапцевич

За несколько лет в Челябинске они познакомились со многими земляками.

— Здесь оказалось много людей из Красного Лимана. Одного мужчину я еще дома часто встречала — двадцать лет мимо его дома ходила на работу. А познакомились лично только здесь, на крыльце гостиницы, — говорит пенсионерка.

В комнате у Людмилы висит карта мира. Бывший учитель истории теперь изучает географию:

— Смотрю новости, слушаю, о каких регионах говорят. Поняла, что плохо знаю административные центры России. Вот теперь восполняю пробелы.