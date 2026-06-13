Чиновник, который спас Россию. Кузьма Минин: мифы и факты об освободителе страны — о чём не пишут в учебниках

Кузьма Минин выполнил управленческие функции в освобождении России, как грамотный и дальновидный чиновник Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Роль Кузьмы Минина в истории русского государства сложно переоценить: он — выдающийся организатор, которому удалось собрать народное ополчение и выбить поляков из Москвы, плотно засевших в Кремле. Редакция NN.RU, отдавая дань памяти героя, изучила его неоднозначную биографию, выяснила почему одни историки называли Минина «диктатором» и «взяточником», а другие «национальным героем». Мы постарались составить рассказ о нём современным языком, собрав информацию, которой нет в учебниках. За основу взяли труды выдающегося русского историка Ивана Забелина.

Битва за престол

Кузьма Минин не закрепил бы своё имя в веках, не случись в России Смутного времени. Это период после смерти царя Фёдора (сына Ивана Грозного), когда оборвалась династия Рюриковичей, правившая страной долгие столетия. Пошатнувшаяся власть не могла не привлечь внимания из-за рубежа и несколько раз фактически оказывалась в руках иностранцев: сначала при Лжедмитрии I (называл себя младшим сыном Грозного, который якобы чудом выжил), затем при польском королевиче Владиславе — оба появились в московском Кремле в том числе в результате боярских интриг — самых богатых людей своего времени. Мнение народа в этом вопросе, разумеется, не учитывалось.

Выбить поляков пытались дважды. Первое ополчение провалилось. Одна из причин — слабая организация и внутренние конфликты. Считается, что одного из его предводителей — Прокопия Ляпунова — зарубили сами казаки, которых легко спровоцировали поляки. Риск лишиться русского царя на престоле был слишком велик, это понимали и в народе, и в православной церкви. Последние рисковали практически всем: вместе с поляками на русской земле могла массово укрепиться католическая вера, грозившая отнять не только паству, но в первую очередь, имущество.

Видение — миф или реальность

Православная церковь кинула клич по городам: собирать народное ополчение, чтобы выбить поляков из Москвы. На Нижний Новгород была особая надежда, потому что город ни разу не признал ни одного иностранного правителя.

Церковная грамота (письменное обращение) попало к Кузьме Минину неслучайно. В 1611 он был «земским старостой» — что-то типа сегодняшнего мэра. Должность была не назначаемой, а выборной со сроком действия 1-2 года. То есть горожане сами решали, кто будет управлять Нижним, распоряжаться собранными налогами. Кроме того, Минин в то время был также «начальником судных дел» — главным судьёй в городе — человеком, кому доверяли решение важных споров.

Памятники и бюсты Козьмы Минина до сих пор стоят по всей России Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Дата рождения Минина не известна. Одни историки считают его местом рождения Балахну, другие ссылаются на якобы найденные у него татарские корни, но единого мнения по этому поводу нет до сих. Руководить городом его выбрали, когда он успешно торговал мясом и рыбой.

Существует легенда, что на организацию ополчения нижегородского старосту сподвигло видение: якобы к нему явился святой Сергий Радонежский (благословил русское войско на Куликовскую битву), который призвал его собирать народ в поход на Москву. Есть версия, что Минин мог сам придумать эту легенду, чтобы максимально впечатлить нижегородцев. Другие полагают, что историю с видением уже после успешного похода придумали в церкви, чтобы придать православной вере большей важности в освобождении Руси. Так или иначе Нижний Новгород, а за ним и другие города откликнулись на призыв идти на Москву.

Финансовый вопрос — основной

В заслугу Кузьме Минину ставят успешную организацию ополчения. В первую очередь его финансовое обеспечение. В своём обращении к нижегородцам Минин заявил, что необходимы деньги на воинов-освободителей: на обмундирование, питание и… на зарплату. Историк Иван Забелин пишет, что успех в организации ополчения состоит не столько в эффективном воззвании к патриотическим чувствам, сколько в деньгах, которые платили воинам.

«Жалованье он давал большое: первой статье по 50 р., второй по 45 р., третьей по 40 р. и меньше 30», — пишет Иван Забелин. Для понимания: хорошая лошадь в те времена стоила 4–10 рублей, а пуд зерна всего несколько копеек.

Именно на хорошую зарплату в Нижний Новгород стали стекаться ополченцы из других городов, которые вместе с нижегородцами составили костяк ополчения, считает историк. Но как для них собрали достаточно денег?

Одна из самых известных картин о Смуте — «Воззвание Минина к нижегородцам» (1896). Это вторая по величине картина в России Источник: Константин Маковский

Систему сбора утвердил Кузьма Минин. Решено было брать у каждого треть накоплений и доходов независимо от благосостояния: наторговал на 300 рублей — отдай 100, есть в кармане 3 копейки — выложи копейку. Сам Минин якобы первым расстался почти со всем своим имуществом, «мало что оставив в доме».

Историк Николай Костомаров характеризует Кузьму Минина, как человека «тонкого и хитрого», «крутого нрава», который «идя к цели, не останавливается перед бедствиями для других». Поводом для такого вывода послужила его знаменитая речь, в которой он призвал «и дворы, и жён, и детей закладывать» лишь бы обеспечить ополчение. В своих рассуждениях Костомаров фактически обвиняет Минина в призыве к торговле людьми: якобы так с помощью бедняков вытягивали деньги с богачей, не желавших делиться деньгами. Отсюда своё начало берёт версия, что Кузьма Минин на самом деле был «диктатором», который чуть ли не силой забирал у горожан последнее.

Иван Забелин уверяет, что ни одного документального подтверждения торговли людьми в тот период в Нижнем Новгороде нет, поэтому склонен считать призыв именно воззванием к истинному патриотизму, мол, для спасения Руси ничего не должно быть жалко. Насчет обвинений Минина в «диктаторстве» Забелин напоминает, что должность земского старосты была выборной, и нижегородцы, по его мнению, вряд ли переизбирали бы узурпатора.

Эффективный тандем

Наконец, достижением Кузьмы Минина считается тот факт, что он верно разграничил полномочия: вопрос организации и снабжения ополчения он взял на себя, а ведением непосредственно боевых действий занялся профессионал — воевода князь Дмитрий Пожарский. Единого мнения, как сложился эффективный тандем, нет. По одной версии, Минин призвал Пожарского, по другой — Пожарский Минина.

Большинство историков опирается на факт, что князь на начало организации ополчения залечивал раны, полученные в боях в Москве при первой попытке её освобождения. К воеводе присылали гонцов с просьбой возглавить ополчение, о чём он сам упоминает в письмах. Согласился, якобы уже видя результаты трудов нижегородцев, и поверив в успех замысла.

Памятник Минину и Пожарскому в Москве на Красной Площади Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Николай Костомаров, настаивая на версии о «хитром Минине», полагает, что тот выбрал «податливого князя», которым можно было легко манипулировать. Цель — иметь неограниченный и бесконтрольный доступ к собранным деньгам. Он указывает, что Кузьму Минина обвиняли во взяточничестве: он якобы ввязался в церковный спор, поспособствовал передаче имущества одного монастыря другому, получив за это кругленькую сумму. Иван Забелин парирует — обвинения построены лишь на воспоминаниях обиженных церковников и объективного подтверждения не имеют, а Дмитрия Пожарского — опытного полководца, стоявшего в одном строю со своими солдатами, назвать марионеткой нельзя даже с большой натяжкой.

Именно поэтому в описании похода на Москву и военных действий имя Кузьмы Минина возникает только изредка: он был в ополчении, занимался вопросами его снабжения и пополнения казны, но боевой славы не искал, грамотно делегировав полномочия профессионалу Пожарскому.

После освобождения Москвы и восшествия на царский престол Михаила Романова (первый из династии) Кузьме Минину пожаловали чин «думного дворянина» (член Боярской думы — высшего совета при главе государства). Царь питал к Минину большое доверие: например, в 1615 поручил ему вместе с другими боярами «беречь Москву» в своё отсутствие. 21 мая 1616 года Кузьма Минин скончался во время возвращения в столицу из «Казанских мест» после расследования причин восстания татар и черемисов.