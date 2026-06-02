Нашли доказательства, что жена Макрона — мужчина*: что известно о его прошлом

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит является мужчиной (движение ЛГБТ запрещено на территории РФ). Об этом заявила американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс, назвав истинную личность первой леди.

«Расследование уже завершено. Не вызывает никаких сомнений, что Брижит Макрон — мужчина. Не в моем стиле распространять глупые теории заговора. Я изучила этот вопрос, исследовала его, и я говорю: это был школьный учитель Эмманюэля», — сказала Оуэнс в беседе с ТАСС.

Она также добавила, что Брижит Макрон подала на нее в суд. При этом иск не связан с историей о смене пола*.

«Вот что безумно. Брижит подала на меня в суд не за то, что я назвала ее мужчиной. Нет. Она подала на меня в суд за то, что я сказала, что она украла документы своей сестры или своего брата. Она утверждает, что я назвала ее воровкой, но не мужчиной*. Это полное сумасшествие», — пояснила журналистка.

Кэндис Оуэнс представляет консервативные круги США, ведет популярный подкаст, на ее YouTube-канал подписаны более 6 млн человек. С марта 2024 года она неоднократно заявляла, что Брижит Макрон на самом деле родилась мужчиной*. Ранее президент Франции и его жена намеревались представить суду доказательства, опровергающие эти утверждения.

Это не первые заявления о том, что Брижит родилась мальчиком. В 2022 году за такие слова первая леди подала иск о клевете против медиума Амандин Рой и журналистки Наташи Рей, которые в 2021 году опубликовали видео с подобными утверждениями. В марте 2024 года Эммануэль Макрон опроверг слухи, назвав их ложными и отметив, что подобные высказывания вызывают у него гнев. В июне того же года в Париже начался судебный процесс, по итогам которого в сентябре Рой и Рей оштрафовали на 13 500 евро.

В документальном фильме канала BFMTV также рассказывалось, что Брижит была зарегистрирована на официальном налоговом портале страны под мужским именем Жан-Мишель. Как уточнили в фильме, ошибка возникла не по технической причине, а в результате внешнего вмешательства. В Елисейском дворце к произошедшему отнеслись серьезно, и Брижит Макрон подала жалобу. В ходе расследования удалось выявить двух возможных причастных к подмене данных.