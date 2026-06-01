Закроются сотни точек: продажу вейпов и электронок серьезно ограничили

С 1 июня в России купить вейпы, электронные сигареты и жидкости для них можно будет лишь в стационарном магазине. Торговать этими устройствами запретили на ярмарках, рынках, выставках, через вендинговые автоматы, а также в интернет-магазинах и с доставкой. В материале подробно разбираемся в новых правилах, штрафах и перспективах полного запрета.

Запрет на продажу

Под запрет попали не только никотиновые вейпы и электронные сигареты, а также безникотиновые устройства и жидкости. Ранее они были формальной лазейкой, которую использовали, чтобы продавать товар несовершеннолетним. Теперь эту лазейку закрывают.

Уже сейчас покупателям следует избегать незапланированных покупок на кассах супермаркета и заказов через маркетплейсы. Приобретать товары необходимо исключительно в специализированных магазинах, имеющих соответствующие разрешения.

Продавец же обязан проверять у покупателя паспорт, так как приобретать такие товары можно только с 18 лет. За нарушение людям грозит штраф до 5000 рублей, должностным лицам до 30 000, юридическим лицам до 200 000 рублей. При повторном нарушении магазин могут закрыть на 90 суток.

Лицензия на продажи вейпов и табака

Следующим этапом будет обязательное лицензирование такой продукции. Госдума приняла в первом чтении законопроект об этом в ноябре 2025 года. В настоящее время власти готовятся ко второму чтению.

По первоначальной версии законопроекта, запрет торговли без лицензии должен был вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Однако правительственные поправки ко второму чтению предлагают скорректировать сроки: выдача лицензий — с 1 октября 2026 года, а запрет на работу без лицензии и введение ответственности — с 1 марта 2027 года. Конкретные даты станут известны после принятия закона во втором и третьем чтениях.

Цель законопроекта заключается в том, что на одну точку будет распространяться одна лицензия. Госпошлина для розничной торговли составит 20 тысяч рублей, для оптовиков — 800 тысяч.

Где полностью запретили вейпы

Пока власти выстраивают систему лицензирования, в отдельных регионах уже полностью запретили розничную продажу вейпов, электронных сигарет и аналогичной продукции. Такое правило с 1 марта 2026 года действует в Пермском крае.

21 мая парламент Пермского края принял в двух чтениях закон, расширяющий этот запрет. Под ограничения попали хранение и распространение вейпов. Новые нормы вступят в силу осенью 2026 года. Штрафы составят от 15 до 100 тысяч рублей.

Согласно поправкам Минфина, внесённым ко второму чтению федерального законопроекта, регионы имеют право полностью запретить розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Такие намерения уже рассматривают власти Вологодской, Саратовской области и Дагестана.

Штрафы за продажу вейпов в 2026 году

Наказание зависит от статуса и характера нарушения. Например, штраф за продажу вейпов несовершеннолетним в этом году составляет до 2 млн рублей (закон подписан президентом России Владимиром Путиным в феврале 2025 года).

За продажу таких устройств без лицензии (после вступления в силу соответствующей нормы) можно будет получить не только штраф, но и уголовку за оборот в крупном и особо крупном размере.

На региональном уровне штрафы варьируются: в Пермском крае — от 15 до 100 тысяч рублей. В Госдуме депутаты внесли поправки в законопроект и предложили штрафы от 25 до 30 тысяч рублей для физлиц и от 500 тысяч до 1 миллиона — для юридических лиц.

Вейпы губят здоровье

По данным ВЦИОМ и Росстата, вейпами и электронными сигаретами пользуются свыше 10,5 миллиона россиян. За последние пять лет рынок вырос в 46 раз.

Больше всего обеспокоены распространением среди подростков. По данным исследований, вейпы содержат опасные концентрации свинца, никеля и хрома. От этих устройств пользователи стали часто травмироваться — взрывы батарей, ожоги, пожары.Кроме того, участились случаи заболевания облитерирующим бронхиолитом («попкорновой болезни» легких).

Облитерирующий бронхиолит — редкое заболевание, при котором поражаются мелкие дыхательные пути (бронхиолы), что приводит к их сужению и нарушению газообмена. Свое неофициальное название «попкорновая болезнь» оно получило из‑за характерного лопающегося звука при дыхании, напоминающего треск попкорна. Заболевание может развиваться из-за курения электронных сигарет и вейпов.