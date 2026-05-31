Переводы денег и пополнения счетов изменятся, а рынок труда ждет серьезная встряска: итоги недели

Ежедневно в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Visa и Mastercard уйдут с российского рынка

Карты международных платежных систем Visa и Mastercard должны исчезнуть с российского рынка. Так считает директор департамента Национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Эти платежные системы ушли из России еще в 2022 году. В настоящее время все транзакции по Visa и Mastercard внутри страны проходят через Национальную систему платежных карт (НСПК). Люди по-прежнему могут пользоваться старыми картами в России, однако за пределами страны они не работают.

«В отношении карт международной платежной системы у нас позиция, что, конечно, эти карты должны уходить с нашего рынка, они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, но НСПК при этом несет издержки на поддержку этих карт», — сказала Бакина.

По ее мнению, за последние 4–5 лет доля карт Visa и Mastercard на российском рынке уменьшилась до менее чем 17%. Банки постепенно замещают их другими платежными инструментами.

Санкции с России начнут снимать

Запад начнет постепенно ослаблять ограничения в отношении России по мере улучшения геополитической ситуации. Первые шаги ожидают уже в этом году, заявил глава РСПП Александр Шохин.

«Многие санкции и ограничения будут постепенно ослабляться в силу того, что конфликт когда-то должен закончиться», — сказал он.

Кроме того, необходим аналог Хельсинкских соглашений по признанию новых границ, поскольку старых границ уже не существует. Глава РСПП выразил уверенность в восстановлении нормальных торговых отношений.

Хельсинкские соглашения — это исторический документ, подписанный 1 августа 1975 года в столице Финляндии лидерами 35 государств, включая СССР, США и страны Европы. Он закрепил нерушимость границ в Европе после Второй мировой войны и объединил вопросы безопасности и прав человека.

ЦБ изменит правила переводов и пополнения счетов

Наличные можно будет вносить на счет через банкоматы любых банков с помощью Системы быстрых платежей (СБП) с 1 октября 2026 года. Информация об этом опубликована в проекте указания Банка России.

Для этих операций установлены лимиты. Например, за одну операцию можно внести не более 25 тысяч рублей, в сутки — 50 тысяч рублей, в месяц — 200 тысяч рублей.

А с 1 апреля 2027 года крупнейшие банки (системно значимые кредитные организации) должны будут предоставить клиентам возможность получать через СБП трансграничные переводы от других физических лиц. Кроме того, через СБП можно будет переводить деньги в бюджет при оплате через «Госуслуги», сайты федеральных органов власти и в местах обслуживания граждан бюджетными организациями.

Банки с универсальной лицензией получат эту обязанность с 1 октября 2027 года. Банк России принимает предложения и замечания по проекту до 8 июня 2026 года. После официального опубликования документ вступит в силу через 10 дней.

Минпромторг сократил список товаров для параллельного импорта

Минпромторг обновил перечень товаров для параллельного импорта в конце ноября 2025 года. Часть изменений вступила в силу через полгода после публикации.

Из списка исключили:

компьютерную технику (Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba);

электробритвы Braun;

зубные пасты Biorepair;

печатную технику и краски Ricoh;

игрушки Spin Master и другое.

Если товар производится в России, поставляется официальными поставщиками или имеет достаточно отечественных аналогов, его исключают из перечня. В Минпромторге утверждают, что ассортимент в магазинах останется прежним.

Бронь от армии получила еще одна категория граждан

Отсрочку от военной службы получат выпускники образовательных учреждений МВД. Соответствующий закон приняли в Госдуме.

Когда поправки вступят в силу, молодые люди получат отсрочку после окончания учебы. Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что они сохранят ее на всё время дальнейшей службы в органах.

Он подчеркнул, что мера направлена на борьбу с кадровым дефицитом в МВД. С самого начала законопроект касался лишь уточнения порядка присвоения воинских званий, но позже в него внесли поправки по поручению президента России Владимира Путина.

Названы самые опасные страны для отпуска

Этим летом россиянам стоит отказаться от поездок в страны Африки из-за вспышки лихорадки Эбола. Об этом предупредил врач общей практики Денис Прокофьев.

Он отметил, что инфекция представляет серьезную опасность и способна быстро распространяться. В Конго и других государствах несколько пациентов с подозрением на Эболу сбежали из-под наблюдения врачей, поэтому риски заражения стремительно растут.

По словам Прокофьева, в этих странах не ведут статистику и отсутствует контроль над заболеваниями. Именно поэтому ситуация очень опасна и может закончиться летальным исходом.

От заболевания невозможно защититься, так как лихорадка носит хаотичный характер. От этой болезни умирают даже врачи.

Единственный способ избежать заражения — не посещать африканские страны. При этом несколько государств Африки, включая Египет, Тунис, Марокко, Кению, ЮАР и Сейшелы, традиционно пользуются спросом у российских туристов, отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как вернуть деньги за отмененный тур

Турист имеет право вернуть деньги за отмененный тур. По информации Роспотребнадзора, сначала нужно направить претензию турагенту и попытаться решить вопрос мирно. Но если туроператор игнорирует или отказывает, следует подать жалобу в Роспотребнадзор.

Крайняя мера — обращение в суд для принудительного взыскания. Пострадавший в таком случае может потребовать не только полную стоимость тура, но и штраф за отказ добровольно решить вопрос, неустойку и компенсацию морального вреда.

Можно расторгнуть договор с туроператором при угрозе жизни, здоровью или имуществу в месте отдыха. Еще это можно сделать при ухудшении условий путешествия, изменении сроков, непредвиденном росте транспортных тарифов или если турист не может совершить поездку по независящим от него причинам.

В Анапе стартует купальный сезон

С 1 июня в Анапе официально стартует купальный сезон, который продлится до 30 сентября. Соответствующее постановление подписала мэр города-курорта Светлана Маслова.

«Сегодня подписала постановление, в котором установлены сроки купального сезона. Официально купальный сезон стартует 1 июня и продлится до 30 сентября», — написала Маслова.

К купальному сезону уже начались подготовительные работы. Инфраструктуру устанавливают на галечных пляжах, а также на одном километре песчаных, которые ранее вывели из зоны ЧС. На остальных песчаных пляжах продолжается отсыпка территории чистым песком.

Это происходит после того, как в декабре 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. Тогда в море вылились тысячи тонн нефтепродуктов.

Кроме того, последствия разлива нефтепродуктов полностью устранили в Туапсе и привели в порядок все пострадавшие пляжи, за исключением городских — там очистка еще идет.

Правила на ЕГЭ изменятся

В этом году главным вызовом при проведении ЕГЭ станет обеспечение безопасности участников и организаторов. Из-за беспилотной опасности экзамены могут прерывать, предупредил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Ведомство уже направило во все регионы инструкции о действиях при таких ситуациях. Если во время экзамена объявят угрозу, его остановят в целях безопасности, а позже участники смогут продолжить.

Если выделенных резервных дней окажется недостаточно, Рособрнадзор предоставит нужное число дополнительных попыток для сдачи экзамена. Музаев подчеркнул, что у ведомства уже есть опыт работы в таких условиях, особенно с учетом событий последних двух недель, связанных с ракетной и беспилотной опасностью.

Школьную программу обновят

В июле 2026 года планируют утвердить проект обновленного федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

Документ закрепляет за школьниками право изучать все предметы только на базовом уровне. Однако учащиеся также могут углубленно осваивать отдельные дисциплины в рамках выбранного профиля.

Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными. Навыки работы с технологиями искусственного интеллекта включат в перечень ключевых компетенций для всех школьников.

Как в школах будут выставлять оценки за поведение

Оценивать поведение учеников будет коллектив педагогов, а не отдельный учитель. Об этом рассказала главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания, эксперт Минпросвещения Марина Конева.

В оценке будут участвовать разные учителя и специалисты. Это советники директора по воспитанию, учителя, которые помогают с речью (логопеды), учителя, которые работают с детьми с особыми потребностями (дефектологи), социальные педагоги, психологи и учителя-предметники. Шкала будет трехуровневой: образцовое, допустимое и недопустимое поведение.

Такой эксперимент уже проводят в 1–8-х классах 89 российских школ. Многие педагоги замечают положительные изменения. Дети начали ориентироваться на лучшие качества сверстников.

В следующем учебном году оценку за поведение введут в 10 школах каждого региона. Еще через год эту модель хотят внедрить во всех общеобразовательных организациях России.

Миллионы людей рискуют потерять работу

Миллионы россиян лишатся своей работы из-за развития искусственного интеллекта (ИИ)? так как на этом фоне могут исчезнуть целые профессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

«Перестраивается рынок труда. Вполне реален сценарий, когда миллионы людей лишаются работы или будут вынуждены поменять род деятельности. Могут исчезнуть целые профессии из-за того, что на смену человеку придет компьютерный разум», — сказал он.

На сегодняшний день ИИ уже заменил сотрудников в таких областях, как подготовка и анализ документов, разработка программного кода и так далее. При этом Путин отметил, что развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого финансирования, Россия в состоянии выделить на это необходимые ресурсы.

Дополнительный выходной подарят россиянам 1 июня, но не всем

1 июня объявили нерабочим днем в 5 российских регионах в связи с празднованием православной Троицы. Так произошло из-за того, что в этом году праздник выпал на воскресенье, выходной перенесли на понедельник, сообщили в региональных органах власти.

Отдыхать местные жители 1 июня будут в Крыму, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.

День Святой Троицы (Пятидесятница) — один из главных христианских праздников, который православные верующие отмечают на 50-й день после Пасхи. В 2026 году он выпадает на 31 мая. Согласно Новому Завету, в этот день на апостолов сошел Святой Дух, после чего они обрели способность говорить на разных языках и отправились проповедовать христианство по всему миру.

