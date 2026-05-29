Подросткам закроют интернет? В России предлагают запретить соцсети до 14 лет — зачем

Сначала целились в 16: почему планку запрета решили снизить? Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Член Общественной палаты России Евгений Машаров предложил ограничить доступ к социальным сетям для детей младше 14 лет. Раньше он вообще говорил о планке в 16, но теперь, как объясняет сам общественник, «с учетом уже предпринятых мер» возраст можно снизить. Причем эксперт ссылается на опыт других стран, где ограничения уже ввели, например Австралию.

Аргумент понятный и, надо признать, небезосновательный: дети якобы становятся удобной добычей для мошенников, манипуляторов, онлайн-вербовщиков и прочих персонажей цифровых подворотен. Интернет давно перестал быть местом, где подростки просто смотрят мемы. Сегодня соцсети — это полноценная среда влияния, давления, торговли вниманием и иногда откровенной психологической мясорубки.

Представители коммуникационного и цифрового бизнеса, наоборот, говорят: проблема реальна, и делать вид, что ее нет, уже невозможно. Но против очередной волны запретов неожиданно выступают российские политики.

Политики уже устали запрещать

Самую резкую реакцию в интервью MSK1.RU озвучила депутат Госдумы Нина Останина, председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

По ее словам, разговоры о том, кому еще ограничить интернет, выглядят бессмысленно на фоне общего ощущения, что цифровое пространство и так становится всё менее свободным и менее доступным.

«Кроме как раздражения любой разговор о запретах в социальных сетях ничего не вызывает, — говорит Останина. — Вообще, после того, как интернет стал малодоступен для всех граждан, мне кажется, всякий разговор о запрете соцсетей, в том числе даже детям до 14 лет, потерял всякий смысл. Мне кажется, что мы скоро вообще все останемся без возможности коммуникации даже на бытовом уровне».

В 2026 году фраза «сидит в соцсетях» вообще звучит немного архаично. Там уже не сидят. Там работают, учатся, продают, знакомятся, ищут врачей, арендуют квартиры и строят карьеру. Но особенно болезненно, по словам Останиной, ограничения бьют по малому и среднему бизнесу.

Согласен с Останиной и депутат Госдумы Николай Новичков: «Нам нужно регулирование интернета, ограждение детей от вредоносного контента… Но ни в коем случае категорически невозможны запреты для допуска детей в интернет!»

По словам Новичкова, нужна «ответственность родителей, школы, государства за то, что видят наши дети», но при этом «интернет совершенно необходим для взросления, для воспитания, для образования».

Бизнес неожиданно оказался осторожнее политиков

Пока часть политиков говорит: «Хватит запрещать», представители коммуникационной отрасли и цифровой среды начинают всё чаще признавать: проблема детской зависимости от соцсетей действительно стала слишком большой, чтобы делать вид, будто ее нет.

«Психика ребенка еще формируется, поэтому постоянное потребление контента может влиять на восприятие себя и окружающего мира, создавать проблемы с коммуникацией, самооценкой и адаптацией в реальной жизни. Кроме того, зависимость от телефонов и социальных сетей уже стала одной из ключевых проблем молодого поколения», — говорит в интервью MSK1.RU руководитель направления по продвижению в социальных сетях имиджевого агентства PRIX Club Мария Димова.

Эксперт по коммуникациям Евгения Истомина из группы PRoud.365 тоже признаёт, что полностью запретить подросткам соцсети в современных условиях практически невозможно.

Потому что смартфон для подростка сегодня — не гаджет. Это продолжение социальной жизни. Попытка полностью выключить ребенка из цифровой среды сейчас выглядит примерно так же реалистично, как предложение запретить подросткам разговаривать друг с другом после школы.

Можно, конечно, попробовать. Но дальше начнется классическая история: чужие аккаунты, VPN, скрытые чаты, вторые телефоны и многое другое.

Подростки вообще плохо реагируют на лобовые запреты, напоминает Истомина. Именно поэтому представители цифровой среды говорят уже не столько о блокировках, сколько о системах сопровождения и контроля (кстати, как и депутат Новичков).

Главная иллюзия взрослых

Взрослым до сих пор кажется, что интернет — это отдельное пространство, куда ребенок «заходит». На самом деле ребенок там уже живет. И вопрос сейчас не в том, разрешать ли детям соцсети. Этот этап человечество давно проиграло.

Вопрос в другом: смогут ли взрослые выстроить хоть какие-то правила до того, как воспитанием окончательно займутся алгоритмы рекомендаций.