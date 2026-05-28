Страна и мир Россиянам назвали самые опасные страны для отпуска. Среди них есть популярные курорты

Рассказываем, от каких путешествий стоит отказаться

При планировании отпуска необходимо оценивать эпидемиологическую обстановку в стране | Источник: Мария Черных / E1.RU

Россиянам следует отказаться от отпуска в странах Африки этим летом. Всё из-за вспышки Эболы, объясняет врач общей практики Денис Прокофьев.

Эксперт отметил, что это инфекционное заболевание таит в себе серьезную опасность, так как способно распространяться повсеместно. Из-за того что в Конго и других странах сбежали несколько пациентов с подозрением на лихорадку, риски заразиться стремительно вырастают.

Вирус Эбола передается человеку от диких животных. Первые симптомы — лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. Позже развиваются нарушения работы почек и печени, в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения. Средний показатель смертности от лихорадки Эбола составляет около 50%.

«С учетом того, что там абсолютно не ведется статистика, нет никакого контроля и недавно еще звучали сообщения, что там произошла утечка больных из-под наблюдения врачей, — это всё очень опасная история, которая может закончиться летальным исходом», — отмечает Денис Прокофьев в разговоре с «Абзацем».

По словам врача, защитить себя от Эболы невозможно, так как ее распространение носит хаотичный характер. Лучший вариант избежать заражения — не посещать страны Африки.

«Там и врачи умирают, и средний, младший медперсонал. История там сродни холере. С учетом того, что эпидемиологический очаг не нейтрализован, вариантов никаких нет», — предупреждает эксперт.

Отметим, что несколько стран Африки пользуются спросом у россиян. По данным Ассоциации туроператоров России, путешественники любят проводить отпуск в Египте, Тунисе, Марокко, Кении, ЮАР и на Сейшелах.

Из-за роста заболеваемости Эболой на границе России усилили санитарно‑карантинный контроль. При этом в стране пока не зафиксировано ни одного завозного случая заболевания. Специалисты оценивают риски такого сценария как низкие.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
