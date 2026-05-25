Бот «Госуслуг» оказался ловушкой: как воруют данные под предлогом переплат по ЖКУ

Передавая коды, вы сами раскрываете о себе всю информацию

Злоумышленники создают фальшивые чат-боты под видом «Госуслуг». Они обещают возврат переплаты за коммунальные услуги, чтобы выманить личные данные.

Мошенники сначала добавляют человека в чат, где сообщают о якобы положенной выплате. Для получения денег жертве предлагают написать в бот «Окно цифрового обслуживания „Госуслуг“». Ссылка на него прикреплена в сообщении, а логотип напоминает официальный, выяснило РИА Новости. Поэтому всё выглядит безопасно.

После перехода в чат-бот аферисты просят поделиться номером телефона, затем бот выдает «уникальный код». Жертву просят скинуть его в первый чат, где другие мошенники уже выслали похожие цифры, создавая видимость безопасности.