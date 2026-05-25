Страна и мир Бот «Госуслуг» оказался ловушкой: как воруют данные под предлогом переплат по ЖКУ

Люди добровольно отдают всю информацию

Передавая коды, вы сами раскрываете о себе всю информацию | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Злоумышленники создают фальшивые чат-боты под видом «Госуслуг». Они обещают возврат переплаты за коммунальные услуги, чтобы выманить личные данные.

Мошенники сначала добавляют человека в чат, где сообщают о якобы положенной выплате. Для получения денег жертве предлагают написать в бот «Окно цифрового обслуживания „Госуслуг“». Ссылка на него прикреплена в сообщении, а логотип напоминает официальный, выяснило РИА Новости. Поэтому всё выглядит безопасно.

После перехода в чат-бот аферисты просят поделиться номером телефона, затем бот выдает «уникальный код». Жертву просят скинуть его в первый чат, где другие мошенники уже выслали похожие цифры, создавая видимость безопасности.

«Отдавая шестизначный код из СМС, вы добровольно и мгновенно передаете злоумышленникам полные ключи от своего цифрового „дома“, где хранятся паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о вашей недвижимости и автомобилях», — предупредил эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Комментарии
3
Гость
19 минут
пытаюсь вспомнить а что здесь настоящее есть?? настоящий Его Превосходительство и Олигархат
Гость
4 минуты
Из соображений безопасности удалил аккаунт на госуслугах.
Гость
