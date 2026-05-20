Страна и мир Подробности Появились снимки с пленки группы Дятлова. Новые детали в деле о гибели туристов

Эксперты разбираются, имеет ли отношение странная находка к самой загадочной трагедии прошлого века

Новые детали в деле о гибели группы Дятлова обсудили на конференции в Екатеринбурге | Источник: Мария Афанасьева

Фотопленки из уголовного дела о гибели туристов на перевале Дятлова отсканировали в высоком разрешении. Фотограф Андрей Сафонов, который занимался этим, рассказал, что пленка одного из участников группы Семена Золотарева подверглась серьезному тепловому воздействию.

«Объяснения могут быть разными. Я думаю, найдется много тех, кто будет считать, что это подтверждение ракетной версии. Я считаю, что это произошло во время пожара. Алексей Коськин (глава Фонда памяти группы Дятлова. — Прим. ред.) считает, что это было ночью, когда камеру оставили под печкой. Они же вспоминают, что, когда они лежали в палатке, становилось слишком жарко, и они переползали от этой печки. Переполз, а камеру забыл. И она продолжала жариться до утра. Такое тоже может быть», — предположил Андрей Сафонов.

Речь о новых подробностях в деле группы Дятлова зашла на прошедшей в Екатеринбурге конференции, посвященной уральской трагедии.

Журналист «Комсомольской правды» Наталья Варсегова рассказала, что отсканированные кадры будут опубликованы на отдельном портале до конца этого года.

Мы уже рассказывали, что в 2019 году на перевале Дятлова нашли поржавевшие часы в золотом корпусе. Предположительно, это часы фирмы «Ракета», которые начали выпускать в 1961 году, то есть спустя два года после загадочной трагедии. Исследователям еще предстоит узнать, имеет ли этот аксессуар какое-то отношение к событиям 1959 года.

Зимой 1959 года группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова совершала лыжный поход по Северному Уралу. В ночь на 2 февраля участники группы погибли. Единственный, кто выжил, — Юрий Юдин. Он заболел и сошел с маршрута за несколько дней до трагедии. Лишь спустя месяц поисковых работ спасатели нашли разрезанную палатку. В радиусе полутора километров обнаружили замерзшие тела пятерых студентов. Еще троих нашли только в мае. Большинство туристов были без обуви и полураздетые. По результатам официального расследования, происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой.

Ранее эксперты назвали главную версию причины гибели группы Дятлова.

Все материалы по теме мы собираем в специальном разделе.

Перевал Дятлова Подробности Трагедия Фотография Пленка Загадка
