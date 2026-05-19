Основателя бренда Mango убил сын: что на самом деле произошло на экскурсии, которая стала последней для миллиардера

Миллиардер умер в декабре 2024 года

Бизнесмену был 71 год | Источник: Thibault Camus / AP

Бизнесмену был 71 год

В Каталонии задержали сына основателя испанского бренда одежды Mango Исака Андика — Джонатана Андика. Бизнесмен погиб в декабре 2024 года во время семейной экскурсии в пещеры Монтсеррат. В его смерти обвиняют сына. В этом материале рассказываем всё, что известно о трагедии.

Кто такой Исак Андик

Исак Андик — испанский миллиардер, основатель модного бренда Mango. Он родился 1 октября 1953 года в Турции. В Барселону переехал вместе с семьей в 15 лет из‑за политических и социальных волнений на родине.

Mango — испанская компания по дизайну, производству и продаже одежды и галантереи. Основана в 1984 году в Барселоне братьями Исаком и Нахманом Андиками. Название бренда выбрано после путешествия на Филиппины, где основатели впервые попробовали фрукт манго. По их задумке, Mango должен был ассоциироваться с экзотикой, свежестью и современностью.

К 2007 году Mango открыла 1000‑й магазин и была представлена в 90 странах. В итоге сеть расширилась до более чем 2100 магазинов в 120 странах; одежда производится на 3000 фабриках по всему миру (в среднем 30 000 изделий в час).

Состояние Андика оценивалось в 4,5 миллиарда долларов. На момент смерти он был неисполнительным председателем совета директоров модного бренда и занимал 750-е место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes.

Что с ним случилось

Андику был 71 год. Миллиардер стал жертвой несчастного случая, когда отдыхал с семьей в горах испанской Каталонии.

Бизнесмен ушел на экскурсию возле живописных пещер, однако поскользнулся на одной из троп и упал вниз, удар стал фатальным.

На этой прогулке вместе с бизнесменом был его сын Джонатан, а неподалеку шла жена Исака. Известно, что Исак много лет любил горы и увлекался пешим туризмом.

Расследование о смерти

Расследование смерти Исака Андика закрыли в январе 2025 года после того, как судья заявил об отсутствии доказательств противоправных действий. Смерть миллиардера посчитали несчастным случаем, но позже дело вновь открыли.

Причиной продолжить расследование послужило то, что полиция изучила мобильные телефоны Джонатана Андича и его сестер — Джудит и Сары.

Наследство

Наследниками основателя популярной сети магазинов Mango стали его дети и почти сразу приняли решение реорганизовать семейный холдинг Punta Na, контролирующий активы семьи, в том числе 95% акций ретейлера, сообщает газета Pais.

Основа холдинга — компания Punta Na Holding, контролирующая бизнес в сфере недвижимости (Punta Na SA), и Mango (Mango MNG Holding).

По информации на январь 2025 года, старший сын миллиардера — Джонатан Андик — стал главой Punta Na Holding, его сестра Джудит — уполномоченной данной организации (с правом подписи документов), а младшая сестра Сара занимается недвижимостью.

Подозрение в убийстве

Сегодня по подозрению в убийстве Исака Андика арестовали 45-летнего сына миллиардера Джонатана Андика. Его доставили в суд для допроса. Эту информацию подтвердил представитель региональной полиции Каталонии.

«Я могу подтвердить задержание Джонатана Андика по подозрению в убийстве его отца, Исака Андика», — передает ТАСС.

По информации издания La Vanguardia, ранее Джонатан отрицал свою причастность к смерти отца и уверял, что речь шла о несчастном случае.

Семья Джонатана в прошлом году опубликовала заявление, в котором выразила уверенность в его невиновности после того, как несколько местных СМИ сообщили о начале официального расследования в отношении него.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Бизнес Миллиардер Гибель Смерть Mango Убийство Уголовное дело Семья
