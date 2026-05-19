Россия готовится к ядерным ударам: страна привлечет десятки тысяч военных и запустит ракеты

В учениях будут участвовать более 64 тысяч человек личного состава Минобороны и свыше 7800 единиц вооружения (фото носит иллюстративный характер) Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

С 19 по 21 мая в стране пройдут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Подробности об этом рассказали в Минобороны России.

«В период с 19 по 21 мая 2026 года в Вооруженных силах Российской Федерации проводится учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии», — говорится в сообщении.

В учениях участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

«Всего к учению будет привлечено 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 ракетных подводных лодок стратегического назначения», — отметили в министерстве.

В подготовке к применению ядерных сил будут участвовать более 64 тысяч человек личного состава Минобороны и свыше 7800 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Также к испытаниям привлекут более 200 ракет и свыше 140 летательных аппаратов.

«В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.