Страна и мир Россия готовится к ядерным ударам: страна привлечет десятки тысяч военных и запустит ракеты

В Минобороны рассказали, что происходит

466
В учениях будут участвовать более 64 тысяч человек личного состава Минобороны и свыше 7800 единиц вооружения (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

С 19 по 21 мая в стране пройдут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Подробности об этом рассказали в Минобороны России.

«В период с 19 по 21 мая 2026 года в Вооруженных силах Российской Федерации проводится учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии», — говорится в сообщении.

В учениях участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

«Всего к учению будет привлечено 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 ракетных подводных лодок стратегического назначения», — отметили в министерстве.

В подготовке к применению ядерных сил будут участвовать более 64 тысяч человек личного состава Минобороны и свыше 7800 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Также к испытаниям привлекут более 200 ракет и свыше 140 летательных аппаратов.

«В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

На прошлой неделе Россия запустила самый мощный ракетный комплекс «Сармат». Дальность полета этой ракеты может составлять свыше 35 тысяч километров. Подробнее об этом мы писали в материале.

Алена СмагинаАлена Смагина
Гость
1 час
Как бы не надорваться.
Гость
1 час
Вы сами читали, что в заголовке написали? За одно это вас под суд надо!
