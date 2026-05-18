Половине России грозит вымирание: новости 18 мая

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 мая.

От поездок за границу призвали отказаться из-за опасной болезни

Риск заразиться лихорадкой Эбола существует даже за пределами Африки, поэтому сейчас лучше отказаться от путешествий в экзотические государства. Об этом заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что вирус Эбола крайне опасен и легко передается от человека к человеку. Эффективная борьба с инфекцией зависит не только от системы здравоохранения, но и от личной бдительности людей.

Специалист рекомендует выбирать для отдыха более безопасные направления. Поездка в регион с потенциальной угрозой заражения может обернуться тяжелыми последствиями для здоровья, добавил Онищенко в интервью РИА Новости.

Два астероида размером с Челябинский метеорит приближаются к Земле

Два крупных астероида пройдут в непосредственной близости от Земли. Их размеры составляют около 20 метров, что сравнимо с Челябинским метеоритом. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Оба тела обнаружили всего за несколько дней до сближения — 10 и 13 мая соответственно. Более крупный астероид 2026 JH2 пройдет мимо Земли завтра, 19 мая, в 01:00 (мск) на расстоянии около 91 тысячи километров. Второй, 2026 KB, разминется с планетой сегодня в 18:15 (мск) на расстоянии примерно 230 тысяч километров.

Более близкий астероид теоретически можно увидеть с Земли в полупрофессиональные инструменты. Его звездная величина составляет около +12. Однако из-за быстрого движения поймать его в объектив непросто.

В Госдуме ответили на вопрос о повышении пенсионного возраста

В ближайшие 15–20 лет пенсионный возраст в России повышать не планируют. Такой прогноз дала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, нынешняя пенсионная система сбалансирована и представляет собой общественный консенсус. Достигнутый договор нельзя нарушать, поэтому к вопросу о повышении возраста возвращаться не стоит.

«Не всем нравится, но это тот консенсус, которого достигло общество, потому что мы живем дольше и дольше будем получать пенсию. Для этого кто-то из нас должен продолжать работать», — пояснила Бессараб радиостанции «Говорит Москва».

Прямых рейсов за границу стало меньше

Летом 2026 года из России без пересадок можно улететь в 31–32 страны. Это на 25% меньше, чем в зимнем расписании 2025–2026 годов (тогда насчитывалось до 43 направлений), подсчитала Аналитическая служба АТОР.

Точное число направлений зависит от возобновления полетов в Саудовскую Аравию. Если их восстановят, то в списке окажутся Абхазия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Белоруссия, Вьетнам, Гонконг, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Кыргызстан, Мальдивы, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Эфиопия.

Однако для организованных туристов многие из этих направлений недоступны. С марта 2026 года запрещены продажи пакетных туров в Израиль, Иран, Катар, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Афганистан и Ирак никогда не пользовались спросом. Таким образом, для массового туризма на прямых рейсах останется не более полутора десятков стран.

В летнем расписании 2026 года нет рейсов на Кубу и в Венесуэлу из‑за топливного и геополитического кризиса. Война на Ближнем Востоке убрала из сетки Кувейт и Бахрейн. В апреле исчезли прямые перелеты в Алжир, их перспективы неясны. С 13 мая «Аэрофлот» прекратил полеты на Сейшелы (осенью их обещают вернуть). Перелеты на Шри‑Ланку, Филиппины и в Малайзию из Сибири носят сезонный характер.

В начале 1980‑х годов «Аэрофлот» обслуживал 80–90 международных направлений, к концу десятилетия — около сотни. Нынешняя маршрутная сеть втрое уже, чем была в СССР даже во времена «железного занавеса», хоть и тогда часть зарубежных рейсов считалась внутренними.

Кто получит компенсацию по старым вкладам

Граждане, у которых сохранились сбережения в Сбербанке СССР или полисы Госстраха, имеют право на компенсацию. Однако получат ее не все: выплата зависит от возраста вкладчика и даты закрытия счета.

Компенсацию дадут, если вклад действовал на 20 июня 1991 года и не был закрыт в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года. Сумму считают по остатку на 20 июня 1991 года (один рубль тогда приравнивают к одному рублю сейчас). Для вкладчиков 1945 года рождения и старше остаток умножают на три, для родившихся в 1946–1991 годах — на два.

Также учитывают, когда закрыли счет: чем позже, тем выше поправка. Для вкладов, действующих до сих пор или закрытых в 1996–2025 годах, поправка — 1,0. Для закрытых в 1995 году — 0,9, в 1994‑м — 0,8, в 1993‑м — 0,7, в 1992‑м — 0,6. Если какую‑то компенсацию уже получали, ее вычтут.

Наследники имеют право на выплату независимо от возраста умершего владельца. Также они или лица, оплатившие похороны, могут получить до 6 тысяч рублей на ритуальные услуги (при остатке на вкладе не менее 400 рублей). Для получения компенсации владельцу вклада нужно обратиться в отделение Сбербанка с паспортом и сберкнижкой, по полисам Госстраха — в «Росгосстрах». Наследникам потребуются свидетельство о смерти и документы о праве на наследство.

Банки потребуют новый документ

С 2027 года индивидуальный номер налогоплательщика станет обязательным реквизитом для всех счетов россиян, включая уже открытые. Об этом рассказал директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомед Гамзаев.

Для большинства граждан изменения не потребуют дополнительных действий. Банки смогут обновлять данные самостоятельно на основе информации из баз ФНС. Нововведение направлено на борьбу с дропперами — теми, кто за вознаграждение передает свои карты для обналичивания похищенных средств. ИНН в отличие от паспорта или телефона остается постоянным и неизменным идентификатором, что позволит отслеживать операции одного человека в разных банках и выявлять подозрительные связи между транзакциями.

Поэтапное введение обязательного ИНН для переводов через Систему быстрых платежей стартует с июля 2026 года. Это часть масштабной подготовки к запуску платформы «Антидроп», которую планируют внедрить в 2027 году.

Сами банки получат право самостоятельно запрашивать и сверять ИНН клиентов по базе ФНС. Для рядовых клиентов идентификация усложнится несущественно. Новый документ просто войдет в стандартный пакет наряду с паспортом, уточнил эксперт в беседе с «Прайм».

Можно ли уйти в отпуск во время декрета жены

Муж может уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск, пока его жена находится в отпуске по беременности и родам. Работодатель не вправе отказать, сообщил Минтруд РФ в своем канале на платформе MAX.

Оформить отпуск можно как до рождения ребенка, так и после. График и стаж работы значения не имеют. Разрешено взять все дни или только часть. Для этого нужно написать заявление работодателю.

Сколько будет стоить доллар к осени

Курс доллара к концу лета может составить 80 рублей. Такой прогноз дал стратег СберИнвестиций Дмитрий Макаров.

В апреле россияне купили иностранной валюты на 108 млрд рублей больше, чем продали. Однако это не меняет расстановку сил на рынке, где ключевую роль играют бюджетное правило и экспортная выручка, уточнил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Макаров считает текущие уровни рубля выгодными для постепенной покупки валюты. К концу года он ожидает курс доллара на уровне 85 рублей.

Какие справки можно получить без визита к врачу

Россияне могут получить через портал «Госуслуги» ряд медицинских документов без личного посещения врача. Среди них — рецепт на лекарство, протокол консультации в рамках диспансерного наблюдения и сертификат о профилактических прививках, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

На портале уже доступны запись к врачу, вызов на дом, просмотр электронной медицинской карты и получение различных справок. Также можно оформить направление на госпитализацию, справку об отсутствии противопоказаний к занятию спортом, выписку из истории болезни и другие документы, пишет РИА Новости.

Кроме того, гражданам доступны сведения о полисе ОМС и электронный больничный, в том числе через национальный мессенджер MAX. Все эти сервисы позволяют сэкономить время и избежать очередей в поликлиниках.

Чем грозит утечка паспортных данных

При обнаружении своих паспортных данных в интернете главная угроза — оформление мошеннического кредита на имя жертвы. Об этом рассказали в пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни».

Последствия могут быть серьезными. Эксперты предупреждают о неожиданных долгах, испорченной кредитной истории и даже судебных разбирательствах.

Действовать нужно быстро. Следует срочно обратиться в полицию и зафиксировать факт утечки, передает RT.

Затем необходимо связаться с банком и сообщить о произошедшем. Также важно оперативно сменить пароль на «Госуслугах» и других важных ресурсах, подключив двухфакторную аутентификацию.

Населению России грозит сокращение до 70 млн человек

К концу столетия численность населения России может снизиться до 70 миллионов человек, если не изменить демографическую ситуацию. Такой прогноз дал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

По данным Росстата, на 1 января 2024 года численность населения России составляет примерно 146 миллионов человек.

По его словам, для простого воспроизводства нужен коэффициент рождаемости 2,5 ребенка на семью. Сейчас этот показатель составляет всего 1,36. Это означает, что страна переходит из стадии медленного вымирания в более быстрое, уточнил эксперт в беседе с «Абзацем».