В Минздраве назвали возраст молодежи — и он выше 35

Если вам немного за 30 и в голову закрадываются мысли о старости, то поспешим вас обрадовать. Главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева заявила, что людей до 39 лет можно считать молодыми с биологической точки зрения.

По словам Ткачевой, с учетом роста продолжительности жизни границы возраста сдвигаются.

«Можно 39-летних считать молодежью, потому что увеличивается продолжительность жизни, сдвигаются границы возраста. Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Они очень активны долго, хорошо выглядят. Если продолжительность жизни растет, то понятно, что больше возможностей у человека для того, чтобы учиться, получать новые знания, новую профессию, делать карьеру. За свою жизнь человек успеет намного больше», — сказала она в беседе с ТАСС.

При этом официальный возрастной порог молодежи в России пока остается прежним — от 14 до 35 лет.

