В Минздраве назвали возраст молодежи — и он выше 35

Возраст молодежи смещается | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Если вам немного за 30 и в голову закрадываются мысли о старости, то поспешим вас обрадовать. Главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева заявила, что людей до 39 лет можно считать молодыми с биологической точки зрения.

По словам Ткачевой, с учетом роста продолжительности жизни границы возраста сдвигаются.

«Можно 39-летних считать молодежью, потому что увеличивается продолжительность жизни, сдвигаются границы возраста. Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Они очень активны долго, хорошо выглядят. Если продолжительность жизни растет, то понятно, что больше возможностей у человека для того, чтобы учиться, получать новые знания, новую профессию, делать карьеру. За свою жизнь человек успеет намного больше», — сказала она в беседе с ТАСС.

При этом официальный возрастной порог молодежи в России пока остается прежним — от 14 до 35 лет.

Согласны с мнением Ольги Ткачевой?

Да!
Нет, после 35 уже начинается старость

В Екатеринбурге в 2026 году пройдет Международный фестиваль молодежи. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. В документе отмечается, что фестиваль пройдет в сентябре. Возглавит организационный комитет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
17
Гость
18 мая, 06:26
Значит пора повышать пенсионный возраст!!! продолжаем платить налоги за пенсию в 100 лет!!!
Гость
18 мая, 05:57
Биологи в шоке? а на кладбище тогда кто если там до 50 ?
