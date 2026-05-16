«Я хочу четвертый „гып“»: мама двоих детей с нуля выучила один из самых сложных языков мира и учит других — зачем ей это

Влюбиться в другую культуру и другой язык оказалось легко и просто

Когда речь заходит о корейском языке, воображение рисует примерно одну и ту же картину — подросток в наушниках, плакаты BTS на стене и субтитры к очередной дораме (японский телесериал. — Прим. ред.). 41-летняя Ангелина из Красноярска, жена айтишника и мама двоих детей в этот образ не вписывается никак. Ей неинтересны корейские айдолы, а к языку просто «легла душа». С какими сложностями она столкнулась во время изучения корейского языка и почему решила учить ему других, читайте в материале корреспондента NGS24.RU Татьяны Зарвы.

«Думала, что поеду просто кукухой»

Ангелина учит язык с 2020 года

Свой путь изучения корейского языка Ангелина начала еще в 2020 году, когда все сидели на карантине из-за коронавируса:

— Я оказалась с маленьким ребенком на самоизоляции и думала, что поеду просто кукухой. И чтобы этого не произошло, мне нужно было чем-то просто себя занять.

На вопрос, почему именно корейский, Ангелина пожимает плечами:

— Это любому [человеку] cходу можно такой вопрос задать: «Почему чтение? Почему игра на пианино, на скрипке?» Просто это так легла душа у меня, так выбрало мое сердце.

К тому же вдохновил пример подруги — та тоже учила корейский, даже съездила в Корею. У нее Ангелина узнала, с чего лучше начать, и приступила к делу.

— Я начинала самостоятельно. Корявенько это всё было. Выучила хангыль (корейский алфавит. — Прим. ред.), выучила какую-то базовую грамматику. И в течение двух лет было так: там поучила, тут поучила, там что-то знаешь, тут что-то знаешь. Это не было углубленно, потому что с маленькими детьми это очень сложно, — рассказывает она. — Более серьезное изучение языка пришло, когда у меня физически стало это получаться, когда у меня просто появилось на это время. Когда ребенок даже не в садик, а уже в школу пошел.

У нее самой тогда случился тупик: базовые знания были, но без разговорной практики дальше продвинуться было невозможно. Стало ясно: нужно либо бросать это все, либо заниматься корейским более углубленно. Ангелина выбрала второй вариант и принялась искать преподавателя. Офлайн-репетитора найти не получилось, поэтому она пошла на онлайн-обучение и не пожалела — результаты порадовали.

Помимо любимого хобби, Ангелина — мать двоих детей, жена. Еще и работа — до недавнего времени она была старшим приемосдатчиком груза и багажа в речном порту, а сейчас меняет место работы. Но время на корейский, несмотря на загруженность, находилось всегда, потому что ее в этом начинании поддержала семья.

— У меня прекрасный муж, понимающий, я не тяну весь быт на себе, у меня есть время заниматься собой и тем, что мне нравится. Поэтому всё дается, наверное, проще, чем кому-то, у кого нет поддержки, — считает наша собеседница.

«А зачем тебе это нужно?»

Во время путешествия наша туристка вполне бодро объяснялась с местными на их языке

Корейским языком Ангелина занимается уже шесть лет, но вопрос: «А зачем я это делаю?» она задает себе до сих пор. Бросить изучение ей никогда не хотелось, однако и причину того, почему она все еще продолжает это делать, ей обозначить трудно даже для себя.

— Абсолютно каждый день сомнения есть. Потому что ты находишься в этом ощущении, возникают какие-то сложности. Бросить я никогда не хотела, но вот этот вопрос: «А зачем тебе это нужно?» — он всегда тебя преследует.

Для чего ты пытаешься сдать «топик» (международный экзамен на знание корейского языка.— Прим. ред.). И постоянно эти вопросы к себе: «Для чего тебе это? Что ты хочешь?» Вопросов очень много, но ответ всегда один — потому что я просто люблю этот язык, он мне нравится, я люблю культуру Кореи, люблю саму страну, я там была, — объясняет Ангелина.

По ее словам, корейцы очень приветливы, и им нравится говорить с туристами даже на ломаном корейском — на английский они не переходят, как это бывает в других странах.

— Когда я приехала в Корею, мне хватало знаний для того, чтобы что-то купить, куда-то пойти, купить билеты, найти дорогу. Я спокойно общалась с людьми на рынке, например, я с ними достаточно неплохо могла диалог поддержать. Это было, конечно, не так, как я сейчас бы с ними пообщалась, но даже тогда мне знаний хватало, — уточняет наша собеседница.

К туристам в Южной Корее относятся с уважением и не стыдят за неправильно сказанные слова.

— У них интересный менталитет в этом плане. Молодые люди, например, когда слышат, что ты [иностранец] с ними говоришь на корейском языке, они прямо моментально включаются и говорят с тобой на корейском. Но они думают, что ты уже хорошо знаешь язык. Они стараются с тобой прямо сразу быстро-быстро-быстро. И ты им говоришь: «Нет, пожалуйста, говорите со мной помедленнее».

А женщины в возрасте или мужчины — они понимают, что ты иностранец, и понимают, что, скорее всего, ты говоришь на корейском на недостаточно хорошем уровне. Поэтому они со мной всегда медленно разговаривали, — улыбается Ангелина.

В Корею хочется вернуться — новая поездка есть в планах, но уже с новыми знаниями языка и разговорными навыками. В ноябре мама двоих детей собирается сдать экзамен — сейчас у нее второй «гып» (подуровень в системе уровней владения корейским языком. — Прим. ред.), а хочется большего.

— Хочу получить четвертый «гып», а вообще их шесть. Но шестой «гып» — это уже практически носитель. У меня, к сожалению, еще просто знаний не хватит. Я хочу защитить четвертый «гып», возможно, пятый. Это тоже сложно, — объясняет она.

«Язык — это гибкий живой организм»

Исписаны уже десятки тетрадей Надпись на ручке гласит: «Путь к мечте начинается с одного шага»

Продвинувшись так далеко, Ангелина решила, что готова делиться своим опытом и знаниями с другими. У нее уже есть четыре ученика — две девочки-подростка и две взрослые женщины. Но начать преподавать — не равно выучить язык. По мнению Ангелины, учить его ты будешь всегда.

— Вот это слово «выучить» — это неправильное слово, потому что невозможно выучить иностранный, не находясь в стране носителя этого языка. Даже мой преподаватель, которая учит корейский больше 25 лет, она не скажет вам никогда, что она его выучила. Мы всегда учим, потому что язык — это гибкий живой организм, который меняется.

То, что ты прочитала позавчера, оно может забыться завтра. И ты уже что-то сегодня учишь новое, а забылось то, что ты проходил позавчера. Какая-то часть, естественно, запомнилась, а какая-то забылась. И нужно постоянно возвращаться к чему-то, — уточняет Ангелина.

Говоря о своем желании обучать других, она проводит параллель со спортом:

— Почему человек становится тренером? Потому что он уже дошел до такого пика, когда он уже сам себя создал и готов помогать создавать себя другим людям. Тут то же самое, я дошла до того уровня, когда я хочу уже делиться своими знаниями.

Опять же, человек, когда горит чем-то, он может сделать это своей профессией. Я горю, я люблю и я хочу другим людям нести эти знания. Чтобы они точно так же, возможно, загорелись этой идеей. Возможно, у кого-то появится цель благодаря моим урокам. То есть это какая-то такая благородная своего рода миссия, что ли.

Вернуться в Корею — это не мечта, это план

Первые сложности, которые появились при наборе клиентов, — люди хотят человека с дипломом, а у Ангелины его попросту нет. И она не планирует его получать, поскольку считает, что это бесполезная трата времени — знания есть, есть результаты экзаменов.

— Я готова делиться с теми, для кого важны именно мои знания, а не наличие диплома. У нас был спор с одним человеком, он говорит: «Ну ты же не пойдешь к врачу, у которого нет диплома?» Я говорю: «Так от моих-то действий жизнь человека не зависит». От того, что я буду учить человека корейскому языку, человек не умрет, — добавляет начинающий преподаватель.

Но найти клиентов — еще полбеды, нужно их еще удержать. Многие уходят после изучения хангыля, другие — на этапе патчима (корейская письменность. — Прим. ред.), грамматики или прошедшего времени. А ведь в этом деле главное — дисциплина и усидчивость.

— Мне первый мой преподаватель, с которым мы только начали заниматься, она мне сказала одну фразу: «Любой язык учится с жопой». То есть это усидчивость прежде всего. Но, если у тебя есть любовь к чему-то, у тебя не будет сложности с тем, чтобы просто вот сесть и учить.

У меня с этим нет никаких проблем. То есть для меня корейский язык — это как зубы почистить. Это каждый день. Это уже на грани где-то ДНК какого-то, это уже просто моя жизнь, часть жизни, от которой уже невозможно отказаться, — говорит Ангелина.

Еще одна проблема, которая возникает на этапе записи, — многие хотят быстро выучить язык, но это невозможно. Тут отсеивается значительная часть клиентов. И даже заманить снижением цен не получится, стоимость обучения и так символическая.

А еще Ангелина отмечает, что взрослые и дети по-разному подходят к учебе. Девочки часто возятся подолгу, где-то переспрашивают, уточняют. Взрослые делают всё четко в соответствии с заданием, не отклоняясь в сторону.

— Они — подростки — торопятся. Ты им даешь [задание], например, патчим. Они начинают: «А как по-корейски будет то? А как по-корейски будет вот это?» И урок это, к сожалению, тормозит немного. Они хотят в своей голове поместить сразу всё. Но, к сожалению, так не бывает.