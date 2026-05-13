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Страна и мир Таиланд переписал алкогольные правила. Что теперь нельзя туристам

Таиланд переписал алкогольные правила. Что теперь нельзя туристам

Рассказываем, где пить спиртное запрещено

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Туристам лучше не рисковать со спиртным, чтоб не отвечать перед местным законом | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUТуристам лучше не рисковать со спиртным, чтоб не отвечать перед местным законом | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Туристам лучше не рисковать со спиртным, чтоб не отвечать перед местным законом

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В Таиланде вступили в силу обновленные ограничения на продажу и употребление алкоголя в общественных местах. Как сообщает The Nation Thailand, власти обозначили зоны, где продажа или употребление спиртного запрещены с отдельными исключениями.

Список довольно длинный. Под запрет попали:

  • дороги, автомобили, железнодорожные станции и поезда. Исключение предусмотрено для мероприятий в кондиционируемом зале вокзала Bangkok Station;

  • общественные пассажирские пирсы и регулярные суда, автовокзалы по всей стране, производственные зоны предприятий, а также здания и территории госорганов;

  • отдельно в список вошли общественные парки, находящиеся в ведении государственных структур.

Для предприятий сделали исключения. Например, на заводах по производству алкоголя продажа может продолжаться в обычном порядке, а дегустация допускается в рамках производственного процесса. Для госучреждений исключения касаются, в частности, зон частного проживания, клубов и традиционных банкетов.

Нововведения обновляют правила, действовавшие с 2008 года. Нарушителям может грозить ответственность по тайскому закону о контроле за алкогольными напитками. Для туристов главный вывод простой: покупать и употреблять алкоголь безопаснее только там, где это явно разрешено, — в лицензированных барах, ресторанах, отелях и других заведениях, пишет «Фонтанка».

Таиланд уже менял алкогольные правила. В декабре власти отменяли дневной запрет на продажу спиртного с 14:00 до 17:00 в рамках полугодового эксперимента. А в марте вступили в силу нормы, позволяющие продавцам алкоголя отказать покупателю, если он выглядит пьяным и не проходит мини-тест на трезвость.

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Комментарии
1
Гость
13 мая, 18:13
С радостью сообщаю. Любимский край это не Таиланд!
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