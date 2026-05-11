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Страна и мир Как продлить майские праздники: три варианта для тех, кто не готов возвращаться к работе

Как продлить майские праздники: три варианта для тех, кто не готов возвращаться к работе

Рассказываем, как можно «растянуть» свой отдых

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Человек может воспользоваться компенсирующим днем отдыха за смену в выходной или праздничный день | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЧеловек может воспользоваться компенсирующим днем отдыха за смену в выходной или праздничный день | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Человек может воспользоваться компенсирующим днем отдыха за смену в выходной или праздничный день

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Дополнительные майские выходные заканчиваются, и уже с 12 мая россияне выходят на работу. Но отдых можно продлить. О том, как это сделать законно, рассказала заведующая кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных.

«Чтобы продлить периоды отдыха, можно посоветовать следующие варианты: взять дни ежегодного оплачиваемого отпуска на все или часть рабочих дней, примыкающих к дням майских праздников», — сказала эксперт в разговоре с РИА Новости.

Еще есть возможность взять отпуск без сохранения зарплаты. Однако этот способ подойдет не всем, но его обязаны предоставить определенным работникам, включая пенсионеров, инвалидов, родственников военнослужащих, сотрудников силовых и других органов.

Также есть способ подать работодателю заявление об использовании дней отдыха за предыдущую отработку в выходной или нерабочий праздничный день. Если человек ранее работал в выходной и не получил за это двойную оплату, то он может воспользоваться компенсирующим днем отдыха.

Кроме того, дни, потраченные на официально оформленный больничный во время прошлого отпуска, не теряются и их можно перенести. Такие дни можно прикрепить к текущим отпускам.

Следующие дополнительные выходные после майских праздников ждут нас летом. Какие даты стоит отметить в календаре, рассказали в этом материале.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Майские праздники Выходной Праздник Отдых Отпуск Календарь Работа
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Комментарии
6
Гость
11 мая, 08:46
Вступить в ЕР и начать учить других работать за МРОТ и грамоты???
Гость
11 мая, 08:01
А что такое праздники?
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Гость
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