Как продлить майские праздники: три варианта для тех, кто не готов возвращаться к работе

Человек может воспользоваться компенсирующим днем отдыха за смену в выходной или праздничный день Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Дополнительные майские выходные заканчиваются, и уже с 12 мая россияне выходят на работу. Но отдых можно продлить. О том, как это сделать законно, рассказала заведующая кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных.

«Чтобы продлить периоды отдыха, можно посоветовать следующие варианты: взять дни ежегодного оплачиваемого отпуска на все или часть рабочих дней, примыкающих к дням майских праздников», — сказала эксперт в разговоре с РИА Новости.

Еще есть возможность взять отпуск без сохранения зарплаты. Однако этот способ подойдет не всем, но его обязаны предоставить определенным работникам, включая пенсионеров, инвалидов, родственников военнослужащих, сотрудников силовых и других органов.

Также есть способ подать работодателю заявление об использовании дней отдыха за предыдущую отработку в выходной или нерабочий праздничный день. Если человек ранее работал в выходной и не получил за это двойную оплату, то он может воспользоваться компенсирующим днем отдыха.

Кроме того, дни, потраченные на официально оформленный больничный во время прошлого отпуска, не теряются и их можно перенести. Такие дни можно прикрепить к текущим отпускам.