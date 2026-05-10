Город, где обезглавили фашизм: как сейчас живет Нюрнберг, где 80 лет назад вынесли приговор Третьему рейху

В этом здании происходили, пожалуй, самые страшные события в мировой истории Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Помимо Дня Победы, у этой весны есть еще одна важная дата. В этом году — 80 лет с момента вынесения приговоров Нюрнбергского суда. Именно здесь, в этом немецком городе, решалась судьба зачинщиков самой страшной войны в российской, да и мировой истории.

Корреспондент MSK1.RU побывал в Нюрнберге накануне 9 Мая и посмотрел, помнят ли сейчас здесь о страшном процессе над главарями гитлеровской системы и чем город живет спустя 80 лет после вынесения приговора фашизму.

Весна в колыбели фашизма

Нюрнберг в самом начале мая — милый город с типично немецкой архитектурой и небольшими аккуратными домиками. Он утопает в первой весенней зелени и цветущей сирени, в парках радуют глаз пестротой тюльпаны и белоснежные нарциссы.

Нюрнберг — типичный немецкий городок в сердце Баварии Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

По тропинкам прогуливаются парочки, молодежь занимается спортом и катается на велосипедах, старики на лавочках довольно щурятся на ярком майском солнышке.

В центре спешат деловые мужчины и женщины в костюмах на бизнес-ланчи, смеются и переговариваются о чем-то на энергичном, отрывистом языке. Лениво и неспешно катит темные волны закованная в камень река Пегниц.

В историческом здании на берегу реки Пегниц теперь «Старбакс» Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Девушки идут после шопинга с бумажными пакетами, на которых логотипы ушедших из России бюджетных брендов. В старом, повидавшем многое за несколько столетий здании сейчас готовят кофе далеко не немецкой марки…

Ничего сейчас, на первый и поверхностный взгляд туриста, не напоминает о том, что в годы Второй мировой Нюрнберг ожесточенно бомбили и к маю 1945-го этот город был основательно разрушен.

Теперь в центре Нюрнберга люди пьют кофе и идут на шопинг Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Нюрнберг стал одной из главных мишеней не только как промышленный гигант, производивший танки и двигатели для подлодок, но и как идеологический центр Третьего рейха. Самый сокрушительный удар пришелся на начало 1945 года: британские ВВС сбросили на город миллион зажигательных снарядов, превратив средневековый центр с его фахверковыми домами в огненный смерч. В результате Старый город был стерт с лица земли почти полностью, а когда прекратились бомбардировки весной 1945-го, без крова здесь остались более 100 тысяч жителей.

Также практически ничего здесь не напоминает о том, что именно Нюрнберг стал колыбелью фашизма и ставкой Гитлера. На этих улицах проходили военные парады СС, фюрер выдвигал свои кровавые идеи о превосходстве одной — арийской — расы над другими.

Город живет размеренной и спокойной жизнью, а 90 лет назад здесь кипела националистическая борьба Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Самый немецкий город

С конца 30-х годов многое изменилось. Если не считать того, что и сейчас вайб в Нюрнберге можно легко назвать типично немецким. Если в других городах Германии, том же мультикультурном Берлине или открытых всему новому Дюссельдорфе и Кельне, туристы могут комфортно себя чувствовать со знанием английского, то здесь доминанта всего немецкого чересчур ощутима и по сей день.

Дорога наверх ведет к королевскому замку Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Побывав в городе и ощутив его атмосферу, а заодно и вспоминая школьный курс немецкого, я начала понимать, а скорее, даже прочувствовала, почему Гитлер выбрал именно Нюрнберг столицей Третьего рейха. Кажется, что это самый немецкий город во всей Германии. Кстати, в центре складывается впечатление, что вернулся минимум на 100 лет назад в прошлое, если бы не припаркованные у домов современные «Мерседесы» и «Фольксвагены».

Вид на Нюрнберг с крепости Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Есть одно но, мимо которого невозможно пройти и которое заставляет задуматься над перипетиями истории. В самом центре Нюрнберга, недалеко от крепости и рядом с городской ратушей, раскинулась старая рыночная площадь, где сейчас шумят ярмарки. Рядом — церковь и помпезный, вызывающе роскошный «Прекрасный фонтан».

Про этот фонтан есть легенда о юноше, который таким образом пытался снискать расположение любимой девушки Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

А ведь почти сто лет назад на этом месте было еврейское поселение. Первым переселенцам когда-то выделили этот участок просто потому, что он был не нужен городу, здесь было болото. Но после того как Гитлер обосновался в Нюрнберге и сделал его столицей Третьего рейха, на этом месте произошел страшный погром. Теперь же здесь главная площадь, красивые виды и мирно прогуливающиеся туристы.

Купидон, который олицетворяет любовь, сидит на пушечном стволе Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Ирония истории

В сплетении залитых весенним солнцем нюрнбергских улиц, чуть поодаль от оживленного центра, давит своей монументальностью здание городского суда. Это действующая тюрьма и суд, где до сих пор рассматривают дела. А в конце 1945 года здесь начался резонансный процесс над фашистами, который организовали страны-победители: Советский Союз, США, Великобритания и Франция.

Здание суда, где проходил Нюрнбергский процесс Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Если посмотреть с этого ракурса, то Нюрнберг — один из самых страшных городов в истории: здесь фашизм зародился, здесь же он был и обезглавлен.

На втором этаже — тот самый зал № 600, где судили фашистов Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Нюрнбергский процесс часто называют «судом истории», и в этом есть особая ирония. Здание суда изначально предназначалось для особо опасных преступников, приговоренных к смерти.

Из здания суда видны помещения тюрьмы — она по-прежнему действующая Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Именно в этих стенах нацисты отправляли на смерть врагов своего режима, но позже здесь же выносили приговоры им самим — вплоть до середины 50-х годов.

Умиротворяющий вид на шоссе из здания суда Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

«За преступления против человечества…»

Помпезный и давящий массивным классицизмом зал, где проходил Нюрнбергский процесс, находится на втором этаже здания суда. Солнечный свет проникает в него сквозь огромные окна, не стянутые тяжелыми портьерами.

Там, где 80 лет назад сидели журналисты со всего мира, теперь собираются туристы Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Собираются туристы, которые пришли в музей Нюрнбергского процесса, — перед осмотром экспозиции их отправляют на просмотр документального фильма.

Внезапно раздается звук шагов, слышен звон решеток. Издалека звучит отрывистая, как приказ, речь на немецком. Тяжелые зеленые шторы прячут солнечный свет, и в зале суда опускается экран. Со всех сторон на разных языках, в том числе и на русском, из динамиков доносятся голоса: «За преступления против человечества…»

Зал суда давит своей помпезностью и жуткой историей Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Опускается экран, начинается документальный фильм. Его главная идея в том, что преступления против человечества не должны больше повториться нигде в мире. При этом создатели фильма, вольно или невольно, проводят параллель фашистских зверств с геноцидом в Боснии, Газе, Мьянме.

Фильм оставляет двоякое впечатление: в нем нет отрицания фактов, но и глубокого раскаяния я тоже не почувствовала Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Создатели документалки показывают, как всё было во время Нюрнбергского процесса: надменные лица осужденных, старания их адвокатов, сосредоточенных переводчиков-синхронистов на четыре языка, ведь это было сделано впервые в мире. В фильме сочетаются черно-белые кадры кинохроники с современным видом зала суда.

Архивный кадр из музея: так работали синхронные переводчики. Для обеспечения связи в зале суда проложили километры кабелей Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Там, где сейчас сидят зрители-туристы, когда-то находилась пресса со всего мира, освещавшая судебный процесс. И сейчас я на этом же самом месте, на этих деревянных скамейках, сохранивших дух истории…

Интерьер зала № 600 практически не изменился Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Самый страшный музей

Зажигается свет, распахиваются шторы, зал заливают яркие лучи… Можно идти осматривать экспозицию.

По этой лестнице фашистских преступников вели на допрос Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Она не слишком большая: в двух залах во всех подробностях развернута история Нюрнбергского процесса. Видеохроника, страшные кадры с истощенными жертвами геноцида.

Полностью видео мы не будем показывать по этическим соображениям Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Нацисты не только расстреливали, сжигали и угоняли в плен. Ужасающая часть их наследия — бесчеловечные опыты над людьми. Об этом в музее тоже рассказывают, но смотреть, слушать аудиогид и читать про это почти невыносимо.

Процесс над врачами гестапо, который начался в декабре 1946-го. Перевода на английский нет. Тот случай, когда пригодился немецкий, который учила девять лет в школе Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Здесь же — кадры казни нацистских главарей. 1 октября 1946 года Международный военный трибунал вынес приговор 24 главным преступникам: 12 смертных казней (одна — заочно), 3 пожизненных, 4 длительных срока и 3 оправдательных приговора.

На полу — схема зала суда № 600. Всё тоже только на немецком Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Отдельный зал посвящен «Делу юристов» — одному из последующих Нюрнбергских процессов (1947 года). На нем 16 судей и чиновников Минюста обвинялись в том, что превратили правосудие в инструмент террора, используя судебную систему Третьего рейха для политики геноцида и преступлений против человечности.

На одном из стендов музея — расположение зала суда и приглашение скачать игру по мотивам процесса. Надпись крупно: «Серьезная игра» Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Одна показательная деталь, на которую я обратила внимание: в экспозиции почти ничего не дублируется на английском языке. Практически всё только на немецком, хотя в музей приезжают туристы со всего мира. Для меня это стало важным штрихом к портрету и здания суда, и самого Нюрнберга.

На музейном стенде — цитаты писателей Ильи Эренбурга, Аркадия Полторака и других. Всё тоже на немецком Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

…Выхожу на улицу, встряхиваюсь от увиденного кошмара. Яркий свет весеннего солнца бьет по глазам. По тихой улице изредка прошуршат шинами автомобили, неспешно идет пара пенсионеров, которых тянет за собой маленькая вертлявая собака на поводке. Над Нюрнбергом плывет аромат цветущих яблонь и сирени.

На улочке рядом со зданием дворца правосудия в Нюрнберге жилые дома и небольшая кофейня Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Хочется забыть то, с чем я столкнулась в музее, как страшный сон, и чтобы никогда ни в одной стране мира не повторялось то, что довелось пережить миллионам людей в 40-х годах.