Трагедия на Эвересте. Почему опытные альпинисты погибли один за другим

1996 год стал одним из самых трагичных в истории Эвереста Источник: John McConico / ТАСС

«Я люблю тебя. Спокойной ночи, моя дорогая. Обо мне не слишком тревожься», — говорил лидер экспедиции «Консультанты по приключениям» Роб Холл своей беременной жене по спутниковому телефону. В этот момент он, отставший от своей группы на спуске с Джомолунгмы, замерзал на высоте 8,5 км. Ему оставалось жить считаные часы. Вместе с ним навеки вмороженными в льды самой высокой горы оказались еще семь участников экспедиции. Вот уже 30 лет их история напоминает: Эверест не прощает даже маленьких ошибок.

В 1996 году за весь сезон на Эвересте погибли 15 человек, что сделало его одним из самых трагичных в истории покорения Джомолунгмы. Причем восемь альпинистов стали жертвами одного восхождения, которое позже получило название «Катастрофа на Джомолунгме».

До начала девяностых восхождение на Эверест мало интересовало альпинистов. На этом безрыбье имя себе сделал новозеландец Роб Холл. В 19 лет он покорил свою первую гималайскую вершину, после чего поднимался на удаленные и труднодоступные пики один за другим. В 29 лет он в очередной раз покорил Эверест уже в качестве руководителя экспедиции, а в 35 вышел на штурм вершины как создатель фирмы «Консультанты по приключениям». Собрав восемь клиентов, он вместе с гидами и шерпами (представителями коренного народа Гималаев) отправился покорять Эверест 10 мая.

В тот же день вместе с «Консультантами» покорять Джомолунгму пошла еще одна коммерческая группа — «Горное безумие», которой руководил Скотт Фишер.

Фишер был одним из лучших высотников своего времени. Он стал первым американцем, покорившим Лхоцзе (8516 м). Также он успешно взошел на К2 (8611 м) без использования дополнительного кислорода Источник: Wes Krause

В общей сложности в составе команд было 30 человек. Если бы всё шло как запланировано, они могли оказаться на вершине через 10–11 часов. Но в самом начале финального этапа восхождения участники столкнулись с непредвиденными препятствиями.

Из-за того, что шерпы вовремя не подготовили страховочные перила, график движения сбился. Перед критически важным участком — Ступенью Хиллари — образовался затор из альпинистов, из-за чего они потеряли около часа. Очередная заминка произошла в районе 05:30 утра, когда группа добралась до «Балкона» на высоте 8350 метров — части «зоны смерти», где крайне опасно находиться из-за недостатка кислорода и холода. И здесь произошла еще одна задержка — альпинисты ждали, когда шерпы натянут перила до Южной вершины.

Многие альпинисты заранее просят оставить их на горе в случае гибели, считая Эверест достойным местом для последнего упокоения Источник: Niranjan Shrestha / ТАСС

Ждать пришлось слишком долго. Примерно в 10 утра, когда до пика Эвереста оставались считаные метры, от восхождения отказался один из туристов. Следом за ним — еще трое. Возможно, именно это непростое решение спасло им жизни.

— Я снял перчатку и увидел, что все пальцы у меня обморожены. Потом снял другую — то же самое, — рассказывал клиент «Консультантов по приключениям» Лу Касишке. — Я неожиданно почувствовал, насколько я устал. Помимо этого, в отличие от большинства моих товарищей, мне не нужно было восхождения любой ценой.

Остальные решили во что бы то ни стало добраться до своей цели. Первым ее достиг гид «Горного безумия» Анатолий Букреев. Вскоре к нему стали один за другим присоединяться другие альпинисты. Но многие не справились с задачей до 14 часов, а это был критический срок — время, когда нужно возвращаться в лагерь на ночевку. Увы, это критически важное время альпинисты упустили. Руководитель «Горного безумия» Скотт Фишер и вовсе оказался на вершине ближе к 16 часам.

Анатолий Букреев — один из сильнейших высотников XX века. Его называли «тигром гор» за феноменальную выносливость и способность работать на экстремальных высотах без кислородной маски Источник: Jaan Künnap

Первым в лагерь спустился Букреев — он не мог слишком долго находиться на пике без кислорода. На месте он оказался ближе к 17 часам. К этому времени уже стемнело, а погода окончательно испортилась, повалил снег.

В то время как стихия окончательно вышла из-под контроля, девять альпинистов из обеих команд оказались в смертельной ловушке. Группа, в которую входили гиды Нил Бейдлман и Майк Грум, а также несколько клиентов, включая Бека Уэзерса и Ясуко Намбу, полностью потеряла ориентацию в снежном хаосе. Видимость упала до нуля, и обессиленные люди, у которых давно закончился кислород, в полночь рухнули на снег прямо у края бездны — над стеной Каншунг.

Лишь когда буран на мгновение стих, они увидели в паре сотен метров спасительные огни лагеря. Бейдлман с тремя товарищами, собрав последние силы, рванулся к палаткам за подмогой.

Анатолий Букреев, ожидавший возвращения группы, мгновенно осознал весь ужас ситуации. Он метался по лагерю, пытаясь поднять людей на спасательную операцию, но ни опытные гиды, ни шерпы, ни клиенты не нашли в себе сил выйти в бушующую тьму. Тогда Букреев в одиночку отправился на поиски. Среди ледяного ада ему удалось найти замерзающих: одного за другим он буквально на себе перетащил в лагерь Сэнди Питтман, Шарлотту Фокс и Тима Мадсена. Японка Намба была уже в агонии, а Уэзерса в темноте найти не удалось.

Утро следующего дня принесло горькие вести: поисковая группа сочла состояние найденных Уэзерса и Намбы безнадежным и оставила их умирать. Однако произошло невероятное — через несколько часов Бек Уэзерс, ослепший и обмороженный, буквально восстал из мертвых и самостоятельно добрался до лагеря. Даже после того, как ночью ветер уничтожил его палатку и он снова остался на морозе, Бек не сдался. 14 мая его, изувеченного, но живого, эвакуировали вертолетом из второго лагеря. Несмотря на потерю носа и кистей рук, Уэзерс стал символом невероятной воли к жизни.

«После того как умрешь, очень приятно прожить день, прожить его хорошо становится довольно просто», — говорил Бек Уэзерс после своего спасения Источник: Городские медиа

Другая трагедия разыгралась на спуске, когда силы окончательно покинули Скотта Фишера. Вместе с тайваньским коллегой Мин Хо Гау и верным шерпой Лопсангом он буквально застыл на «Балконе». Фишер, чей разум уже туманился от смертельного отека мозга, проявил последнее мужество: почти в полной темноте он приказал Лопсангу оставить его и уходить вниз, чтобы привести помощь.

Лопсанг прорвался к четвертому лагерю, но там его ждало отчаяние — выжившие были слишком слабы, чтобы бросить вызов горе еще раз. Пока Анатолий Букреев, рискуя собой, вырывал из лап смерти других альпинистов, Скотт оставался один на один с ледяным ветром. Только к полудню следующего дня шерпы добрались до него, но, посчитав Фишера обреченным, забрали лишь Гау.

Букреев отказался верить в гибель друга. Несмотря на запредельную усталость после спасения троих человек, он снова вышел в зону смерти. К семи вечера 11 мая Анатолий наконец коснулся Скотта, но сердце того уже не билось. Эта потеря оставила глубокий шрам в душе альпиниста. Год спустя Букреев вернулся к этой ледяной могиле, чтобы отдать последний долг: он бережно укрыл тело друга камнями и воткнул рядом с ним ледоруб — безмолвный символ их вечной связи и сурового величия гор.

Тело Скотта Фишера по-прежнему находится на Эвересте, так как эвакуация с такой высоты технически невозможна. В отличие от некоторых других тел, ставших «маркерами» на маршруте, тело Фишера со временем было скрыто снегом и льдом. Альпинисты, проходившие мимо в последующие годы, сообщали, что оно практически незаметно Источник: Karin Laub / ТАСС

Завершающий акт трагедии развернулся на предельной высоте, где Роб Холл отчаянно пытался спасти своего давнего клиента Дага Хансена. На отметке 8780 метров силы покинули Хансена, и он впал в беспамятство. В надежде на чудо им навстречу из четвертого лагеря пробился гид Энди Харрис, доставив жизненно важный кислород.

Рассвет 11 мая Роб Холл встретил в одиночестве у Южной вершины. В радиоэфире звучал его слабеющий голос: он сообщил, что Хансен скончался, а Харрис бесследно исчез в снежной пелене. Сам Холл, измученный холодом, долго не мог справиться с обледеневшим кислородным оборудованием. Даже находясь на грани гибели, он продолжал беспокоиться о судьбе своих подопечных — Уэзерса и Намбы.

Последним, что связывало Роба с миром живых, стал звонок по спутниковому телефону беременной жене в Новую Зеландию. После этого долгого и печального прощания связь оборвалась навсегда. Тело легендарного альпиниста обнаружили лишь через 12 дней. Следов Харриса и Хансена гора так и не вернула.

Эвакуация тел с Эвереста — чрезвычайно сложная, опасная и дорогая процедура, которая часто граничит с самоубийством для спасателей. В «зоне смерти» (выше 8000 м) уровень кислорода составляет лишь треть от нормы, и человеческое тело медленно умирает. Для спуска одного тела требуется команда из 6–10 опытных шерпов, каждый из которых рискует жизнью ради транспортировки мертвого груза. Кроме того, на морозе тело замерзает и «срастается» со скалами или льдом. Его приходится буквально вырубать ледорубами. Из-за обледенения и экипировки вес трупа может увеличиваться до 150–160 кг, что делает его практически неподъемным на такой высоте Источник: Maxwelljo40 / Wikimedia Commons