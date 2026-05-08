Обмен тысячами пленных и шаг к завершению конфликта: Россия пошла на продление перемирия с Украиной

Россия поддержала перемирие до понедельника включительно Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа провести с Украиной обмен пленными в формате «тысяча на тысячу» до 11 мая. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«По поручению президента России Владимира Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Договоренности на этот счет достигнуты в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США», — подчеркнул Ушаков.

Источник: Кремль. Новости / Telegram

Он также отметил, что обмен произойдет с 9 по 11 мая включительно. Ушаков добавил, что российская сторона приветствуют эту инициативу, которая стала продолжением недавнего телефонного разговора президентов России и США. По его словам, в ходе беседы лидеры государств особо подчеркнули, что страны были союзниками в годы Второй мировой войны.

Дональд Трамп со своей стороны выразил надежду, что эта пауза может стать началом завершения конфликта. Он написал в соцсети Truth Social, что стороны с каждым днем становятся ближе к урегулированию противостояния.