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Страна и мир Спецоперация на Украине Обмен тысячами пленных и шаг к завершению конфликта: Россия пошла на продление перемирия с Украиной

Обмен тысячами пленных и шаг к завершению конфликта: Россия пошла на продление перемирия с Украиной

В Москве согласились приостановить конфликт на более продолжительный срок

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Россия поддержала перемирие до понедельника включительно | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUРоссия поддержала перемирие до понедельника включительно | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Россия поддержала перемирие до понедельника включительно

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа провести с Украиной обмен пленными в формате «тысяча на тысячу» до 11 мая. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«По поручению президента России Владимира Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Договоренности на этот счет достигнуты в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США», — подчеркнул Ушаков.

Источник:

Кремль. Новости / Telegram

Он также отметил, что обмен произойдет с 9 по 11 мая включительно. Ушаков добавил, что российская сторона приветствуют эту инициативу, которая стала продолжением недавнего телефонного разговора президентов России и США. По его словам, в ходе беседы лидеры государств особо подчеркнули, что страны были союзниками в годы Второй мировой войны.

Дональд Трамп со своей стороны выразил надежду, что эта пауза может стать началом завершения конфликта. Он написал в соцсети Truth Social, что стороны с каждым днем становятся ближе к урегулированию противостояния.

Перемирие стартовало 8 мая в 00:00 по московскому времени. Его объявил Владимир Путин. Такой шаг предусмотрен для безопасного празднования Дня Победы.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Дональд Трамп Владимир Путин Юрий Ушаков Перемирие День Победы
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Комментарии
8
Гость
9 мая, 23:33
Все, кто наживаются на конфликтах радостно потирают ладошки)
Гость
9 мая, 08:11
Славьте великого Хосударя Славьте Его Превосходительство !!!
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Гость
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