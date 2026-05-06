С техникой и салютами! В каких городах пройдет парад Победы

Новосибирск. Парад войск Новосибирского гарнизона начнется 9 Мая в 10:00. Его будут транслировать на медиаэкранах по всему городу. Финальной точкой парада станет вынос копий Знамени Победы и Знамени трудовой доблести. После парада планируется шествие Бессмертного полка, пишут наши коллеги из NGS.RU.

Казань. Главной площадкой празднования станет площадь Тысячелетия. В 10:00 там начнется парад, сообщает редакция 116.RU. В праздничном марше примут участие военнослужащие и курсанты военного училища, ветераны боевых действий.

Ставрополь. Здесь празднование 9 Мая состоится в полном объеме, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. По его словам, планируются и военные парады, и шествие «Бессмертного полка», и торжественные мероприятия. Центральный парад традиционно пройдет в Ставрополе на площади Ленина. В нем примут участие военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, казаки, сводный оркестр.

Пермь. Парад Победы пройдет с участием пеших колонн и техники. Во всех районах будут концерты, уроки мужества, смотры строя и песни, выставки и соревнования. День завершится фейерверком с правого берега реки Камы, пишут наши коллеги из 59.RU.

Сыктывкар. В столице Республики Коми празднование начнется с возложения цветов к памятным местам. Главная церемония состоится у Вечного огня и «Скорбящего воина» в 10:00 с участием ветеранов и «детей войны». Парад Победы пройдет на Стефановской площади. Формат проведения акции «Бессмертный полк» неизвестен.

Йошкар-Ола. Парад Победы пройдет в центре города. В нем примут участие военнослужащие, представители силовых ведомств республики, кадеты, юнармейцы. К акции «Бессмертный полк» горожане смогут присоединиться в онлайн-формате, сообщил ТАСС глава республики Юрий Зайцев.