С техникой и салютами! В каких городах пройдет парад Победы

В 2026 году парад Победы в Москве пройдет в усеченном формате — без военной техники. Пешая колонна парада соберет военнослужащих из высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ. Также ожидается авиационная часть — в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо столицы в цвета триколора.
MSK1.RU рассказывает, где еще, кроме Москвы, пройдет парад Победы.
Волгоград. В день 81-й годовщины капитуляции Германии по центру Волгограда, города, битва за который переломила ход Великой Отечественной войны, пройдут, помимо расчетов Волгоградского и Камышинского гарнизонов, коробки сотрудников пограничного управления ФСБ, бригады Нацгвардии, ГУ МЧС, Академии МВД, УФСИН, УФССП, казаков Войска Донского. Из всей техники по площади пройдут только ретромашины, включая танк Т-34-85 из музея-заповедника «Сталинградская битва».
Впервые за много лет современных образцов военной техники на параде представлено не будет. Сообщает V1.RU
Санкт-Петербург. По данным «Фонтанки», парад на 9 Мая запланирован без прохода военной техники. По предварительной информации, не будет и восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Военный транспорт из коллекции патриотического объединения «Ленрезерв» пройдет вне парада и расположится в центре города статично. Непосредственно участвовать в параде будут курсанты военных вузов, но не предполагается участие нахимовцев, суворовцев, кадетов.
Новосибирск. Парад войск Новосибирского гарнизона начнется 9 Мая в 10:00. Его будут транслировать на медиаэкранах по всему городу. Финальной точкой парада станет вынос копий Знамени Победы и Знамени трудовой доблести. После парада планируется шествие Бессмертного полка, пишут наши коллеги из NGS.RU.
Казань. Главной площадкой празднования станет площадь Тысячелетия. В 10:00 там начнется парад, сообщает редакция 116.RU. В праздничном марше примут участие военнослужащие и курсанты военного училища, ветераны боевых действий.
Ставрополь. Здесь празднование 9 Мая состоится в полном объеме, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. По его словам, планируются и военные парады, и шествие «Бессмертного полка», и торжественные мероприятия. Центральный парад традиционно пройдет в Ставрополе на площади Ленина. В нем примут участие военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, казаки, сводный оркестр.
Пермь. Парад Победы пройдет с участием пеших колонн и техники. Во всех районах будут концерты, уроки мужества, смотры строя и песни, выставки и соревнования. День завершится фейерверком с правого берега реки Камы, пишут наши коллеги из 59.RU.
Сыктывкар. В столице Республики Коми празднование начнется с возложения цветов к памятным местам. Главная церемония состоится у Вечного огня и «Скорбящего воина» в 10:00 с участием ветеранов и «детей войны». Парад Победы пройдет на Стефановской площади. Формат проведения акции «Бессмертный полк» неизвестен.
Йошкар-Ола. Парад Победы пройдет в центре города. В нем примут участие военнослужащие, представители силовых ведомств республики, кадеты, юнармейцы. К акции «Бессмертный полк» горожане смогут присоединиться в онлайн-формате, сообщил ТАСС глава республики Юрий Зайцев.
Екатеринбург. Парад Победы пройдет без военной техники, он продлится всего полчаса. Утром 9 Мая состоится шествие солдат, а затем будет акция «Бессмертный полк» в очном формате, сообщает E1.RU.
Калининград. Парад Победы пройдет на главной площади города, заявил губернатор области Алексей Беспрозванных. В этом году власти отменили шествие «Бессмертного полка» к монументу 1200 воинам-гвардейцам. Акция пройдет «в других форматах», о которых сообщат позже. Праздничный день завершится салютом.
Тула. В параде Победы примут участие военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, сообщил министр по региональной безопасности Анатолий Максиков. Также в параде примут участие сотрудники МЧС, спасательного центра, ФСИН, судебные приставы, полицейские. Парад Победы пройдет в составе пеших парадных расчетов, каждому из которых присвоены имена героев — участников Тульской оборонительной операции. Участие в параде подтвердил 21 ветеран Великой Отечественной войны.
Парад Победы также пройдет в Ярославле, Иванове, Смоленске, Красноярске, Самаре, Кемерове, Новокузнецке, Архангельске, Уфе, Улан-Удэ, Владивостоке, Чите, Южно-Сахалинске, Барнауле, Иркутске, Кургане, Мурманске, Омске, Оренбурге, Томске, Челябинске, Ханты-Мансийске, Якутске.
Где не будет парада
От проведения парада Победы отказались власти Нижнего Новгорода, Чувашской Республики, Саратовской и Курской областей. В Белгородской области празднования пройдут в ограниченном формате и без салюта.
В Брянской области 9 Мая отметят с «учетом требований обеспечения безопасности населения» и тоже без салюта, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства. В Самаре парад Победы был запланирован, но в конце апреля власти распорядились демонтировать на главной площади трибуны, возведенные к к Параду, и решили пересмотреть формат проведения. Решение о проведении парада в Воронеже примут только накануне праздника. Салюта и массовых шествий не будет в Рязани.
В Калужской области военные парады пройдут только в городах воинской славы: в Малоярославце и Козельске, сообщил губернатор Владислав Шапша. Торжественное прохождение войск отменили в Краснодаре. Решение по проведению парада Победы в городе-герое Новороссийске примут ближе к памятной дате, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. В случае положительного ответа его могут провести в онлайн-формате, сообщил глава муниципалитета Андрей Кравченко.
В Ростове-на-Дону запланированы тематические мероприятия, решение о проведении парада Победы остается за Минобороны, сказал нашим коллегам из 161.RU замглавы администрации города по внутренней политике Андрей Косенко.
В Воронеже вслед за шествием «Бессмертного полка», массовыми мероприятиями и салютом в День Победы отменили и военный парад на площади Ленина. Сообщает Voronezh1.ru.
В Нижнем Новгороде тоже отменен парад Победы. Пишет NN.RU.
Акция «Бессмертный полк» в Севастополе пройдет в онлайн-формате, о проведении парада Победы не сообщалось.
В Москве на Красной площади уже нанесли свежую разметку для перемещения колонн 9 Мая и начали монтировать трибуны. Мы рассказали, когда и где в Москве пройдут репетиции парада.