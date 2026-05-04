НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

облачно, без осадков

ощущается как +19

4 м/c,

с-з.

 754мм 56%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,17
EUR 94,84
Фоторепортаж из Павловского парка
Где помогают вернуть здоровье
Дети пострадали при атаке БПЛА
Москвичка — о том, как изменился Ярославль
Где поймать настоящее лето
Афиша на выходные
Съемки фильма
Трое разбились на трассе
Летние вирусы
Страна и мир Один клик — большие проблемы: за какие действия в соцсетях вас оштрафуют или даже отправят в тюрьму

Один клик — большие проблемы: за какие действия в соцсетях вас оштрафуют или даже отправят в тюрьму

Изучаем все тонкости в этом вопросе

1 022
Стоит помнить, что репост или комментарий не всегда воспринимаются как простое выражение мнения | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUСтоит помнить, что репост или комментарий не всегда воспринимаются как простое выражение мнения | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Стоит помнить, что репост или комментарий не всегда воспринимаются как простое выражение мнения

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Обычные действия в соцсетях могут привести к штрафу или уголовному преследованию. Это касается репостов, лайков и комментариев, которые мы часто воспринимаем как безобидные.

«Российское законодательство регулярно обновляется, из-за чего граждане могут столкнуться с правовыми рисками даже в ситуациях, которые внешне кажутся бытовыми. В первую очередь это касается общения в социальных сетях. Комментарии, репосты и реакции под публикациями могут быть расценены как распространение запрещенной информации, если сам пост содержит призывы к экстремистской деятельности, запрещенную символику или недостоверные сведения о Вооруженных силах РФ», — предупредил юрист Игорь Ивлев в разговоре с «Газетой.Ru».

Отвечать в такой ситуации будет не только автор спорной публикации, но и те, кто ее распространял. Такие случаи уже есть в судебной практике, когда людей привлекали к ответственности за лайки под постами с экстремистской информацией или за одобрительные реакции в виде смайлов.

Юрист добавил, что репост или комментарий не всегда воспринимаются как простое выражение мнения. Поэтому пользователям стоит внимательнее относиться к тому, какой контент они читают, сохраняют и комментируют.

Какое наказание грозит за сомнительный репост в соцсетях

Административная ответственность в большинстве случаев предполагает наложение штрафа, в отдельных случаях возможен арест до 15 суток. Например, за распространение экстремистских материалов.

Уголовная ответственность также может грозить пользователю соцсетей и мессенджеров за репост постов с запрещенным контентом. Однако тяжесть наказания в случае репоста зависит от того, под какую именно статью КоАП или УК подпадает это действие.

Помимо этого, человек может столкнуться и с другими негативными последствиями. В их числе:

  • включение в список экстремистов и террористов, что влечет за собой ограничения в банковских операциях и других правах;

  • потеря репутации и доверия в социальных сетях;

  • блокировка аккаунта в социальной сети.

Кстати, старые посты и забытые репосты тоже могу привести к наказанию. Порой для этого достаточно одного скриншота, жалобы или проверки. При этом совсем неважно, закрыт или открыт ваш аккаунт. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Репост Комментарий Соцсеть Штраф Лайк Уголовная ответственность Тюрьма
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
poschehon

Достижения

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

5 мая, 10:53
Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления (статья 1 Конституции РФ). Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов (и т.д.) предварительно согласовывать сообщения и материалы, а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, - не допускается (статья 3 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 31.07.2025) "О средствах массовой информации"). Вот такая у нас правовая демократия с абсолютной цензурой
Гость
4 мая, 21:08
Гласность и плюрализм мнений!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Никого нельзя победить». О чем главный блокбастер этого года, который бьет рекорды в прокате: честный отзыв на «Одиссею» Нолана
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Мнение
«Мы видим нового Нолана»: с каким настроем нужно смотреть «Одиссею», чтобы она не выглядела как фиаско
Надежда Губарь
Мнение
Наследие, которое чудом не развалилось: транспортный эксперт разнес миф о «вечных» советских дорогах
Олег Арефьев
Блогер, предприниматель, владелец в транспортном бизнесе
Рекомендуем