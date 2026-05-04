Один клик — большие проблемы: за какие действия в соцсетях вас оштрафуют или даже отправят в тюрьму

Обычные действия в соцсетях могут привести к штрафу или уголовному преследованию. Это касается репостов, лайков и комментариев, которые мы часто воспринимаем как безобидные.
«Российское законодательство регулярно обновляется, из-за чего граждане могут столкнуться с правовыми рисками даже в ситуациях, которые внешне кажутся бытовыми. В первую очередь это касается общения в социальных сетях. Комментарии, репосты и реакции под публикациями могут быть расценены как распространение запрещенной информации, если сам пост содержит призывы к экстремистской деятельности, запрещенную символику или недостоверные сведения о Вооруженных силах РФ», — предупредил юрист Игорь Ивлев в разговоре с «Газетой.Ru».
Отвечать в такой ситуации будет не только автор спорной публикации, но и те, кто ее распространял. Такие случаи уже есть в судебной практике, когда людей привлекали к ответственности за лайки под постами с экстремистской информацией или за одобрительные реакции в виде смайлов.
Юрист добавил, что репост или комментарий не всегда воспринимаются как простое выражение мнения. Поэтому пользователям стоит внимательнее относиться к тому, какой контент они читают, сохраняют и комментируют.
Какое наказание грозит за сомнительный репост в соцсетях
Административная ответственность в большинстве случаев предполагает наложение штрафа, в отдельных случаях возможен арест до 15 суток. Например, за распространение экстремистских материалов.
Уголовная ответственность также может грозить пользователю соцсетей и мессенджеров за репост постов с запрещенным контентом. Однако тяжесть наказания в случае репоста зависит от того, под какую именно статью КоАП или УК подпадает это действие.
Помимо этого, человек может столкнуться и с другими негативными последствиями. В их числе:
включение в список экстремистов и террористов, что влечет за собой ограничения в банковских операциях и других правах;
потеря репутации и доверия в социальных сетях;
блокировка аккаунта в социальной сети.
Кстати, старые посты и забытые репосты тоже могу привести к наказанию. Порой для этого достаточно одного скриншота, жалобы или проверки. При этом совсем неважно, закрыт или открыт ваш аккаунт. Подробнее об этом мы рассказали здесь.
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