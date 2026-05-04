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Страна и мир Захватывающие пейзажи и удивительные звери: супруги проехали более 11 тысяч км на машине по Латинской Америке

Захватывающие пейзажи и удивительные звери: супруги проехали более 11 тысяч км на машине по Латинской Америке

Только взгляните, какие невероятные виды они запечатлели — видео

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Источник:

Городские медиа

Добраться до Латинской Америки, чтобы объехать ее на автомобиле? Для барнаульца Сергея Блошкина — это обычный вариант отпуска. К этой поездке он готовился больше полугода, а о том, как она прошла и что удалось увидеть, смотрите в видео NGS22.RU.

В этом путешествии Сергей и его жена Наталья провели больше 30 дней. За это время им удалось побывать в самых отдаленных уголках Латинской Америки, посмотреть на известнейшие во всем мире достопримечательности, а также добраться самого южного города Аргентины Ушуая — «края земли», как его называют туристы и местные. Сложности начались со смены часовых поясов и времени на перелеты.

«Перелет из Стамбула у нас занял 18 с половиной часов. Три раза покормили, успел поспать и посмотреть несколько фильмов. Разница во времени с Барнаулом, конечно, большая — 10 часов», — рассказал путешественник.

Всего в путешествии они проехали более 11 тысяч километров, успев посмотреть и Аргентину, и Чили, а еще подняться в горы, увидеть знаменитые водопады Игуасу, ледники Перито-Морен, погулять по атлантическому побережью и познакомиться с местным животным миром — гуанако, морскими львами и броненосцами.

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Полина ШевчуковаПолина Шевчукова
Полина Шевчукова
корреспондент
Путешествие Латинская Америка Отпуск
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