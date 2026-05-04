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Страна и мир Мнение Без «всё включено». Туристка две недели провела в лодке в Средиземном море и увидела Турцию, которой нет в путеводителях

Без «всё включено». Туристка две недели провела в лодке в Средиземном море и увидела Турцию, которой нет в путеводителях

Реальность, которая превысила все ожидания

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Вся Турция в одном кадре | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Вся Турция в одном кадре | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Вся Турция в одном кадре

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Какая она — Турция без all inclusive? Журналист «ИрСити» делится опытом нестандартного путешествия. Ниже — ее рассказ от первого лица.

Алёна КашпароваАлёна Кашпарова
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити

Очередной свой отпуск мы провели в Турции. Если вы сейчас представили отдых в стиле лакшери all inclusive — спешу огорчить, а кого-то, наоборот, порадовать: это путешествие было далеко не таким. Оно разбило стереотипные представления о Турции, а мой личный скептицизм превратило в искренний интерес к этой колоритной стране.

В какую сумму обошелся банкет?

Как все нормальные люди, работающие в найме, свои отпуска на 2026 год мы распределили еще в 2025 году. На восьмимартовские выходные планировалась автоэкспедиция на север Байкала, на майские — Саяно-Шушенская ГЭС. Но, как у всех ненормальных людей, в нашей жизни всегда есть место спонтанности и резкой смене планов.

В Турцию нас позвал хороший знакомый: он выучился на шкипера, ходил по Байкалу, а теперь решился на первый самостоятельный чартер по Средиземному морю. Мой мужчина, недолго думая, согласился на эту авантюру, а я даже не собиралась удивляться такому повороту событий.

Древние руины и крыши теплиц по соседству&nbsp;— такое в Турции сплошь и рядом | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Древние руины и крыши теплиц по соседству&nbsp;— такое в Турции сплошь и рядом | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Древние руины и крыши теплиц по соседству — такое в Турции сплошь и рядом

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Почему именно Турция? Во-первых, наш шкипер учился здесь. Во-вторых, в Турцию не нужна виза. В-третьих, в Турции проще всего зафрахтовать лодку. Начало марта — середина апреля — предсезонье яхтенных чартеров, а значит, цены ниже. Вопрос был в том, наберется ли команда. В итоге — четверо в лодке, не считая ребенка: семья шкипера и мы.

Билеты на самолеты Иркутск — Москва — Анталья и обратно покупали буквально за месяц до старта, потому, конечно, обошлись они нам в весомую такую копеечку — больше ста тысяч на двоих с учетом накопленных миль.

Аэропорт в Анталье | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Аэропорт в Анталье | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Ежиков можно встретить в самом центре Антальи | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Ежиков можно встретить в самом центре Антальи | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Весной даже в окрестностях Антальи на вершинах гор лежит снег | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Весной даже в окрестностях Антальи на вершинах гор лежит снег | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Один из курортных поселков Турции со стороны моря | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Один из курортных поселков Турции со стороны моря | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Котик в лавке старьевщика в городе Датча | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Котик в лавке старьевщика в городе Датча | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Местечко Чиралы в часе езды от Антальи | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Местечко Чиралы в часе езды от Антальи | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Еще по тысяче евро с человека — в «общий круизный банк». Как объяснил наш капитан, это традиционная сумма для таких путешествий. Из них оплачиваются все расходы: от фрахта яхты и пропитания до походов в музеи. В конце обычно даже что-то остается и возвращается. Плюс тысячу евро мы взяли на прибарахлиться сувенирами и вещами. В общем и целом две с половиной недели нам обошлись в 370 тысяч рублей.

Национальная валюта Турции — лира. Она стремительно обесценивается, потому всё, что мы меняли, старались тратить до куруша. Одно евро стоило около 50 лир. А 1 лира — это 1,8 рубля. У нас нет зарубежной карты, потому у нас в кармане была наличка — хоть живые деньги в руках подержали.

Турецкие лиры | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Турецкие лиры | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Турецкие лиры

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Надо сказать, что цены на продукты тут высокие. Овощи и фрукты стоят примерно как у нас, но тут накладывается несезон. Мясо стоит вообще космических денег: говядина — около 2 тысяч рублей за килограмм. И это минимум. А вот курица уже более или менее приемлема по стоимости. Вода есть очень дешевая: полторашку можно найти за 20 рублей. Зато какое тут разнообразие сыров и оливок… В этом есть свой минус: после разнообразия вкусов турецких оливок наши в жестяных банках у вкусовых сосочков больше не котируются.

Скалы, гробницы и такси по кнопке

Наша базовая марина находилась в городе Фетхие в 200 километрах от Антальи. Яхты фрахтуются с субботы до субботы, потому несколько дней мы провели в городе, куда на морюшко обычно российские туристы и приезжают. Да и не только они, сами турки любят взять столики и стульчики и всем семейным десантом высадиться на бережку. Иногда еще прихватывают с собой удочки, но не добычи рыбы для, а процесса ради. Впрочем, турков, восседающих на стульчиках с видом на море, порой можно встретить в самых неожиданных местах.

Атмосфера вечерней Антальи под звуки намаза. Вид на Старый Город

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Набережная Антальи | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Набережная Антальи | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Набережная Антальи

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Большую часть времени в Анталье мы проводили на скалах, потому что пять человек из нашей компании, то есть все, кроме меня, занимаются скалолазанием. А в районе Антальи есть скалолазный район Гейкбаири, куда слетаются любители полазить, кажется, со всего мира: мы тут кого только не встретили и кто только тут не встретил нас.

Скалы в Гейкбаири манят скалолазов из разных стран | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Скалы в Гейкбаири манят скалолазов из разных стран | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Скалы в Гейкбаири манят скалолазов из разных стран

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

На ощупь они острее, чем, например, скалы в окрестностях Иркутска | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»На ощупь они острее, чем, например, скалы в окрестностях Иркутска | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

На ощупь они острее, чем, например, скалы в окрестностях Иркутска

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Но, даже если вы не скалолазите, в Гейкбаири точно стоит побывать. Здесь можно нагуляться по тропинкам, засмотреться на окружающие виды и подружиться с дикой природой. Например, с сухопутными черепахами.

Черепаха в естественной среде обитания

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Чтобы быстро туда добираться, лучше всего снять апартаменты в районе Хурма (да, название от того самого фрукта: когда-то этот район был засажен деревьями). Квартира с двумя комнатами, кухней-студией, санузлом со стиральной машинкой, душевой кабиной и милейшим балкончиком за трое суток нам обошлась в 160 евро.

Скальный массив внизу тоже скалолазный. А для не скалолазов это просто очень красивый вид | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Скальный массив внизу тоже скалолазный. А для не скалолазов это просто очень красивый вид | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Скальный массив внизу тоже скалолазный. А для не скалолазов это просто очень красивый вид

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Экипировку скалолазы везут собственную | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Экипировку скалолазы везут собственную | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Маршруты скалолазные в Гейкабаири очень интересные, говорят знающие | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Маршруты скалолазные в Гейкабаири очень интересные, говорят знающие | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Рельеф и рисунок у этих скал очень интересный | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Рельеф и рисунок у этих скал очень интересный | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Виды захватывающие | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Виды захватывающие | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Внутри этой скалы тоже проложены скалолазные маршруты | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Внутри этой скалы тоже проложены скалолазные маршруты | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Отверстие прямо в своде выглядит весьма необычно | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Отверстие прямо в своде выглядит весьма необычно | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

По пути до Гейкбаири попадаются турецкие деревушки, очень аутентичные — с апельсиновыми, мандариновыми и лимонными деревьями, курочками, овечками и козочками во дворах. А еще — с собраниями дедушек и мужчин помладше, которые пьют чай из кружечек-армудов, читают газеты и играют в нарды. Они мне навеяли воспоминания из далекого детства, когда мой дедушка выходил на улицу и играл с соседями в домино…

Местные мандарины | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Местные мандарины | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Лимоны | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Лимоны | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Этот фрукт называется мушмула | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Этот фрукт называется мушмула | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Оказывается, оливки вот так с дерева не едят&nbsp;— только после маринования | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Оказывается, оливки вот так с дерева не едят&nbsp;— только после маринования | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Маки встречаются повсеместно | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Маки встречаются повсеместно | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Акация тоже в Турции буквально везде | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Акация тоже в Турции буквально везде | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Если вы задались вопросом, попробовали ли мы апельсины, лимоны и мандарины, которые тут растут повсеместно даже просто на улицах Антальи, то да, мы, конечно, это сделали, хотя нас предупреждали. Пахнут они как зрелые плоды, но на вкус — кисло и горько. Да и сезон у них вообще-то осенью. Но как удержаться от соблазна?!

Добирались до скал на арендованном авто всего минут 20. У нас на службе был хетчбэк Citroen C4 за 40 евро на трое суток. Машина поменьше стоила бы дешевле. Зарубежные права в Турции на такой короткий срок не нужны, достаточно российских. А движение тут очень комфортное, я бы сама спокойно могла водить.

Пункты проката автомобилей у аэропорта Антальи. Они располагаются в терминале внутренних авиалиний, до которого из международного можно добраться на бесплатном шаттле&nbsp;— автобусы ходят раз в полчаса | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Пункты проката автомобилей у аэропорта Антальи. Они располагаются в терминале внутренних авиалиний, до которого из международного можно добраться на бесплатном шаттле&nbsp;— автобусы ходят раз в полчаса | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Пункты проката автомобилей у аэропорта Антальи. Они располагаются в терминале внутренних авиалиний, до которого из международного можно добраться на бесплатном шаттле — автобусы ходят раз в полчаса

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

На таком автомобиле мы ездили. И да, парковка на тротуарах в Турции не считается чем-то зазорным. Как и проезд на зеленый или переход дороги на красный | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»На таком автомобиле мы ездили. И да, парковка на тротуарах в Турции не считается чем-то зазорным. Как и проезд на зеленый или переход дороги на красный | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

На таком автомобиле мы ездили. И да, парковка на тротуарах в Турции не считается чем-то зазорным. Как и проезд на зеленый или переход дороги на красный

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Даже если нужно добраться по живописнейшей дороге вдоль побережья до города Демре, где сотни теплиц с помидорами и огурцами (их вообще тут очень много) соседствуют с городом мертвых Мира. Это 140 километров от Антальи.

Гора Тахталыдаг в окрестностях Кемера. Высота над уровнем моря&nbsp;— 2375 метров | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Гора Тахталыдаг в окрестностях Кемера. Высота над уровнем моря&nbsp;— 2375 метров | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Природная ванна у берега Средиземного моря | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Природная ванна у берега Средиземного моря | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Дорога вдоль моря очень живописная | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Дорога вдоль моря очень живописная | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Как и холмистые пейзажи по пути из Антальи в Фетхие | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Как и холмистые пейзажи по пути из Антальи в Фетхие | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Здесь прямо в скалах вырублены ликийские гробницы: считалось, что чем выше хоронят человека, тем легче ему «уйти» на небо. А еще — что умерший обретает новый дом, а значит, его гробница должна быть оформлена как дом или дворец. Здесь же находится античный амфитеатр, и, если спуститься на нижние ярусы, слышно, какая тут великолепная акустика.

Древний город Мира с вырубленными прямо в скале ликийскими гробницами | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Древний город Мира с вырубленными прямо в скале ликийскими гробницами | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Ликийские гробницы соседствуют с античным амфитеатром | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Ликийские гробницы соседствуют с античным амфитеатром | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Гробницы специально украшали входами как у дворцов или домов | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Гробницы специально украшали входами как у дворцов или домов | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Выглядит это впечатляюще | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Выглядит это впечатляюще | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
В Мире их десятки | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»В Мире их десятки | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Гробницы очень органично выглядят в ландшафте | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Гробницы очень органично выглядят в ландшафте | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Мурашки бегут от того, сколько тысяч лет назад это было всё создано без нынешних технологий и техники. Вход в Миру стоит 13 евро, и это тот редкий случай, когда в Турции «эффект дырки в заборе», куда можно пройти бесплатно, не срабатывает.

Античный театр построен во II веке нашей эры, он вмещал 10–15 тысяч человек | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Античный театр построен во II веке нашей эры, он вмещал 10–15 тысяч человек | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Античный театр построен во II веке нашей эры, он вмещал 10–15 тысяч человек

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Театр очень хорошо сохранился | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Театр очень хорошо сохранился | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Каменная рельефная маска Медузы Горгоны | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Каменная рельефная маска Медузы Горгоны | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Сейчас по театру ходят козы | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Сейчас по театру ходят козы | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Выглядит театр впечатляюще | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Выглядит театр впечатляюще | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Греческие письмена | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Греческие письмена | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
И теплицы по соседству | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»И теплицы по соседству | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Прекрасная в Турции, по крайней мере в той части, где мы были, служба такси. Вызвать машину можно через кнопку. Буквально. На каком-нибудь столбике приделан желтый аппарат с кнопочкой: нажимаешь, и через 5 минут приезжает машина. Это очень удобно, особенно для туристов без знания языка.

Кордоны такси в курортных городах&nbsp;— на каждом шагу | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Кордоны такси в курортных городах&nbsp;— на каждом шагу | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Такси тут классического желтого цвета | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Такси тут классического желтого цвета | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Вызвать такси можно кнопочкой | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Вызвать такси можно кнопочкой | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Цены на такси в разные точки из Фетхие | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Цены на такси в разные точки из Фетхие | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Таксисты в Анталье | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Таксисты в Анталье | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Кнопку вызова такси можно найти на самом обычном столбе | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Кнопку вызова такси можно найти на самом обычном столбе | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

В туристических местах еще встречаются «кордоны» — павильоны, рядом с которыми стоят такси и водители. Можно подойти и договориться. Цена — по таксометру, минимальная стоимость поездки — 150 лир. Сколько намотает, пассажир видит: цифры отображаются на зеркале заднего вида.

В Турции огромное количество мопедов | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»В Турции огромное количество мопедов | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
На них ездят буквально везде | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»На них ездят буквально везде | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Демонстрация мопедов | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Демонстрация мопедов | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Встречаются на улицах турецких городов российские автомобили. Вот, например, «Лада», «девятка» | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Встречаются на улицах турецких городов российские автомобили. Вот, например, «Лада», «девятка» | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
«Жигули»? Нет, это старый Fiat | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»«Жигули»? Нет, это старый Fiat | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
«Нива»! | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»«Нива»! | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

В Анталье еще есть чудесный трамвай, больше похожий на подземно-наземное метро. Чтобы им воспользоваться, нужна либо банковская карта, либо транспортная карта, которую можно купить в автоматах. Проезд стоит 42 лиры, а оплачивается он прямо на входе. И очень много мопедов везде, их водят и молодые люди, и люди в возрасте, что предсказуемо. Порой удобнее на этом виде транспорта передвигаться по узким улочкам, чем на автомобиле.

Страна тысячи и одного котика

Что сильно в Турции бросается в глаза сразу, помимо зеленых и цветущих вокруг деревьев на контрасте с нашей традиционной апрельской серостью, так это люди. Вернее, большое количество мужчин. Их как будто в общей массе в принципе больше, чем женщин.

Продавцы — мужчины, администраторы в отелях и апартаментах — мужчины, официанты и повара — мужчины. Большинство турок выглядят очень ухоженно: аккуратные бороды, укладка, стильная одежда. Барбершопы тут на каждом шагу, в отличие от женских салонов красоты.

Мужчина в муниципальном кафе в Фетхие | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Мужчина в муниципальном кафе в Фетхие | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Семья в Датче | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Семья в Датче | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Сидеть у моря&nbsp;— обычное дело для турков | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Сидеть у моря&nbsp;— обычное дело для турков | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Типичная пожилая пара в Турции | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Типичная пожилая пара в Турции | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Молодые турки, как правило, очень стильные | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Молодые турки, как правило, очень стильные | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Посиделки на торговой улице в Мармарисе | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Посиделки на торговой улице в Мармарисе | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Турки курят так же много, как пьют чай. Однажды нас остановил мальчишка лет 12 и совершенно без стеснения попросил закурить. Это несколько обескуражило: у нас подростки всё-таки пытаются скрывать вредные привычки.

Ворота Адриана в Анталье&nbsp;— вход в Старый Город. Единственные сохранившиеся входные ворота стен, окружавших город и гавань | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Ворота Адриана в Анталье&nbsp;— вход в Старый Город. Единственные сохранившиеся входные ворота стен, окружавших город и гавань | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Ворота Адриана в Анталье — вход в Старый Город. Единственные сохранившиеся входные ворота стен, окружавших город и гавань

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Турция — страна мусульманская, на каждом шагу мечети, и спустя некоторое время привыкаешь, что пять раз в день, где бы ты ни был, на суше или на лодке, слышишь начало намаза. Но мы ни разу не видели, чтобы кто-то прекращал работу и начинал молиться. Да, много женщин с покрытой головой (одна такая девушка в хиджабе коту, тершемуся у ног, бросила «иди отсюда» на чистейшем русском), но и девушек в супермини огромное количество. А часто бывает и так, что рядом под ручку идут две подружки: одна в хиджабе, другая — в светской одежде. И ничего никого не смущает.

Девушки в Турции могут выглядеть как и по-светски, так и по-религиозному | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Девушки в Турции могут выглядеть как и по-светски, так и по-религиозному | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Девушки в Турции могут выглядеть как и по-светски, так и по-религиозному

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Пожилые турчанки в основном ходят с покрытой головой | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Пожилые турчанки в основном ходят с покрытой головой | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Пожилые турчанки в основном ходят с покрытой головой

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Как говорят наши друзья, которые регулярно бывают в Турции, здесь чувствуешь себя безопасно. Расслабляться не стоит только в товарно-денежных отношениях: обсчитать турки могут на раз-два. Хотя, честно говоря, мы на такое ни разу не нарывались — ну или думаем, что не нарывались. Турки в целом очень доброжелательные и улыбчивые люди.

Кошечка, живущая в обувном магазине | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Кошечка, живущая в обувном магазине | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
А эта&nbsp;— в мебельном | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»А эта&nbsp;— в мебельном | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Нежится на солнышке | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Нежится на солнышке | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
И никому в голову не придет согнать котика с сиденья мопеда | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»И никому в голову не придет согнать котика с сиденья мопеда | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Котики в «городе мертвых» Каякёе | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Котики в «городе мертвых» Каякёе | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Котики в Турции совершенно не скромные: могут запрыгнуть на ваш багаж и в ус не дуть | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Котики в Турции совершенно не скромные: могут запрыгнуть на ваш багаж и в ус не дуть | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

А еще в Турции очень любят котиков. Это точно страна тысячи и одного кота. Они свободно могут лежать в магазине на выставочной кровати, сидеть на столах в кафе, спать на сиденье мопеда и просто гулять по улицам. Никто их не гоняет, наоборот, подкармливают. Некоторые магазины даже выставляют кормушки для животных.

Совершенно счастливый пес | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Совершенно счастливый пес | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Бродячие собаки в Турции обычно таких больших размеров | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Бродячие собаки в Турции обычно таких больших размеров | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Но и домашние могут быть крупными | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Но и домашние могут быть крупными | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Бездомных собак гораздо меньше, и, как я заметила, они все крупные. Прямо большие, но агрессивных мы не встречали. Наоборот, такое «чудовище», которое напугало бы в России, подходит к тебе и носом тычется в ладошку: гладь меня, мол. Их тоже никто не гоняет.

Еда: много и вкусно

Фетхие — портовый город в четырех часах от Антальи, до которого добираешься междугородним автобусом по разным районам Турции, в том числе по горным. Контраст между ними и приморскими колоссальный. И по видам, и по погоде. Неизменно одно — турки, которые литрами пьют чай. Кофе местный, кстати, имеет землистый привкус, и порой пить его невозможно.

Турки повсеместно пьют чай | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Турки повсеместно пьют чай | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
А еще играют в нарды | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»А еще играют в нарды | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Чай пьют из таких кружечек-армудов | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Чай пьют из таких кружечек-армудов | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Междугородние автобусы не самые комфортабельные и не очень свежие, но зато на рейсах работает не только водитель, но и muavin — кто-то вроде стюарда, который руководит рассадкой пассажиров, погрузкой багажа, предлагает кофе или чай, может подать воду и всё такое. А еще в этих автобусах есть Wi-Fi. Стоимость билета на одного человека — 1,1 тысячи лир.

Вид на Фехтие со смотровой площадки | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Вид на Фехтие со смотровой площадки | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Вид на Фехтие со смотровой площадки

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Фетхие в разы меньше Антальи с узкими улочками Старого Города, невероятным количеством магазинов и лавочек, кафе и ресторанчиков и длиннющей красивой набережной.

Русское кафе напротив марины в Фетхие | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Русское кафе напротив марины в Фетхие | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Русское кафе напротив марины в Фетхие

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Марина в Фетхие | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Марина в Фетхие | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Марина в Фетхие

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Прямо напротив марины — кафе с русскими блюдами, русской вывеской и меню на русском языке. По словам наших друзей, оно неприлично дорогое. И это так по-русски, честно говоря. По Фетхие, говорят, бегают кабанчики, но мы их, к сожалению, не встретили, хотя очень хотели.

Погода была переменчивой | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Погода была переменчивой | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Домики в Фехтие | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Домики в Фехтие | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
И узкие улочки города | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»И узкие улочки города | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Прямо посреди города может находиться древнее захоронение | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Прямо посреди города может находиться древнее захоронение | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Балкончики совершенно очаровательные | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Балкончики совершенно очаровательные | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
В Фетхие длинная набережная | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»В Фетхие длинная набережная | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Погода задержала нас в Фетхие на более долгий срок, чем мы планировали. Это дало возможность побывать в брошенном городе Каякёй в 15 минутах, но через крутую горку. Если увидеть его издалека, можно даже в первые секунды не распознать, что это заброшенное место, настолько хорошо сохранилась застройка.

«Город мертвых» Каякёй | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»«Город мертвых» Каякёй | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

«Город мертвых» Каякёй

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Лабиринты узких улочек будто еще помнят, что когда-то по ним ходили люди. Это вызывает внутренний трепет. Здесь сохранились церкви, школа, на стенах видны остатки декора. Очень мне понравилась угадываемая полукруглая форма встроенных печей.

В Каякёе сохранились совершенно разные постройки | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»В Каякёе сохранились совершенно разные постройки | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Люди не просто жили в домах, они создавали в них эстетику | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Люди не просто жили в домах, они создавали в них эстетику | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Домами усеян весь склон | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Домами усеян весь склон | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
В каждом доме были такие полукруглые печки | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»В каждом доме были такие полукруглые печки | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Вероятно, это здание было церковью | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Вероятно, это здание было церковью | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Сохранившаяся христианская атрибутика | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Сохранившаяся христианская атрибутика | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Каякёй — город греческий. Здесь когда-то жили тысячи греков, отсюда христианские символы в мусульманской Турции. Но потом весь город выселили и отправили «домой». Этому предшествовали конфликты между Турцией и Грецией. В пустые дома никто не заселился: турки, привыкшие к равнинам и занятию сельским хозяйством, греческий ремесленный город на склоне холма не поняли и не приняли.

Большинство туристов в Каякёй проникает бесплатно | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Большинство туристов в Каякёй проникает бесплатно | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Вид на Каякёй сверху | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Вид на Каякёй сверху | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Верхняя церковь в Каякёе | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Верхняя церковь в Каякёе | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Несмотря на то что город греческий, над ним развевается флаг Турции. Турецкие флаги, кстати, встречаются буквально везде | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Несмотря на то что город греческий, над ним развевается флаг Турции. Турецкие флаги, кстати, встречаются буквально везде | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
А это старая церковь, возвышающаяся над городом | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»А это старая церковь, возвышающаяся над городом | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Вид с холма рядом со старой церковью | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Вид с холма рядом со старой церковью | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Сейчас это музейное пространство, по которому можно бродить хоть весь день. Вход платный, но тут как раз срабатывает тот самый эффект «дырки в заборе». Маршрут получается обратным: выход через вход мимо кассира, меланхолично поглядывающего на туристов-зайцев.

Туристический рынок в Фетхие | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Туристический рынок в Фетхие | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Колоритная сувернирная лавочка | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Колоритная сувернирная лавочка | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Цветение вокруг&nbsp;— то, что по-настоящему радует глаз | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Цветение вокруг&nbsp;— то, что по-настоящему радует глаз | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Из-за погоды мы задержались в Фетхие дольше, чем планировалось | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Из-за погоды мы задержались в Фетхие дольше, чем планировалось | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Фетхие с моря | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Фетхие с моря | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
В самом Фетхие тоже есть памятники Античности | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»В самом Фетхие тоже есть памятники Античности | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

В самом Фетхие мы попробовали, пожалуй, самое вкусное, на мой взгляд, национальное турецкое блюдо — искандер-кебаб. Это большая порция тонко нарезанной баранины, приготовленной на гриле, уложенной на лепешку, политой остреньким томатным соусом и подающейся с густым йогуртом. И язык проглотить, и пальчики облизать.

Искандер-кебаб | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Искандер-кебаб | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Искандер-кебаб

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Гёзлеме бывает с разной начинкой. Мы пробовали со шпинатом, курицей и сыром | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Гёзлеме бывает с разной начинкой. Мы пробовали со шпинатом, курицей и сыром | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Гёзлеме бывает с разной начинкой. Мы пробовали со шпинатом, курицей и сыром

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Вообще, турки вкусно поесть, конечно, не дураки, притом что основу мясного рациона составляет баранина, которую любят не все из-за специфического запаха. Говядина, как я уже писала выше, очень дорогая. Коров мы, кстати, за всё время путешествия видели всего двух, а овечек и козочек — очень много. Еще у турков много блюд с курицей, например, всем известные дёнеры.

Шаурма в муниципальной столовой была сухой, но в других местах дёнеры очень вкусные | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Шаурма в муниципальной столовой была сухой, но в других местах дёнеры очень вкусные | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Шаурма в муниципальной столовой была сухой, но в других местах дёнеры очень вкусные

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Местная кухня отличается еще и размерами. Порции огромные. Чего только стоят лепешки гёзлеме с разными начинками — от мясной до шпинатной: одной такой могут наесться двое, а то и трое. Самым необычным для нас блюдом стала жареная баранья голова с маслом. Мы нашли ее в кафешке, где на вертела в гриле насажены не тушки курицы, а эти самые головы. В блюдо идут щечки, язык, мозг и что-то еще, подается с овощами. Звучит странно, но на деле это так вкусно — боже мой!

Закуска из бараньей головы холодная | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Закуска из бараньей головы холодная | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
А эта горячая&nbsp;— невероятно вкусно | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»А эта горячая&nbsp;— невероятно вкусно | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Маринованная капуста и халапеньо в качестве закуски и взбитый айран | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Маринованная капуста и халапеньо в качестве закуски и взбитый айран | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»


А еще у турков невероятный хлеб. И кисломолочка. И сладости. Про турецкую кухню, кажется, можно писать отдельную колонку, хотя попробовали мы далеко не всё.

«Вода как в Байкале в жаркий июль»

Первой нашей морской вылазкой стал четырехчасовой переход до острова Гемилер с руинами византийских церквей и зданий. Вот тогда-то мы и проверили на стойкость свой вестибулярный аппарат. С непривычки было непросто, но без спецэффектов. Достаточно было сидеть не в каюте, а на палубе.

Бухта у острова Гемилер | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Бухта у острова Гемилер | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Бухта у острова Гемилер

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

До острова Гемилер (еще встречается Гемиле) можно добраться только по воде. С турецкого он переводится как «остров кораблей». До него мы добирались часа четыре, часть пути — под парусом, часть — на моторе. Выбор сильно зависит от наличия и направления ветра. Швартуются лодки тут на якорь, и в сезон, рассказывает шкипер, их тут сотни. Когда были мы, лодок было не больше десятка.

Вид с маяка на острове Гимилер | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Вид с маяка на острове Гимилер | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Вода самого красивого цвета | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Вода самого красивого цвета | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Первые, кого мы встретили на Гемилере | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Первые, кого мы встретили на Гемилере | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

С яхты до озера добираемся на «тузике» — маленькой резиновой лодочке, и это те еще острые впечатления, особенно для таких людей, как я, с опаской относящихся к воде. Но Гемилер очень манит: уже с воды видны руины. Кстати, остров считается первоначальным местом захоронения праобраза Санта-Клауса, святого Николая Чудотворца.

Сохранившаяся сводчатая галерея | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Сохранившаяся сводчатая галерея | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Через которую открывается красивейший вид | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Через которую открывается красивейший вид | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Кажется, это было что-то вроде холодильника | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Кажется, это было что-то вроде холодильника | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Рассказывают, что на Гемилере есть какой-то немец, который берет плату за вход на остров, но мы просто высадились на берег, где нас встретили лишь коза с козленком, удрученно на нас поглядывавшие. Они, впрочем, тоже быстро ускакали восвояси, не предъявив никаких требований.

Виды с острова | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Виды с острова | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Виды с острова

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Гемилер — остров небольшой. Но бродить по нему, кажется, можно целый день. Пробираешься через оливковые деревья и деревья с плодами-стручками наверх через развалины, которые находятся уже у самого берега.

Сохранившаяся часть церкви | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Сохранившаяся часть церкви | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Плита с хритианскими символами | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Плита с хритианскими символами | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
И мелкая мозаика | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»И мелкая мозаика | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Вот тут явно какой-то склад был, тут, видимо, оборонительные сооружения, тут — хорошо сохранившаяся сводчатая галерея, а тут — сохранившаяся часть христианской церкви с мелкой мозаикой на полу. Это, кстати, единственный огороженный объект на острове.

Закат с видом на бухту Капи Крик | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Закат с видом на бухту Капи Крик | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Закат с видом на бухту Капи Крик

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

А в бухте Капи Крик мы провожали один из самых красивейших закатов этого путешествия. В заливе расположена ресторанная марина. Стоянка тут бесплатная при обязательном ужине в местном ресторане, где точно оставишь не меньше 50 евро на человека. Если рассчитываешься за всю компанию в лирах, стопка денег впечатляет.

Ресторан прямо в марине | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Ресторан прямо в марине | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Ресторан прямо в марине

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Очень милое место | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Очень милое место | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Очень милое место

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Но, честно говоря, это разорение стоит того. Перед основным блюдом гостям подают несколько видов закусок: салатиков, маринованных овощей, оливок и чудесный поджаристый хлеб. Основное — на выбор: мы брали щупальце осьминога и баранину. Она томится в тандыре с утра, потому на стол попадает очень нежной, буквально рассыпающейся на волокна. К ней идут рис и свежие овощи.

Такая стопка денег ушла на компанию из шести человек | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Такая стопка денег ушла на компанию из шести человек | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Блюдо подается так | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Блюдо подается так | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
А это закуски перед основным блюдом | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»А это закуски перед основным блюдом | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
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Запеченная халва | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Запеченная халва | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

На десерт — халва. Но в таком агрегатном состоянии, к какому мы не привыкли. Это лакомство здесь подается в жидком запеченном виде. Очень вкусно, очень сладко, очень необычно. Кстати, если мы привыкли пить чай с чем-нибудь вприкуску, то в Турции так не принято: напиток подается после еды, потому приходится просить его принести раньше.

Окрестности бухты Капи Крик | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Окрестности бухты Капи Крик | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Веет морской свежестью | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Веет морской свежестью | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
И даже здесь найдется место мечети | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»И даже здесь найдется место мечети | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Здесь же гуляют стада козочек | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Здесь же гуляют стада козочек | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
И овечек | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»И овечек | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Байкал мы везде найдем | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Байкал мы везде найдем | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

В море мы, кстати, тоже искупались. Это было в один из редких жарких дней — большую часть путешествия было дождливо, пасмурно или ветрено — и у красивейшего ущелья Долины Бабочек с видом с моря на водопад и водой непередаваемого цвета.

Вид на Долину Бабочек | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Вид на Долину Бабочек | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Вид на Долину Бабочек

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Такой шикарный цвет воды&nbsp;— именно тут мы и купались | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Такой шикарный цвет воды&nbsp;— именно тут мы и купались | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Такой шикарный цвет воды — именно тут мы и купались

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

Окунулись все даже дважды. Температура воды — в районе 18 градусов. Как в Байкале в жаркий июль.

«Хочется так же — быть приветливым и расслабленным»

По морю мы дошли еще до двух городов турецкого Средиземноморья — Мармариса и Датчи. Они оба маленькие, с воды похожие друг на друга, но по атмосфере разные. Мармарис — более туристический, торговый и типично курортный. Здесь, как и в Фетхие, расположена марина, здесь тоже проходят обучение шкиперы, и это накладывает свой отпечаток.

Вид на Мармарис с крепости | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Вид на Мармарис с крепости | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Вид на Мармарис с крепости

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

В Мармарисе есть симпатичная набережная, много любопытных скульптурных композиций, а еще крепость, построенная в III веке до нашей эры. К ней ведут старые извилистые улочки с лестницами, голубыми дверьми и оконными рамами, сувенирными магазинчиками и раскидистыми деревьями. Бродить тут очень приятно.

Дворики перед входом в крепость Мармариса | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Дворики перед входом в крепость Мармариса | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Такие атмосферные улочки | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Такие атмосферные улочки | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Ловцы снов с назарами&nbsp;— турецкими «амулетами» от сглаза | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Ловцы снов с назарами&nbsp;— турецкими «амулетами» от сглаза | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
В Мармарисе много скульптурных композиций | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»В Мармарисе много скульптурных композиций | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Совершенно очаровательная скульптура. С обратной строны&nbsp;— мальчик с собакой | Источник: Алёена Кашпарова / «ИрСити»Совершенно очаровательная скульптура. С обратной строны&nbsp;— мальчик с собакой | Источник: Алёена Кашпарова / «ИрСити»
Объемная скульптура с птицами | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Объемная скульптура с птицами | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Крепость в Мармарисе — это тот редкий случай, внутри древнего объекта есть настоящий музей с экспонатами под стеклом и освещением. За 11 евро туристам доступны семь экспозиционных залов, а еще — прогулки по парапету крепости, откуда открывается красивейший вид на море и марину.

На входе в крепость Мармариса | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»На входе в крепость Мармариса | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
С парапета видно город | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»С парапета видно город | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
В крепости много зелени | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»В крепости много зелени | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Вид на море с парапета | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Вид на море с парапета | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Настоящая крепость | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Настоящая крепость | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
В Мармарисе есть марина, но многие стоят на якоре | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»В Мармарисе есть марина, но многие стоят на якоре | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Очень меня здесь впечатлили древние амфоры, поднятые с затопленных кораблей, украшения (женщины — во все времена женщины!) и маленькие фигурки людей и животных из разных материалов.

Древние украшения, которые экспонируются в крепости Мармариса | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Древние украшения, которые экспонируются в крепости Мармариса | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Шикарные бусы! | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Шикарные бусы! | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Древние фигурки животных | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Древние фигурки животных | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Амфора со дна моря | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Амфора со дна моря | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Зал с античными экспонатами | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Зал с античными экспонатами | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Барельеф в одном из залов | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Барельеф в одном из залов | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Датча более уютная и… хорошенькая. Пожалуй, это слово больше всего подходит к этому городку. Здесь так же многолюдно, как в других прибрежных городах, но больше местных жителей, которые повсеместно пьют всё тот же чай, да.

Вид на Датчу | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Вид на Датчу | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Вид на Датчу

Источник:

Алена Кашпарова / «ИрСити»

А еще рядом находятся огромные ветряки, и наблюдать за ними — отдельный вид визуального отдыха. В Датче, как и во всех городах, где мы побывали, часть города у моря вымощена плиткой. Это и красиво, и притормаживает автомобили. Но здесь интересная особенность: даже белые полосы пешеходных переходов выложены плиткой. Смотрится очень интересно.

В Датче пешеходные переходы выложены плиткой | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»В Датче пешеходные переходы выложены плиткой | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Улочки Датчи | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Улочки Датчи | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Мечети в Турции есть везде: в больших и маленьких городах, в селах и деревнях | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Мечети в Турции есть везде: в больших и маленьких городах, в селах и деревнях | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Скульптура ракушки на набережной Датчи | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Скульптура ракушки на набережной Датчи | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Очень красиво | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Очень красиво | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Мурал на одном из домов Датчи | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Мурал на одном из домов Датчи | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

В 4 километрах от самого центра расположен старый город — Эски Датча, до которого мы шли пешком, успев посмотреть, как выглядит нетуристическая часть Датчи. Очень даже мило. Обыденно, но чисто и ухоженно.

Совершенно милые балкончики | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Совершенно милые балкончики | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Газеты популярны у старшего поколения | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Газеты популярны у старшего поколения | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Морские ежи в Датче прямо у побережья | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Морские ежи в Датче прямо у побережья | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
А это уже нетуристическая улица Датчи | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»А это уже нетуристическая улица Датчи | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Еще одна интересная скульптура в Датче | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Еще одна интересная скульптура в Датче | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
В Турции много диких кактусов, а есть и в горшках | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»В Турции много диких кактусов, а есть и в горшках | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

В Эски Датча по улочкам можно петлять долго. Мы дошли до самых задворок и даже заглянули в одну из заброшек, где до сих пор стоит крепкая дверь, висят прищепки на веревке и растут мандарины. Будто хозяева еще вчера были здесь. Но таких брошенных домов в старом городе единицы.

В Эски Датча особенная атмосфера | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»В Эски Датча особенная атмосфера | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Очень аккуратные дворики | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Очень аккуратные дворики | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Очень радостные уличные кафешки | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Очень радостные уличные кафешки | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Эски Датча&nbsp;— аккуратная территория | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Эски Датча&nbsp;— аккуратная территория | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
И здесь тоже ездят иногда на мопедах | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»И здесь тоже ездят иногда на мопедах | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Питьевой кранчик | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Питьевой кранчик | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Ближе ко входу здесь находятся аккуратные сувенирные магазинчики, кофейни и ресторанчики под аркой из живых растений с разноцветными стульями, цветами на столиках и мягкими подушечками на диванчиках.

В Эски Датче всё очень гармонично и красиво | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»В Эски Датче всё очень гармонично и красиво | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Конечно, здесь много сувенирных магазинов | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Конечно, здесь много сувенирных магазинов | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
От одного взгляда на стульчики становится радостно | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»От одного взгляда на стульчики становится радостно | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Любопытно было бы побывать внутри | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Любопытно было бы побывать внутри | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Еще одно красочное кафе | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Еще одно красочное кафе | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»
Такие номера домов можно купить в магазине | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»Такие номера домов можно купить в магазине | Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Чуть поодаль — апартаменты и жилые дома. Хозяин одного из таких, завидев нас, с улыбкой расслаблено поприветствовал нас протяжным merhaba.

Эта приветливость и расслабленность средиземноморской Турции сквозит всюду. Ей проникаешься, и хочется быть таким же человеком — приветливым и расслабленным. И немного счастливым.

Турция для вас — это all inclusive или что-то большее?

All inclusive
Что-то большее
Никогда там не был (-а)
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Алёна КашпароваАлёна Кашпарова
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Отдых в Турции
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