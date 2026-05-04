Без «всё включено». Туристка две недели провела в лодке в Средиземном море и увидела Турцию, которой нет в путеводителях

Вся Турция в одном кадре Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Какая она — Турция без all inclusive? Журналист «ИрСити» делится опытом нестандартного путешествия. Ниже — ее рассказ от первого лица.

Алёна Кашпарова журналист ИрСити

Очередной свой отпуск мы провели в Турции. Если вы сейчас представили отдых в стиле лакшери all inclusive — спешу огорчить, а кого-то, наоборот, порадовать: это путешествие было далеко не таким. Оно разбило стереотипные представления о Турции, а мой личный скептицизм превратило в искренний интерес к этой колоритной стране.

В какую сумму обошелся банкет?

Как все нормальные люди, работающие в найме, свои отпуска на 2026 год мы распределили еще в 2025 году. На восьмимартовские выходные планировалась автоэкспедиция на север Байкала, на майские — Саяно-Шушенская ГЭС. Но, как у всех ненормальных людей, в нашей жизни всегда есть место спонтанности и резкой смене планов.

В Турцию нас позвал хороший знакомый: он выучился на шкипера, ходил по Байкалу, а теперь решился на первый самостоятельный чартер по Средиземному морю. Мой мужчина, недолго думая, согласился на эту авантюру, а я даже не собиралась удивляться такому повороту событий.

Древние руины и крыши теплиц по соседству — такое в Турции сплошь и рядом Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Почему именно Турция? Во-первых, наш шкипер учился здесь. Во-вторых, в Турцию не нужна виза. В-третьих, в Турции проще всего зафрахтовать лодку. Начало марта — середина апреля — предсезонье яхтенных чартеров, а значит, цены ниже. Вопрос был в том, наберется ли команда. В итоге — четверо в лодке, не считая ребенка: семья шкипера и мы.

Билеты на самолеты Иркутск — Москва — Анталья и обратно покупали буквально за месяц до старта, потому, конечно, обошлись они нам в весомую такую копеечку — больше ста тысяч на двоих с учетом накопленных миль.

Еще по тысяче евро с человека — в «общий круизный банк». Как объяснил наш капитан, это традиционная сумма для таких путешествий. Из них оплачиваются все расходы: от фрахта яхты и пропитания до походов в музеи. В конце обычно даже что-то остается и возвращается. Плюс тысячу евро мы взяли на прибарахлиться сувенирами и вещами. В общем и целом две с половиной недели нам обошлись в 370 тысяч рублей.

Национальная валюта Турции — лира. Она стремительно обесценивается, потому всё, что мы меняли, старались тратить до куруша. Одно евро стоило около 50 лир. А 1 лира — это 1,8 рубля. У нас нет зарубежной карты, потому у нас в кармане была наличка — хоть живые деньги в руках подержали.

Турецкие лиры Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Надо сказать, что цены на продукты тут высокие. Овощи и фрукты стоят примерно как у нас, но тут накладывается несезон. Мясо стоит вообще космических денег: говядина — около 2 тысяч рублей за килограмм. И это минимум. А вот курица уже более или менее приемлема по стоимости. Вода есть очень дешевая: полторашку можно найти за 20 рублей. Зато какое тут разнообразие сыров и оливок… В этом есть свой минус: после разнообразия вкусов турецких оливок наши в жестяных банках у вкусовых сосочков больше не котируются.

Скалы, гробницы и такси по кнопке

Наша базовая марина находилась в городе Фетхие в 200 километрах от Антальи. Яхты фрахтуются с субботы до субботы, потому несколько дней мы провели в городе, куда на морюшко обычно российские туристы и приезжают. Да и не только они, сами турки любят взять столики и стульчики и всем семейным десантом высадиться на бережку. Иногда еще прихватывают с собой удочки, но не добычи рыбы для, а процесса ради. Впрочем, турков, восседающих на стульчиках с видом на море, порой можно встретить в самых неожиданных местах.

Атмосфера вечерней Антальи под звуки намаза. Вид на Старый Город Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Набережная Антальи Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Большую часть времени в Анталье мы проводили на скалах, потому что пять человек из нашей компании, то есть все, кроме меня, занимаются скалолазанием. А в районе Антальи есть скалолазный район Гейкбаири, куда слетаются любители полазить, кажется, со всего мира: мы тут кого только не встретили и кто только тут не встретил нас.

Скалы в Гейкбаири манят скалолазов из разных стран Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

На ощупь они острее, чем, например, скалы в окрестностях Иркутска Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Но, даже если вы не скалолазите, в Гейкбаири точно стоит побывать. Здесь можно нагуляться по тропинкам, засмотреться на окружающие виды и подружиться с дикой природой. Например, с сухопутными черепахами.

Черепаха в естественной среде обитания Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Чтобы быстро туда добираться, лучше всего снять апартаменты в районе Хурма (да, название от того самого фрукта: когда-то этот район был засажен деревьями). Квартира с двумя комнатами, кухней-студией, санузлом со стиральной машинкой, душевой кабиной и милейшим балкончиком за трое суток нам обошлась в 160 евро.

Скальный массив внизу тоже скалолазный. А для не скалолазов это просто очень красивый вид Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

По пути до Гейкбаири попадаются турецкие деревушки, очень аутентичные — с апельсиновыми, мандариновыми и лимонными деревьями, курочками, овечками и козочками во дворах. А еще — с собраниями дедушек и мужчин помладше, которые пьют чай из кружечек-армудов, читают газеты и играют в нарды. Они мне навеяли воспоминания из далекого детства, когда мой дедушка выходил на улицу и играл с соседями в домино…

Если вы задались вопросом, попробовали ли мы апельсины, лимоны и мандарины, которые тут растут повсеместно даже просто на улицах Антальи, то да, мы, конечно, это сделали, хотя нас предупреждали. Пахнут они как зрелые плоды, но на вкус — кисло и горько. Да и сезон у них вообще-то осенью. Но как удержаться от соблазна?!

Добирались до скал на арендованном авто всего минут 20. У нас на службе был хетчбэк Citroen C4 за 40 евро на трое суток. Машина поменьше стоила бы дешевле. Зарубежные права в Турции на такой короткий срок не нужны, достаточно российских. А движение тут очень комфортное, я бы сама спокойно могла водить.

Пункты проката автомобилей у аэропорта Антальи. Они располагаются в терминале внутренних авиалиний, до которого из международного можно добраться на бесплатном шаттле — автобусы ходят раз в полчаса Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити» На таком автомобиле мы ездили. И да, парковка на тротуарах в Турции не считается чем-то зазорным. Как и проезд на зеленый или переход дороги на красный Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Даже если нужно добраться по живописнейшей дороге вдоль побережья до города Демре, где сотни теплиц с помидорами и огурцами (их вообще тут очень много) соседствуют с городом мертвых Мира. Это 140 километров от Антальи.

Здесь прямо в скалах вырублены ликийские гробницы: считалось, что чем выше хоронят человека, тем легче ему «уйти» на небо. А еще — что умерший обретает новый дом, а значит, его гробница должна быть оформлена как дом или дворец. Здесь же находится античный амфитеатр, и, если спуститься на нижние ярусы, слышно, какая тут великолепная акустика.

Мурашки бегут от того, сколько тысяч лет назад это было всё создано без нынешних технологий и техники. Вход в Миру стоит 13 евро, и это тот редкий случай, когда в Турции «эффект дырки в заборе», куда можно пройти бесплатно, не срабатывает.

Античный театр построен во II веке нашей эры, он вмещал 10–15 тысяч человек Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Прекрасная в Турции, по крайней мере в той части, где мы были, служба такси. Вызвать машину можно через кнопку. Буквально. На каком-нибудь столбике приделан желтый аппарат с кнопочкой: нажимаешь, и через 5 минут приезжает машина. Это очень удобно, особенно для туристов без знания языка.

В туристических местах еще встречаются «кордоны» — павильоны, рядом с которыми стоят такси и водители. Можно подойти и договориться. Цена — по таксометру, минимальная стоимость поездки — 150 лир. Сколько намотает, пассажир видит: цифры отображаются на зеркале заднего вида.

В Анталье еще есть чудесный трамвай, больше похожий на подземно-наземное метро. Чтобы им воспользоваться, нужна либо банковская карта, либо транспортная карта, которую можно купить в автоматах. Проезд стоит 42 лиры, а оплачивается он прямо на входе. И очень много мопедов везде, их водят и молодые люди, и люди в возрасте, что предсказуемо. Порой удобнее на этом виде транспорта передвигаться по узким улочкам, чем на автомобиле.

Страна тысячи и одного котика

Что сильно в Турции бросается в глаза сразу, помимо зеленых и цветущих вокруг деревьев на контрасте с нашей традиционной апрельской серостью, так это люди. Вернее, большое количество мужчин. Их как будто в общей массе в принципе больше, чем женщин.

Продавцы — мужчины, администраторы в отелях и апартаментах — мужчины, официанты и повара — мужчины. Большинство турок выглядят очень ухоженно: аккуратные бороды, укладка, стильная одежда. Барбершопы тут на каждом шагу, в отличие от женских салонов красоты.

Турки курят так же много, как пьют чай. Однажды нас остановил мальчишка лет 12 и совершенно без стеснения попросил закурить. Это несколько обескуражило: у нас подростки всё-таки пытаются скрывать вредные привычки.

Ворота Адриана в Анталье — вход в Старый Город. Единственные сохранившиеся входные ворота стен, окружавших город и гавань Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Турция — страна мусульманская, на каждом шагу мечети, и спустя некоторое время привыкаешь, что пять раз в день, где бы ты ни был, на суше или на лодке, слышишь начало намаза. Но мы ни разу не видели, чтобы кто-то прекращал работу и начинал молиться. Да, много женщин с покрытой головой (одна такая девушка в хиджабе коту, тершемуся у ног, бросила «иди отсюда» на чистейшем русском), но и девушек в супермини огромное количество. А часто бывает и так, что рядом под ручку идут две подружки: одна в хиджабе, другая — в светской одежде. И ничего никого не смущает.

Девушки в Турции могут выглядеть как и по-светски, так и по-религиозному Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити» Пожилые турчанки в основном ходят с покрытой головой Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Как говорят наши друзья, которые регулярно бывают в Турции, здесь чувствуешь себя безопасно. Расслабляться не стоит только в товарно-денежных отношениях: обсчитать турки могут на раз-два. Хотя, честно говоря, мы на такое ни разу не нарывались — ну или думаем, что не нарывались. Турки в целом очень доброжелательные и улыбчивые люди.

А еще в Турции очень любят котиков. Это точно страна тысячи и одного кота. Они свободно могут лежать в магазине на выставочной кровати, сидеть на столах в кафе, спать на сиденье мопеда и просто гулять по улицам. Никто их не гоняет, наоборот, подкармливают. Некоторые магазины даже выставляют кормушки для животных.

Бездомных собак гораздо меньше, и, как я заметила, они все крупные. Прямо большие, но агрессивных мы не встречали. Наоборот, такое «чудовище», которое напугало бы в России, подходит к тебе и носом тычется в ладошку: гладь меня, мол. Их тоже никто не гоняет.

Еда: много и вкусно

Фетхие — портовый город в четырех часах от Антальи, до которого добираешься междугородним автобусом по разным районам Турции, в том числе по горным. Контраст между ними и приморскими колоссальный. И по видам, и по погоде. Неизменно одно — турки, которые литрами пьют чай. Кофе местный, кстати, имеет землистый привкус, и порой пить его невозможно.

Междугородние автобусы не самые комфортабельные и не очень свежие, но зато на рейсах работает не только водитель, но и muavin — кто-то вроде стюарда, который руководит рассадкой пассажиров, погрузкой багажа, предлагает кофе или чай, может подать воду и всё такое. А еще в этих автобусах есть Wi-Fi. Стоимость билета на одного человека — 1,1 тысячи лир.

Вид на Фехтие со смотровой площадки Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Фетхие в разы меньше Антальи с узкими улочками Старого Города, невероятным количеством магазинов и лавочек, кафе и ресторанчиков и длиннющей красивой набережной.

Русское кафе напротив марины в Фетхие Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити» Марина в Фетхие Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Прямо напротив марины — кафе с русскими блюдами, русской вывеской и меню на русском языке. По словам наших друзей, оно неприлично дорогое. И это так по-русски, честно говоря. По Фетхие, говорят, бегают кабанчики, но мы их, к сожалению, не встретили, хотя очень хотели.

Погода задержала нас в Фетхие на более долгий срок, чем мы планировали. Это дало возможность побывать в брошенном городе Каякёй в 15 минутах, но через крутую горку. Если увидеть его издалека, можно даже в первые секунды не распознать, что это заброшенное место, настолько хорошо сохранилась застройка.

«Город мертвых» Каякёй Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Лабиринты узких улочек будто еще помнят, что когда-то по ним ходили люди. Это вызывает внутренний трепет. Здесь сохранились церкви, школа, на стенах видны остатки декора. Очень мне понравилась угадываемая полукруглая форма встроенных печей.

Каякёй — город греческий. Здесь когда-то жили тысячи греков, отсюда христианские символы в мусульманской Турции. Но потом весь город выселили и отправили «домой». Этому предшествовали конфликты между Турцией и Грецией. В пустые дома никто не заселился: турки, привыкшие к равнинам и занятию сельским хозяйством, греческий ремесленный город на склоне холма не поняли и не приняли.

Сейчас это музейное пространство, по которому можно бродить хоть весь день. Вход платный, но тут как раз срабатывает тот самый эффект «дырки в заборе». Маршрут получается обратным: выход через вход мимо кассира, меланхолично поглядывающего на туристов-зайцев.

В самом Фетхие мы попробовали, пожалуй, самое вкусное, на мой взгляд, национальное турецкое блюдо — искандер-кебаб. Это большая порция тонко нарезанной баранины, приготовленной на гриле, уложенной на лепешку, политой остреньким томатным соусом и подающейся с густым йогуртом. И язык проглотить, и пальчики облизать.

Искандер-кебаб Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити» Гёзлеме бывает с разной начинкой. Мы пробовали со шпинатом, курицей и сыром Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Вообще, турки вкусно поесть, конечно, не дураки, притом что основу мясного рациона составляет баранина, которую любят не все из-за специфического запаха. Говядина, как я уже писала выше, очень дорогая. Коров мы, кстати, за всё время путешествия видели всего двух, а овечек и козочек — очень много. Еще у турков много блюд с курицей, например, всем известные дёнеры.

Шаурма в муниципальной столовой была сухой, но в других местах дёнеры очень вкусные Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Местная кухня отличается еще и размерами. Порции огромные. Чего только стоят лепешки гёзлеме с разными начинками — от мясной до шпинатной: одной такой могут наесться двое, а то и трое. Самым необычным для нас блюдом стала жареная баранья голова с маслом. Мы нашли ее в кафешке, где на вертела в гриле насажены не тушки курицы, а эти самые головы. В блюдо идут щечки, язык, мозг и что-то еще, подается с овощами. Звучит странно, но на деле это так вкусно — боже мой!



А еще у турков невероятный хлеб. И кисломолочка. И сладости. Про турецкую кухню, кажется, можно писать отдельную колонку, хотя попробовали мы далеко не всё.

«Вода как в Байкале в жаркий июль»

Первой нашей морской вылазкой стал четырехчасовой переход до острова Гемилер с руинами византийских церквей и зданий. Вот тогда-то мы и проверили на стойкость свой вестибулярный аппарат. С непривычки было непросто, но без спецэффектов. Достаточно было сидеть не в каюте, а на палубе.

Бухта у острова Гемилер Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

До острова Гемилер (еще встречается Гемиле) можно добраться только по воде. С турецкого он переводится как «остров кораблей». До него мы добирались часа четыре, часть пути — под парусом, часть — на моторе. Выбор сильно зависит от наличия и направления ветра. Швартуются лодки тут на якорь, и в сезон, рассказывает шкипер, их тут сотни. Когда были мы, лодок было не больше десятка.

С яхты до озера добираемся на «тузике» — маленькой резиновой лодочке, и это те еще острые впечатления, особенно для таких людей, как я, с опаской относящихся к воде. Но Гемилер очень манит: уже с воды видны руины. Кстати, остров считается первоначальным местом захоронения праобраза Санта-Клауса, святого Николая Чудотворца.

Рассказывают, что на Гемилере есть какой-то немец, который берет плату за вход на остров, но мы просто высадились на берег, где нас встретили лишь коза с козленком, удрученно на нас поглядывавшие. Они, впрочем, тоже быстро ускакали восвояси, не предъявив никаких требований.

Виды с острова Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Гемилер — остров небольшой. Но бродить по нему, кажется, можно целый день. Пробираешься через оливковые деревья и деревья с плодами-стручками наверх через развалины, которые находятся уже у самого берега.

Вот тут явно какой-то склад был, тут, видимо, оборонительные сооружения, тут — хорошо сохранившаяся сводчатая галерея, а тут — сохранившаяся часть христианской церкви с мелкой мозаикой на полу. Это, кстати, единственный огороженный объект на острове.

Закат с видом на бухту Капи Крик Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

А в бухте Капи Крик мы провожали один из самых красивейших закатов этого путешествия. В заливе расположена ресторанная марина. Стоянка тут бесплатная при обязательном ужине в местном ресторане, где точно оставишь не меньше 50 евро на человека. Если рассчитываешься за всю компанию в лирах, стопка денег впечатляет.

Ресторан прямо в марине Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити» Очень милое место Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Но, честно говоря, это разорение стоит того. Перед основным блюдом гостям подают несколько видов закусок: салатиков, маринованных овощей, оливок и чудесный поджаристый хлеб. Основное — на выбор: мы брали щупальце осьминога и баранину. Она томится в тандыре с утра, потому на стол попадает очень нежной, буквально рассыпающейся на волокна. К ней идут рис и свежие овощи.

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На десерт — халва. Но в таком агрегатном состоянии, к какому мы не привыкли. Это лакомство здесь подается в жидком запеченном виде. Очень вкусно, очень сладко, очень необычно. Кстати, если мы привыкли пить чай с чем-нибудь вприкуску, то в Турции так не принято: напиток подается после еды, потому приходится просить его принести раньше.

В море мы, кстати, тоже искупались. Это было в один из редких жарких дней — большую часть путешествия было дождливо, пасмурно или ветрено — и у красивейшего ущелья Долины Бабочек с видом с моря на водопад и водой непередаваемого цвета.

Вид на Долину Бабочек Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити» Такой шикарный цвет воды — именно тут мы и купались Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Окунулись все даже дважды. Температура воды — в районе 18 градусов. Как в Байкале в жаркий июль.

«Хочется так же — быть приветливым и расслабленным»

По морю мы дошли еще до двух городов турецкого Средиземноморья — Мармариса и Датчи. Они оба маленькие, с воды похожие друг на друга, но по атмосфере разные. Мармарис — более туристический, торговый и типично курортный. Здесь, как и в Фетхие, расположена марина, здесь тоже проходят обучение шкиперы, и это накладывает свой отпечаток.

Вид на Мармарис с крепости Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

В Мармарисе есть симпатичная набережная, много любопытных скульптурных композиций, а еще крепость, построенная в III веке до нашей эры. К ней ведут старые извилистые улочки с лестницами, голубыми дверьми и оконными рамами, сувенирными магазинчиками и раскидистыми деревьями. Бродить тут очень приятно.

Крепость в Мармарисе — это тот редкий случай, внутри древнего объекта есть настоящий музей с экспонатами под стеклом и освещением. За 11 евро туристам доступны семь экспозиционных залов, а еще — прогулки по парапету крепости, откуда открывается красивейший вид на море и марину.

Очень меня здесь впечатлили древние амфоры, поднятые с затопленных кораблей, украшения (женщины — во все времена женщины!) и маленькие фигурки людей и животных из разных материалов.

Датча более уютная и… хорошенькая. Пожалуй, это слово больше всего подходит к этому городку. Здесь так же многолюдно, как в других прибрежных городах, но больше местных жителей, которые повсеместно пьют всё тот же чай, да.

Вид на Датчу Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

А еще рядом находятся огромные ветряки, и наблюдать за ними — отдельный вид визуального отдыха. В Датче, как и во всех городах, где мы побывали, часть города у моря вымощена плиткой. Это и красиво, и притормаживает автомобили. Но здесь интересная особенность: даже белые полосы пешеходных переходов выложены плиткой. Смотрится очень интересно.

В 4 километрах от самого центра расположен старый город — Эски Датча, до которого мы шли пешком, успев посмотреть, как выглядит нетуристическая часть Датчи. Очень даже мило. Обыденно, но чисто и ухоженно.

В Эски Датча по улочкам можно петлять долго. Мы дошли до самых задворок и даже заглянули в одну из заброшек, где до сих пор стоит крепкая дверь, висят прищепки на веревке и растут мандарины. Будто хозяева еще вчера были здесь. Но таких брошенных домов в старом городе единицы.

Ближе ко входу здесь находятся аккуратные сувенирные магазинчики, кофейни и ресторанчики под аркой из живых растений с разноцветными стульями, цветами на столиках и мягкими подушечками на диванчиках.

Чуть поодаль — апартаменты и жилые дома. Хозяин одного из таких, завидев нас, с улыбкой расслаблено поприветствовал нас протяжным merhaba.

Эта приветливость и расслабленность средиземноморской Турции сквозит всюду. Ей проникаешься, и хочется быть таким же человеком — приветливым и расслабленным. И немного счастливым.