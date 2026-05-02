Тысячи убитых в Иране и план об окончательном прекращении войны: главное о ситуации на Ближнем Востоке

За время войны в Иране были разрушены десятки тысяч зданий Источник: Вахид Салеми / Associated Press

Противостояние между США и Ираном, начавшееся 28 февраля 2026 года, завершилось. О прекращении войны заявил американский президент Дональд Трамп, направив письмо в Конгресс соответствующим сообщением. Но покидать регион войска Соединенных Штатов не намерены. Тегеран объявил условия, на которых согласится на мир, несмотря на тысячи погибших. Новые подробности происходящего на Ближнем Востоке читайте в этом материале.

Иран отправил США через Пакистан свой план по прекращению конфликта

Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что теперь решение за Америкой — выбирать между переговорами или продолжением конфликта. Представитель внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Иран готов ко всему, и по-прежнему не доверяет США.

«Иран передал через пакистанских посредников план соглашения об окончательном прекращении войны, теперь мяч на стороне США. Выбор между дипломатией и продолжением конфронтации — за Вашингтоном», — отметил Гарибабади.

The Wall Street Journal сообщает, что в предложении содержится пункт о готовности обсуждать вопросы ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Мирный план состоит из 14 пунктов, сообщает агентство Tasnim. Тегеран требует разморозки замороженных за рубежом активов, прекращения блокады Ормузского пролива с созданием нового механизма судоходства, гарантий невмешательства, выплаты репараций и вывода американских сил с «иранской периферии».

За весь период противостояния от ударов США и Израиля в Иране скончались не менее 4 тысяч человек. Среди жертв — много мирных жителей, в том числе 175 девочек, погибших при бомбардировке школы. Об этом рассказал представитель иранского лидера в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи. Также разрушены более 100 тысяч домов, повреждены десятки больниц и университетов, ранены 40 тысяч человек.

Трамп не верит, что американцы недовольны войной

Американский лидер назвал фейковыми и глупыми результаты опросов, которые показывают, что американцы возмущены войной с Ираном. Он сказал это во время выступления во Флориде перед членами клуба «Палм-Бич». Трансляция шла на YouTube-канале Белого дома.

По словам Трампа, в этих опросах написано, что только 20–25% американцев поддерживают войну, но он считает это «чепухой». Президент США уверен, что все согласны с тем, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.

Трамп также сказал, что принял решение начать операцию против Ирана и, возможно, это было глупо или смело, но он бы повторил это снова.

Политик признал, что ВМС США действуют, «как пираты», когда блокируют иранские порты. По словам Трампа, американские вооруженные силы высаживаются на корабли, захватывают грузы и нефть. Он назвал это «очень прибыльным бизнесом».

Объединенные Арабские Эмираты снова разрешили полеты через свою территорию

Страна сняла все ограничения на полеты. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации страны. В ведомстве пояснили, что следят за безопасностью.

Решение открыть небо в ОАЭ приняли после тщательной проверки. Воздушное пространство было закрыто с конца февраля, когда США и Израиль начали операцию против Ирана. Тогда по стране ударяли беспилотники. Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ еще 20 апреля.

Иран вынужден снижать добычу нефти

Иран сокращает добычу нефти, чтобы не допустить переполнения нефтехранилищ. Об этом пишет Bloomberg. Если нефть подорожает до 140–150 долларов за баррель и останется на этом уровне, инфляция в мире вырастет на 1–2,5%, и ее придется сдерживать. Больше всего пострадают страны ЕС. Об этом сообщил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

В марте инфляция в еврозоне выросла до 2,6% — это рекорд с 2022 года. Самые высокие показатели в Румынии (9%), Хорватии (4,6%) и Литве (4,4%). Дорогая нефть увеличивает стоимость топлива, логистики и товаров. Из-за инфляции центральные банки могут повысить ставки или не снижать их. Кредиты подорожают, инвестиции сократятся, бизнес будет развиваться хуже, пишет РИА Новости.

Стало известно, когда откроют Ормузский пролив

Ситуация в проливе нормализуется, когда США и Израиль прекратят агрессию против Ирана. Об этом заявил журналистам представитель верховного лидера страны в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи.

После начала конфликта между Штатами, Израилем и Тегераном 28 февраля Исламская Республика закрыла Ормузский пролив для судоходства, но некоторым судам удается преодолеть участок. В частности, танкер-газовоз MT Sarv Shakti с индийским грузом под флагом Маршалловых Островов успешно прошел Ормузский пролив. Ожидается, что он прибудет в Индию к середине месяца. Об этом сообщило агентство ANI.