Россиянам хотят вернуть часть расходов: за что. Новости 2 мая

Инициатива направлена на поддержку граждан и бизнеса Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 мая.

Умерла актриса Евгения Пресникова

Заслуженная артистка РСФСР Евгения Пресникова, известная по сериалам «Папины дочки», «Моя прекрасная няня» и «Интерны», ушла из жизни в возрасте 86 лет. О смерти сообщили в группе во «ВКонтакте» «ТЕАТР. Спектакли. Новости культуры».

За свою карьеру актриса снялась в 86 картинах, среди которых «Отель Элеон», «Каменская», «Доктор Тырса», «Солдаты». В «Папиных дочках» она сыграла Элеонору Стефанович.

«Актриса до последней клеточки. Красивая, глубокая, настоящая. Носительница той самой уходящей театральной породы», — говорится в сообщении.

Что ждет ЕГЭ в будущем

Слово «ЕГЭ» за 25 лет впитало в себя много негатива, но отказываться от экзамена пока не планируется, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Однако, по его словам, ни одна страна мира не отказалась от экзаменов как способа отбора.

Каждый, кто призывает отменить ЕГЭ, должен предложить конкретную замену, подчеркнул Музаев в беседе с ТАСС. Пока такой модели нет. Отвечая на вопрос о будущем ЕГЭ, он не исключил появления новой модели через 10–15 лет, если кто-то предложит внятную альтернативу. Подробнее все заявления главы Рособрнадзора можно почитать в нашем материале.

Мошенники нацелились на дачников в майские праздники

С началом майских праздников злоумышленники активизировали схему обмана дачников. Они звонят под видом агентств и предлагают уборку участков по выгодной цене, рассказали аналитики «МТС Защитника».

После того как они договариваются с жертвой, аферисты просят внести предоплату для бронирования даты. Получив деньги, «специалисты» перестают выходить на связь, а работы не начинаются, пишет РИА Новости.

Настоящие компании никогда не требуют предоплату по телефону до начала работ, напомнили эксперты. Они советуют проверять отзывы, заключать договор и по возможности платить по факту. Если вы столкнулись с такой схемой, лучше сразу прекратить разговор, а в случае обмана — обратиться в полицию.

Как безопаснее хранить наличные

В последнее время многие россияне стали чаще хранить деньги наличными. Причиной стали сбои в работе онлайн-сервисов, желание малого бизнеса обойти налоги и обсуждение возможного усиления контроля за банковскими переводами.

Закон не устанавливает предельную сумму наличных для хранения дома, но нужно учитывать риски: кражу, пожар или мошенничество, рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Оптимальный подход — диверсификация. Часть средств держать на счетах, а часть — в наличных как резерв. Самым надежным способом хранения наличных эксперт назвал банковскую ячейку.

При этом безналичные платежи по-прежнему доминируют. Карты, переводы и Система быстрых платежей остаются наиболее быстрыми и безопасными инструментами для большинства операций, подчеркнул Хаминский в беседе с «Прайм». Рекомендуемая стратегия — сбалансированное распределение средств между счетами и наличным резервом, который не должен превышать разумных пределов, достаточных для покрытия непредвиденных расходов на несколько месяцев.

Как выбраться из долговой ямы

Когда человек перегружен платежами, привычные советы не брать новые кредиты и больше экономить перестают работать. О том, что стоит сделать, рассказала основатель финансово-консалтингового центра Family Capital Ольга Трофименко.

По ее словам, перенос всех платежей на период сразу после поступления дохода часто снимает ощущение постоянной нехватки денег. Формирование небольшого буфера (10–30 тысяч рублей) защищает от срывов, когда любая внеплановая трата снова загоняет человека в кредиты.

Кредитки — самый дорогой долг. Минимальные платежи создают иллюзию контроля, но до 70–80% суммы может уходить в проценты. Рабочая стратегия — искусственно ограничивать доступ к лимиту. Вместо равномерного распределения дополнительных денег по всем долгам лучше закрыть одно обязательство полностью, начиная с самого маленького, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Объединение нескольких дорогих кредитов в один под меньший процент и на более длительный срок дает передышку. Любые дополнительные деньги (от подработок, продажи вещей) эффективнее направлять не на улучшение жизни, а на сокращение тела долга. Ранний контакт с банком позволяет получить более мягкие условия, а игнорирование проблемы только усугубляет ее.

«Оскар» перестанут вручать картинам, которые создал ИИ

Академия кинематографических искусств и наук ввела новые правила для номинантов на премию в связи с расширением использования искусственного интеллекта. Теперь актерская игра должна быть «доказательно исполнена людьми», а сценарии — «написаны людьми», передает Би-би-си.

Если режиссер использует ИИ в своей работе (помимо игры актеров и написания сценариев), то эти инструменты не влияют на шансы получить номинацию. Академия будет оценивать степень участия человека в творческом процессе при выборе фильма для награды.

В последние месяцы голливудские студии, актеры и писатели подали иски о нарушении авторских прав против компаний, занимающихся ИИ. В основе всех инструментов лежат языковые модели, обученные на тексте, фото и видео, созданных людьми. В пример Би-би-си приводит актера Вэла Килмера, который умер в прошлом году, но благодаря новым технологиям сыграет главную роль в новом фильме.

В России появится новая игорная зона

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании новой игорной зоны в Республике Алтай. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте правовых актов.

До этого в стране работали пять игорных зон: в Крыму, Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. Новая зона в Республике Алтай станет шестой.

С 2009 года азартные игры в России запрещены. Легально вести игорный бизнес можно только на территории специальных зон. При этом по закону в границах одного субъекта может действовать только одна игорная зона.

Звезда КВН Елена Рыбалко погибла под колесами автомобиля в Адлере

53-летняя юмористка, участница команды «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла в Адлере. Трагедия произошла на трассе, когда артистка пересекала дорогу в неположенном месте, сообщили в Telegram-канале КВН.

По данным Mash, женщину на скорости сбил автомобиль Toyota. От полученных травм она скончалась на месте. Супруг погибшей подтвердил смерть артистки в беседе с SHOT и попросил не беспокоить семью.

Рыбалко была одной из самых ярких участниц «золотого состава» сочинской команды КВН в 2000-х годах. На сцене ее партнерами были Михаил Галустян и Александр Ревва. В 2003 году коллектив завоевал чемпионский титул в Высшей лиге КВН. В последние годы она занималась обучением начинающих кавээнщиков в Сочи и Новороссийске. Зрители запомнили ее как миниатюрную блондинку ростом 147 сантиметров с отличным чувством юмора.

Пенсионеров предложили освободить от оплаты подключения к газу

Пенсионеров предложили освободить от оплаты технологического присоединения к газораспределительным сетям. С таким предложением депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к министру энергетики Сергею Цивилеву.

Сейчас в России действует программа социальной газификации: подведение газопровода до границ участка бесплатно, но дальнейшее подключение к сети требует дополнительных расходов. В ряде регионов пенсионерам компенсируют эти затраты, но для этого нужно сначала оплатить работы самостоятельно, а потом обращаться за выплатой в соцзащиту.

По словам Миронова, такой порядок неудобен для пожилых людей, особенно одиноких, из-за чего они часто остаются без газа. Кроме того, стоимость работ нередко превышает размер компенсации, разницу пенсионерам приходится платить самим, пишет РИА Новости.

Обвиняемый в избиении модели Анжелики Тартановой Дмитрий Кузьмин умер

Дмитрий Кузьмин, обвиняемый в жестоком избиении бывшей возлюбленной, модели Анжелики Тартановой, скончался. О случившемся сообщил Starhit.ru со ссылкой на адвоката.

По словам защитника, Кузьмин сильно переживал из-за случившегося. На фоне стресса у него обострились проблемы с сердцем. Он перенес две операции, но это не помогло. Теперь уголовное дело прекратят в связи со смертью обвиняемого, а потерпевшая, получившая тяжелейшие травмы, не получит компенсацию.

В ноябре 2025 года Дмитрий избил Анжелику, ей провели трепанацию черепа и две сложные операции. Несмотря на пережитое, модель попросила суд не отправлять Кузьмина в СИЗО, а избрать ему домашний арест. До этого пара встречалась около пяти лет, и, как позже выяснилось, избранник ревновал ее и избивал.

В Ленобласти нашли расчлененное тело, упакованное в пять пакетов

Во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили расчлененные человеческие останки. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель, источник в правоохранительных органах подтвердил информацию.

Находку обнаружили в лесу у поселка имени Свердлова. Тело было расфасовано по пяти пакетам и завернуто в пять слоев полиэтилена. Судя по виду, человека убили давно: части тела уже успели разложиться.

Пол жертвы установили по мужским плавкам. Других подробностей пока нет. На место выехали сотрудники полиции и Следственного комитета. Останки направили в морг.

В России запустят эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках

Президент Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по розничной продаже лекарств через передвижные аптечные пункты. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Эксперимент стартует 1 сентября 2026 года и продлится до 1 сентября 2029 года. Он затронет сёла и территории, где нет стационарных аптек, медицинских организаций и индивидуальных предпринимателей с фармацевтической лицензией.

Участвовать в эксперименте уже изъявили желание 11 российских регионов, сообщила пресс-служба Минздрава. Это позволит жителям отдаленных населенных пунктов получать лекарства без поездок в другие районы.

Дачникам предложили вернуть до 15% от покупки российских семян и техники

Запустить программу «Дачный кешбэк» с возвратом до 15% при покупке отечественных семян, саженцев и садовой техники предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Соответствующую инициативу он направил в Минпромторг.

Кешбэк в размере 10–15% планируют начислять при покупке товаров у аккредитованных поставщиков в сезон (с апреля по сентябрь). Для адресности поддержки предполагается установить лимиты на одного получателя. Инициативу хотят увязать с мерами поддержки малого и среднего бизнеса в этой сфере, пишет ТАСС.

Программа особенно важна для пенсионеров и владельцев дачных участков, отметил парламентарий. Она призвана поддержать отечественных производителей и снизить расходы дачников.

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