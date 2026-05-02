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Страна и мир Дачникам предлагают услуги по уборке участков к сезону: в чём подвох

Дачникам предлагают услуги по уборке участков к сезону: в чём подвох

Выгодная цена — это не повод соглашаться

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Не стоит оплачивать уборку до ее выполнения | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUНе стоит оплачивать уборку до ее выполнения | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Не стоит оплачивать уборку до ее выполнения

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

С началом майских праздников аферисты нацелились на дачников. Они предлагают услуги по очистке и подготовке участков после зимы.

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам под видом различных агентств и предлагают уборку мусора и благоустройство по выгодной цене. После того как удается договориться, они просят внести предоплату для бронирования нужной даты. Жертва переводит деньги, после чего «специалисты» перестают выходить на связь, а работы так и не начинаются, рассказали аналитики «МТС Защитника».

Они напомнили, что настоящие компании по уборке участков никогда не требуют предоплату по телефону до начала работ. Следует проверять отзывы о подобных организациях, заключать договор и по возможности договариваться об оплате по факту оказания услуги. Если вы столкнулись с такой схемой, лучше сразу прекратить разговор, пишет РИА Новости. Тем, кто всё же стал жертвой обмана, эксперты советуют оперативно обратиться в правоохранительные органы.

Также мошенники начали массово рассылать дачникам поддельные сообщения от имени правлений товариществ с требованиями срочно оплатить целевые взносы, спил деревьев или погасить задолженности. Как отличить реальные письма от подделки, можно почитать по ссылке.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Дача Участок Мошенник Предоплата
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