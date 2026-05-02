Дачникам предлагают услуги по уборке участков к сезону: в чём подвох

Не стоит оплачивать уборку до ее выполнения Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

С началом майских праздников аферисты нацелились на дачников. Они предлагают услуги по очистке и подготовке участков после зимы.

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам под видом различных агентств и предлагают уборку мусора и благоустройство по выгодной цене. После того как удается договориться, они просят внести предоплату для бронирования нужной даты. Жертва переводит деньги, после чего «специалисты» перестают выходить на связь, а работы так и не начинаются, рассказали аналитики «МТС Защитника».

Они напомнили, что настоящие компании по уборке участков никогда не требуют предоплату по телефону до начала работ. Следует проверять отзывы о подобных организациях, заключать договор и по возможности договариваться об оплате по факту оказания услуги. Если вы столкнулись с такой схемой, лучше сразу прекратить разговор, пишет РИА Новости. Тем, кто всё же стал жертвой обмана, эксперты советуют оперативно обратиться в правоохранительные органы.