Между Россией и Украиной возникла надежда на переговоры и перемирие: главное об СВО за неделю

Трамп поддержал майское перемирие Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Между Россией и Украиной намечается перемирие. О намерении прекратить боевые действия на 9 Мая стало известно после беседы президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Однако пока всё в подвешенном состоянии: в Кремле окончательного решения не приняли, а Киев пытается выяснить детали. Тем временем взаимные атаки продолжаются. Под ударом оказались жилые дома, больницы, автомобили и нефтеперерабатывающий завод. Пострадали десятки людей, есть погибшие. О главных событиях вокруг СВО за семь дней рассказываем в нашем материале.

Удары по России и Украине

В последнее время украинские дроны усилили атаки на инфраструктуру Краснодарского края. Несколько ударов пришлось по Туапсе. После падения обломков беспилотника на местном нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар. Власти призвали жителей нескольких улиц эвакуироваться, в районе ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничили использование сырой воды.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что огонь повредил хранилища с нефтью, предназначавшейся для экспорта.

«Это лишь увеличивает дефицит нефти и провоцирует дальнейшую дестабилизацию на рынке», — заявил Песков.

Также в радиус атак попал и Урал. В центре Екатеринбурга беспилотник влетел в многоэтажку — 6 человек пострадали, 50 жильцов эвакуировали. В Оренбургской области дроны пытались атаковать несколько промышленных предприятий — обошлось без жертв и разрушений. Пермь накрыл дым, в городе прошел «черный дождь». Атакам подверглись и объекты в Пермском крае, где работников эвакуировали, а на площадке возникло возгорание.

За несколько дней до этого над Севастополем сбили 71 беспилотник. Погиб мужчина, находившийся в машине, еще четыре человека пострадали. Один из пострадавших получил осколочные ранения после того, как обломки дрона попали в отделение кардиологии первой городской больницы. В результате атаки повреждения получили 34 многоквартирных дома, 17 частных домов, окна Академии хореографии, в двух магазинах выбило стекла. Части сбитого дрона упали на железнодорожные пути — взрыв повредил контактную линию.

В Белгородской области дроны нанесли два смертельных удара по автомобилям. В селе Вознесеновка мужчина, находившийся в легковушке, скончался на месте. В селе Бобрава беспилотник ударил по машине, где ехала семья. Мужчина и женщина умерли до приезда скорой, их сына доставили в клиническую детскую больницу с баротравмой.

В Вологодской области атаке подверглось промышленное предприятие. Взрыв повредил трубопровод с серной кислотой, ожоги получили пять человек, всех госпитализировали.

Российская авиация за неделю нанесла шесть массированных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам топливно-энергетического комплекса и пунктам дислокации ВСУ. Помимо этого, войска освободили несколько населенных пунктов: Покаляное в Харьковской области, два одноименных села Новодмитровка (в ДНР и Сумской области), а также Корчаковку в Сумской области и Новоалександровку в ДНР.

Помощь Украине

Тем временем Запад продолжает обсуждать новые кредиты для Киева. Европейскому союзу, вероятно, придется брать еще один заем на десятки миллиардов евро уже в 2027 году: выделенных денег может не хватить. По данным Wall Street Journal, дефицит финансирования на следующий год увеличился и Украине необходимы дополнительные 19 миллиардов евро только на покрытие бюджетных потребностей.

Кроме того, Евросоюз, как сообщает Bloomberg, планирует ужесточить условия предоставления помощи в рамках кредита на 90 миллиардов евро. Обсуждается привязка части выплат к выполнению налоговых требований: украинские власти могут обязать ввести 20-процентный налог на добавленную стоимость для компаний, работающих по упрощенной системе, если их годовая выручка превышает 4 миллиона гривен. Сейчас такие компании платят минимальную ставку 5% от дохода.

Первый пакет военной помощи от Евросоюза в рамках того же кредита пойдет на производство беспилотников. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первый транш в 45 миллиардов евро на 2026 год выделят уже в текущем квартале.

«Одна треть пойдет на бюджетные нужды, а две трети — на оборону Украины», — заявила фон дер Ляйен.

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что Украине для вступления в Евросоюз, возможно, придется провести референдум для подтверждения территориальных потерь. Он также заявил, что присоединение Киева до 1 января 2028 года нереально.

Переговоры и перемирие

На неделе состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом. Беседа продлилась полтора часа. Она прошла, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, откровенно и в дружественном ключе. Путин заявил, что для разрешения конфликта глава киевского режима Зеленский должен положительно отреагировать на предложения Москвы.

Трамп поддержал идею перемирия на День Победы. Американский лидер выразил надежду, что решение по украинскому кризису будет найдено довольно скоро.

«У нас состоялся очень хороший разговор. Я думаю, что он хотел бы урегулирования, вот что я могу сказать. И это хорошо», — заявил Трамп прессе в Белом доме.

Украина обратилась к США с просьбой разъяснить детали российского предложения о перемирии на период празднования Дня Победы. Зеленский в своем Telegram-канале написал, что цель обращения — выяснить, о чем конкретно идет речь, включая продолжительность прекращения огня. Он заверил, что Украина стремится к миру. Однако в Кремле пока не приняли окончательного решения о перемирии и не знают о реакции Киева, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Зеленский также пожаловался, что война между США и Ираном осложняет переговорный процесс. На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он обсудил возможность проведения трехстороннего раунда переговоров с участием России, Украины и США в Азербайджане.

«Безусловно, мы готовы к ближайшим переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии», — указал Зеленский.