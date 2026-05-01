Как жарить шашлыки и не нарваться на штраф в 2026 году — понятная инструкция

За некоторые нарушения при жарке шашлыков можно даже сесть в тюрьму Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Совсем скоро наступит самая приятная пора, когда люди начнут чаще выбираться на природу и устраивать пикники. Но следует помнить, что разводить костер и жарить шашлыки можно далеко не везде, а лишь в специально отведенных местах. Где можно разводить огонь, а где — категорически нет, и что грозит за нарушения, разбираемся в материале.

Как жарить шашлыки на дачном участке

Жарить шашлыки на дачном участке не запрещено, но тут нужно придерживаться некоторых правил. Это можно делать только в металлическом или кирпичном мангале, специальной жаровнице, зоне для барбекю или печи.

Расстояние от мангала до ближайших построек должно составлять не менее пяти метров, а рядом обязательно должна стоять вода или огнетушитель. Использовать открытый костер для приготовления мяса нельзя.

Разводить открытый огонь на участке можно в некоторых случаях:

не ближе 15 метров от любых построек;

выкопать яму около 30 см и диаметром до метра;

территорию в радиусе 10 метров очистить от сухостоя, опавших листьев и других легко воспламеняемых материалов.

Если вы собираетесь разводить костер в металлической бочке или иной устойчивой металлической емкости, то следует учитывать, что расстояние от этой емкости до ближайшего здания должно составлять не менее 7,5 метра. Емкость должна быть надежной, с жестким дном и не превышать объем одного кубометра.

При этом разводить огонь можно только в безветренную погоду обязательно держа под рукой:

воду, огнетушитель, песок или лопату — для экстренного тушения;

металлический лист — им можно накрыть бочку, чтобы перекрыть доступ кислорода;

телефон — чтобы вызвать пожарных при необходимости.

Однако даже при соблюдении всех правил всё равно может наступить ответственность. Нельзя исключать, что что-то может пойти не так и пламя может выйти из-под контроля, перекинувшись на постройки.

Как жарить шашлыки на природе

Даже те, у кого есть дача, не против выбраться на пикник на природу, но в этом случае ответственность с вас тоже не снимается. При оборудовании места для костра в лесу следует помнить, что с момента схода снега и до осенних дождей или образования устойчивого снежного покрова нельзя разжигать огонь и ставить мангал:

в хвойных посадках и молодняках;

на гарях и участках с мертвой древесиной;

в зонах, где под землей залегает торф;

на лесосеках, если они не очищены от остатков деревьев;

в местах, где есть сухая трава;

под деревьями — особенно вблизи густых крон.

Запрещено разводить огонь в любой зоне при особом противопожарном режиме, когда его вводят местные или региональные власти. Получить информацию об этом можно на сайте МЧС региона.

Также нельзя разводить огонь при сильном ветре:

для открытого огня — при скорости ветра более 5 м/с;

для закрытых емкостей — при ветре сильнее 10 м/с.

На открытых площадках можно разводить огонь. Но до ближайших лиственных деревьев должно быть не меньше 30 метров, до хвойных — не менее 100 метров. Перед тем, как разжечь костер, следует подготовить площадку. В радиусе 10 метров нужно убрать всё, что может легко воспламениться — сухую траву, листву, ветки и розжиг.

Сам костер нужно ограничить кольцом очищенной земли шириной не менее 50 см. После использования очага важно убедиться, что пламя и угли полностью потушены: костер нужно засыпать землей или обильно залить водой.

Как жарить шашлыки в городе

Жарка шашлыка возможна в городе и даже в собственном дворе, но при соблюдении строгих правил. Самостоятельно разжигать костер или ставить мангал в лесу, парке, на детской площадке, вблизи жилых домов и в других местах, не предусмотренных для разведения огня, нельзя.

«С точки зрения законодательства открытый огонь рассматривается как источник повышенной пожарной опасности, поэтому требования к его использованию достаточно жесткие. Формально жарка шашлыка не запрещена, но в городских условиях соблюсти все нормы зачастую затруднительно. Кроме того, человек, разводящий огонь, обязан иметь под рукой первичные средства пожаротушения. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность: штраф для граждан составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей», — рассказала ТАСС научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Мария Гирич.

По действующим правилам на балконах нельзя использовать любое оборудование для нагрева или пламени, даже если это электрический гриль.

Штрафы за жарку шашлыка в запрещенных местах

Любое нарушение карается ответственностью, также и со штрафами за жарку шашлыков в неположенном месте, но всё зависит от ситуации.

Жарка шашлыков в неположенном месте карается штрафами:

5000–15 000 рублей для граждан;

20 000–30 000 рублей для должностных лиц;

от 60 000 до 80 000 рублей для предпринимателей без юрлица:

300 000–400 000 рублей для юрлиц.

Штрафы за приготовление шашлыков в условиях особого противопожарного режима :

граждане: 10 000–20 000 рублей;

должностные лица: 30 000–60 000 рублей;

предприниматели без юрлица: от 60 000 до 80 000 рублей;

юрлица: 400 000–800 000 рублей.

За открытый огонь на балконах, лоджиях и подъездах, даже при наличии электрогриля, нарушителю придется заплатить от 5000–15 000 тысяч рублей. Штраф за причинение пожара по неосторожности (возгорание травы, построек и другое) обойдется для человека в 40 000–50 000 тысяч рублей.

За уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности в результате пожара можно даже сесть в тюрьму на несколько лет по статье 168 УК РФ.