В российских кинотеатрах перестали показывать зарубежные фильмы: почему так произошло. Новости 30 апреля

Только отечественные фильмы останутся в российских кинотеатрах Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 апреля.

Наказания для должников ужесточат

В Счетной палате предложили усилить контроль за выплатами алиментов и расширить полномочия приставов. Доклад ведомства опубликовали «Известия».

Известно, что сложности с взысканием алиментов часто связаны с тем, что должники скрывают свои доходы. Если человек получает деньги неофициальными способами, то их невозможно изъять. Это особенно актуально для самозанятых, тех, кто зарабатывает через маркетплейсы, службы такси или электронные кошельки.

Таким образом, Счетная палата предлагает расширить полномочия приставов, в том числе через возможность работать по таким делам в выходные и ночью, а также отслеживать должников. Вместе с тем рассматривается вопрос изменения наказания за неуплату алиментов. Сейчас большая часть приговоров (80%) связана с исправительными работами, которые на практике не выполняют.

В качестве более жесткой меры предлагается ввести принудительные работы в специальном центре, при этом доход будет направляться на погашение задолженности, как указано в публикации.

В ФНС объяснили, как будут контролировать переводы

Федеральная налоговая служба (ФНС) России работает над созданием системы контроля за переводами физических лиц, чтобы выявлять доходы, не подтвержденные официальными источниками. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров в разговоре с РИА «Новости».

По его словам, некоторые критерии уже разработаны, другие находятся в стадии развития. Это будет гибкая и адаптивная система.

Когда завершится эпидсезон гриппа и ОРВИ

Эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ закончится в конце мая — начале июня. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

«Завершение эпидсезона по гриппу и ОРВИ в России традиционно происходит в конце мая — начале июня, когда заболеваемость респираторными инфекциями значительно снижается до межсезонного уровня, а циркуляция вирусов гриппа достигает минимального уровня», — сказал Горелов в разговоре с РИА Новости.

Он уточнил, что некоторые респираторные вирусы, такие как аденовирусы и риновирусы, не имеют выраженной сезонности и продолжают циркулировать в течение всего года. По его словам, заболеваемость гриппом и ОРВИ в сезоне-2025/2026 соответствовала показателям предыдущих лет, а преобладающим штаммом был гонконгский грипп.

Школьников запретили досматривать перед сдачей ЕГЭ

Перед ЕГЭ школьникам необходимо добровольно сдавать личные вещи. Рособрнадзор запретил проводить досмотр участников экзамена.

Организаторы и охранники теперь не имеют права прикасаться к личным вещам учащихся. Если металлоискатель у входа на экзамен обнаружит запрещенный предмет, организатор должен предложить школьнику добровольно сдать его.

Вещи можно сдать в специальное помещение для хранения или передать сопровождающему. Если участник откажется передать запрещенный на экзамене предмет, его не допустят к ЕГЭ.

Сдачу ЕГЭ предлагают упростить, но не для всех

Депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш предложил добавить дополнительные дни для сдачи ЕГЭ выпускникам школ в Туапсе и Туапсинском районе, как это сделано для учеников из приграничных регионов. Он также напомнил, что там выпускники имеют право не сдавать ЕГЭ вовсе: они могут поступить в вузы по результатам внутренних вступительных испытаний, а итоговую аттестацию в школе пройти в форме государственного выпускного экзамена или промежуточной аттестации.

«За апрель 2026 года Туапсинский округ пережил несколько атак. Уже ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Каждый день дети просыпаются под звуки сирен и взрывов, едут в школу мимо сгоревших домов. При этом в Краснодарском крае не действуют те льготы, которые предоставлены Белгородской, Брянской, Курской областям. Я предлагаю распространить действие приказа Минпросвещения и Рособрнадзора о дополнительных днях сдачи ЕГЭ на школы Туапсе и Туапсинского района», — сказал Панеш в разговоре с РИА Новости.

Он предложил предоставить выпускникам данного округа право выбора формы итоговой аттестации:

сдавать ЕГЭ на общих основаниях;

сдать государственный выпускной экзамен в своей школе — по аналогии с приграничными регионами.

Он подчеркнул необходимость разрешить поступление в вузы на основании внутренних испытаний для выпускников пострадавших школ и поручил Минпросвещения и Рособрнадзору мониторить психологическое состояние выпускников в регионах, пострадавших от атак беспилотников, и разработать единый порядок поддержки.

Как сэкономить на коммуналке в мае

Россияне, уезжающие на майские праздники более чем на пять дней, имеют право на перерасчет платы за ЖКУ, кроме отопления, электроэнергии и общедомовых нужд. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Для перерасчета нужно подтвердить отсутствие документами. При этом день отъезда и возвращения не учитываются.

Квартира должна быть без счетчиков из-за технической невозможности их установки. При наличии счетчиков нужно передать фактические показания.

По информации парламентария, перерасчет возможен за холодную и горячую воду, водоотведение, газ (кроме отопления) и вывоз мусора. Перерасчет за вывоз мусора при временном отсутствии возможен, так как неиспользование жилья не освобождает от платы за ТКО.

«Это правило применяется независимо от того, как в конкретном регионе рассчитывается плата за ТКО — по числу проживающих или исходя из площади помещения. При этом важно отличать временный отъезд от ситуации, когда квартира просто пустует или не используется: само по себе неиспользование жилья не означает автоматического освобождения от платы за ТКО», — пояснил он.

Важно сохранять подтверждающие документы и подать заявление в течение 30 дней после возвращения. Исполнитель должен сделать перерасчет в течение пяти рабочих дней.

Майские праздники растянутся на две недели подряд

В начале мая этого года нас ожидают два периода дополнительных выходных. Причина тому — майские праздники.

У сотрудников, работающих по пятидневной рабочей неделе, будет по три дня отдыха. Один из них мы проведем с 1 по 3 мая в честь Праздника Весны и Труда, а другой — с 9 по 11 мая в честь Дня Победы.

Стоит отметить, что это самые короткие праздничные выходные за последние восемь лет. Между ними будет полноценная рабочая неделя — пять рабочих дней (с 4 по 8 мая).

А о том, как будем отдыхать на майские в 2027 году, можно узнать в отдельном материале.

В кинотеатрах перестали показывать зарубежные фильмы

В этом году российские кинотеатры вновь поддержат традицию «чистого проката» в период майских праздников. С 30 апреля по 11 мая 2026 года в расписании останутся только легальные отечественные ленты.

С сегодняшнего дня на больших экранах не покажут голливудские новинки и другие зарубежные фильмы в формате «предсеансового» просмотра. Вместо этого прокате появятся такие ленты, как «Грузовички», «Ангелы Ладоги», «Литвяк», «Ждун 2», «Домовенок Кузя» и другие.

Прокат зарубежных фильмов в кинотеатрах страны закрывают уже третий год подряд. Об этом в разговоре ТАСС сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.