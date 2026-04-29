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Страна и мир «Народосбережение»: в соседней с Ярославской области закрыли наливайки и точки с вейпами

«Народосбережение»: в соседней с Ярославской области закрыли наливайки и точки с вейпами

Ранее там боролись с алкомаркетами

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Работа направлена на «народосбережение» | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUРабота направлена на «народосбережение» | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Работа направлена на «народосбережение»

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Губернатор соседнего с ярославским региона объявил о борьбе с «наливайками» и точками продажи вейпов вслед за ликвидацией алкомаркетов. Об этом заявил глава Вологодской области Георгий Филимонов в соцсетях.

«Закрыли:

  • 610 алкомаркетов;

  • 125 «наливаек»;

  • 316 точек продажи вейпов.

Завершили часть большой работы, которая неизменно направлена на народосбережение», — написал Георгий Филимонов.

Напомним, ранее глава Вологодской области заявлял, что понятия «алкомаркет» для этого региона больше не существует. Сетевые магазины, специализировавшиеся на продаже алкоголя, были вынуждены соблюдать новые тренды от властей. Так, магазины сети «Бристоль» переименовали в регионе в «Б-продукты». В них изменили ассортимент. В общей массе товаров должно остаться только 20% алкоголя, который представлен в отдельных залах. Сеть магазинов «Красное и белое» не торгует спиртным в регионе и приобретает новые вывески с лета 2025 года.

Жесткая политика губернатора дошла и до контроля над абортами. В 2025 году в Вологодской области губернатор Георгий Филимонов предложил медучреждениям добровольно отказаться от лицензии на проведение операции в обмен на компенсацию в 1 млн рублей. Также он пригласил женщин из других регионов рожать в Вологодской области, пообещав за каждого новорожденного по 50 000 рублей.

С начала 2025 года вологжанки стали жаловаться в соцсетях, что в государственных и частных больницах им отказывают в проведении абортов. Они стали обращаться к местным депутатам. По одному из случаев удалось дойти до суда и оштрафовать главврача больницы, где отказались делать аборт многодетной маме.

Нужна ли такая мера в Ярославской области?

Да, от вейпов и алкоголя только вред
Нет, достаточно уже запретили

Мы рассказывали, какие еще идеи вологодского губернатора обсуждала вся страна.

ПО ТЕМЕ
Мария ВершининаМария Вершинина
Мария Вершинина
Корреспондент
Вейп Наливайки Вологодская область Запрет Георгий Филимонов
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Комментарии
35
Гость
30 апреля, 18:05
Отлично
poschehon

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30 апреля, 06:18
Значит скоро будет бороться с гигантским чёрным рынком по тем видам товаров, легальную продажу которых он запретил! До какой же степени надо не знать свой народ и историю страны! Хоть поднял бы информацию по "сухому закону от Горбачёва" и что в это время началось, что пришлось все запреты отменить.
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