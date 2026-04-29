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Страна и мир Подъезд не склад: какие вещи нельзя оставлять, чтобы не нарваться на штраф — проверьте себя

Подъезд не склад: какие вещи нельзя оставлять, чтобы не нарваться на штраф — проверьте себя

Юристы предупредили об ужесточении правил

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Подъезды, коридоры и лестничные клетки нельзя использовать для хранения личных вещей | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUПодъезды, коридоры и лестничные клетки нельзя использовать для хранения личных вещей | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Подъезды, коридоры и лестничные клетки нельзя использовать для хранения личных вещей

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Жильцы многоквартирных домов иногда пренебрегают общими правилами и хранят вещи или мусор в подъездах. За это могут оштрафовать на 20 тысяч рублей.

«Штрафы применяются не к любой полке с книгами, а к реальным нарушениям, создающим угрозу или дискомфорт. В 2026 году контроль в этой сфере ужесточился, но на практике сначала обычно выдают предписание, и только при его игнорировании — штраф», — уточнил советник юридической фирмы Intellect Дмитрий Абросимов.

Размер штрафов для физических лиц зависит от тяжести нарушения. К примеру, если речь идет о захламлении и антисанитарии, то виновник получит штраф в размере 2–3 тысяч рублей. За оставленный возле мусоропровода пакет тоже оштрафуют.

Кроме того, под категорию нарушений попадает несоблюдение правил пожарной безопасности, например, если чьи-то вещи перекрывают пути эвакуации. Это карается штрафом до 15 тысяч рублей, а повторное нарушение — уже до 20 тысяч рублей. К последней категории также относится самовольная установка дверей на лестничной площадке.

Оставленные в подъезде вещи «на благотворительность» тоже могут признать нарушением правил пожарной или санитарно-эпидемиологической безопасности, если на них пожалуются жильцы.

По информации управляющего партнера юридической компании «ЭНСО» Алексея Головченко, подъезды, коридоры и лестничные клетки нельзя использовать для хранения личных вещей, оборудования, мусора или инвентаря, это прямо запрещено правилами противопожарного режима и постановлением правительства № 491.

«Закон не устанавливает конкретное количество или срок хранения вещей в подъезде, это в принципе запрещено без согласования общим собранием собственников дома. Временное хранение также возможно только с согласия большинства жильцов на общем собрании, если это не сужает проход до расстояния менее 1,2 метра и не нарушает правила пожарной безопасности», — пояснил он.

Если в доме нет специального места для хранения детских колясок и велосипедов, то для их размещения вне квартиры необходимо решение общего собрания жильцов. Также запрещено хранить мебель и строительные материалы в подъезде, так как любое размещение личных вещей в подъезде формально является использованием общего имущества дома.

«Если это использование не было согласовано общим собранием собственников, юридически оно уязвимо. При возникновении конфликта сосед или управляющая компания могут потребовать убрать вещи, и основание для этого будет законным», — подытожил Абросимов в разговоре с РИА Новости.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Штраф Подъезд Правило Мусор Бесхозные вещи
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