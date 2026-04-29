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Страна и мир Обзор «Лучше точно не станет»: Том Харди завязывает с кино — что творится с актером

«Лучше точно не станет»: Том Харди завязывает с кино — что творится с актером

Он уже давно не тот, что прежде

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За последние годы Том Харди сильно изменился | Источник: кадр из фильма «Веном» (18+), реж. Рубен Флейшер, студия Columbia Pictures, Marvel Entertainment и Tencent Pictures, 2018 год; tomhardy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ); Евгений Бикунова / Городские медиаЗа последние годы Том Харди сильно изменился | Источник: кадр из фильма «Веном» (18+), реж. Рубен Флейшер, студия Columbia Pictures, Marvel Entertainment и Tencent Pictures, 2018 год; tomhardy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ); Евгений Бикунова / Городские медиа

За последние годы Том Харди сильно изменился

Источник:

кадр из фильма «Веном» (18+), реж. Рубен Флейшер, студия Columbia Pictures, Marvel Entertainment и Tencent Pictures, 2018 год; tomhardy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ); Евгений Бикунова / Городские медиа

Красавчик Том Харди, которого в кино не берут ни пули, ни инопланетные симбиоты, в жизни заметно сдал за последние годы. Если раньше актер за считанные месяцы поправлялся для роли, а после стремительно худел, то теперь в прежнюю форму он уже не может вернуться. Кроме этого и в кино после успеха «Венома» (18+) появляется всё реже, а теперь совсем уходит в продолжительный отпуск.

Как пишет издание Daily Mail, причина, по которой Харди захотел оставить временно работу, — серьезные проблемы со здоровьем, которые только ухудшаются из-за физических нагрузок. В прошлом году актер признался, что разваливается на куски и продолжает сниматься только за счет лекарств, но и они не всегда спасают его от болей и головокружения.

— У меня уже было две операции на колене, грыжа межпозвоночного диска в спине, еще есть ишиас (поражение седалищного нерва. — Прим. ред.). А еще у меня вот эта болячка… Это подошвенный фасциит! (изнашивание связок на подошве и пятке, из-за которого появляются сильные боли при ходьбе. — Прим. ред.) Откуда это взялось? И почему? Почему?! Я еще потянул сухожилие в бедре. Теперь всё разваливается на части, лучше точно не станет, — признавался Харди изданию Esquire.

Кроме проблем с костями и суставами, у Харди также упало зрение, и теперь он часто появляется в очках | Источник: tomhardy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Кроме проблем с костями и суставами, у Харди также упало зрение, и теперь он часто появляется в очках | Источник: tomhardy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кроме проблем с костями и суставами, у Харди также упало зрение, и теперь он часто появляется в очках

Источник:

tomhardy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2025 году Харди стали посещать мысли, зачем он вообще работает, превозмогая боль, и кому что пытается доказать. Однако даже несмотря на мрачные мысли, он уверял, что пока не планирует уходить на пенсию.

— Я гнался за чем-то, чтобы понять, что это никуда не ведет. Дальше только больше, больше. Чего? Язвы желудка? Повышенного давления? У меня трясутся колени, выпадают волосы, шатаются зубы, мне почти 50… Может, дело в самооценке, может, в том, что не закончил школу, может, в том, что недостаточно хорош, — рассуждал Том.

Харди подорвал здоровье не только на длительных съемках. С 11 лет Том много пил алкоголь и принимал запрещенные вещества. Из-за них он разругался с семьей и мог так никогда и не построить актерскую карьеру.

Харди вел беспорядочный образ жизни и пробовал всё, что только мог достать, больше 10 лет. Только в 2003 году, когда после очередной бурной ночи его тело нашли в луже крови и с трудом откачали, он признал свои проблемы.

— Я не ценил жизнь до тех пор, пока чуть ее не потерял. Честно говоря, мне чертовски повезло. Любой опыт, который ставит тебя на грань смерти, оставит в твоей душе неизгладимый след. Тогда ты почувствуешь стыд, вину за всё, что делал раньше. Это рецепт того, как освободиться от прошлого и вернуть в свою жизнь всё хорошее, что могло бы у тебя быть, — делился Харди.

Больше 20 лет Харди не притрагивается к спиртному и ведет здоровый образ жизни. Он занимается боксом и джиу-джитсу. В 2026 году он получил коричневый пояс — следующий уже черный. По словам Харди, спорт помогает ему не сойти с ума и спасти психологическое здоровье.

Первые бои Харди сильно боялся противников, которые его зашибут, но со временем от страха не осталось и следа | Источник: tomhardy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Первые бои Харди сильно боялся противников, которые его зашибут, но со временем от страха не осталось и следа | Источник: tomhardy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Первые бои Харди сильно боялся противников, которые его зашибут, но со временем от страха не осталось и следа

Источник:

tomhardy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Снаружи я кажусь молодым, но внутри я дряхлый старик, которому нужно полное спокойствие, — описывал себя Харди.

Во всех начинаниях актера поддерживает любящая супруга, актриса Шарлотта Райли, с которой он познакомились в 2009 году на съемках фильма «Грозовой перевал» (18+).

Источник: кадр из фильма «Грозовой перевал» (18+), реж. Коки Гидройч, студия Mammoth Screen, 2009 годИсточник: кадр из фильма «Грозовой перевал» (18+), реж. Коки Гидройч, студия Mammoth Screen, 2009 год
Источник:

кадр из фильма «Грозовой перевал» (18+), реж. Коки Гидройч, студия Mammoth Screen, 2009 год

Пара воспитывает двоих детей и несколько собак, которых Харди забрал со съемок фильма и теперь везде берет с собой. Близкое окружение актера рассказало Daily Mail, что продолжительный отпуск для актера не только возможность наладить здоровье, но и больше времени проводить с семьей, которую редко видит.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Том харди Актер Здоровье
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Комментарии
1
Гость
29 апреля, 13:36
Классическое состояние современного мужика около 50 лет. Только зарабатываем меньше намного, поэтому на работу все-равно придется ходить, даже,если не можешь. Но мы молчим, просто терпим.
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Гость
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