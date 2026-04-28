Лозунги о светлом будущем и противогазы: что осталось в чернобыльской зоне отчуждения — видео

Облучение, от которого кожа становилась ярко-красной, халатность, приведшая к трагедии, и тысячи сломанных судеб. Ровно 40 лет назад на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв, изменивший отношение человечества к «мирному атому».
MSK1.RU побывал в белорусской зоне отчуждения, где всё еще опасно находиться, и увидел роковой энергоблок ЧАЭС. Через сколько туда можно будет вернуться и что не успели забрать с собой люди, смотрите в видео выше.
После аварии радиоактивное облако затронуло около 20% территории современной Белоруссии — более двух тысяч квадратных километров плодородных земель оказались заражены.
Почти сотня деревень в один момент стали призраками. Их покинула 21 тысяча человек, навсегда оставив родные дома, документы, ценные вещи. Мародеров, правда, радиация мало смущала: они пытались незаконно вынести всё, что можно было продать.