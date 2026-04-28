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Страна и мир Репортаж Лозунги о светлом будущем и противогазы: что осталось в чернобыльской зоне отчуждения — видео

Лозунги о светлом будущем и противогазы: что осталось в чернобыльской зоне отчуждения — видео

Показываем, какие тайны хранят заброшенные деревни рядом с атомной электростанцией

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Как выглядит зона отчуждения спустя четыре десятилетия после аварии на ЧАЭС

Источник:

Сергей Суханов и Михаил Мечев / MSK1.RU

Облучение, от которого кожа становилась ярко-красной, халатность, приведшая к трагедии, и тысячи сломанных судеб. Ровно 40 лет назад на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв, изменивший отношение человечества к «мирному атому».

MSK1.RU побывал в белорусской зоне отчуждения, где всё еще опасно находиться, и увидел роковой энергоблок ЧАЭС. Через сколько туда можно будет вернуться и что не успели забрать с собой люди, смотрите в видео выше.

После аварии радиоактивное облако затронуло около 20% территории современной Белоруссии — более двух тысяч квадратных километров плодородных земель оказались заражены.

Почти сотня деревень в один момент стали призраками. Их покинула 21 тысяча человек, навсегда оставив родные дома, документы, ценные вещи. Мародеров, правда, радиация мало смущала: они пытались незаконно вынести всё, что можно было продать.

ПО ТЕМЕ
Михаил МечевМихаил Мечев
Михаил Мечев
Корреспондент MSK1.RU
Чернобыльская АЭС Катастрофа СССР Видео Зона отчуждения Белоруссия Радиация
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Комментарии
2
Гость
28 апреля, 17:42
Лозунгов увеличилось в сотни раз, появились новые проповедники, блогеры, экстрасенсы, прорицатели.
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Гость
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