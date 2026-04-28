Лозунги о светлом будущем и противогазы: что осталось в чернобыльской зоне отчуждения — видео

Как выглядит зона отчуждения спустя четыре десятилетия после аварии на ЧАЭС Источник: Сергей Суханов и Михаил Мечев / MSK1.RU

Облучение, от которого кожа становилась ярко-красной, халатность, приведшая к трагедии, и тысячи сломанных судеб. Ровно 40 лет назад на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв, изменивший отношение человечества к «мирному атому».

MSK1.RU побывал в белорусской зоне отчуждения, где всё еще опасно находиться, и увидел роковой энергоблок ЧАЭС. Через сколько туда можно будет вернуться и что не успели забрать с собой люди, смотрите в видео выше .

После аварии радиоактивное облако затронуло около 20% территории современной Белоруссии — более двух тысяч квадратных километров плодородных земель оказались заражены.