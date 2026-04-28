НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

3 м/c,

с-з.

 756мм 60%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,46
EUR 91,19
Площадь имени «Локомотива»
Экономический прогноз
Здесь был Пушкин
Встала реставрация
Истории из пионерского лагеря
Балерины с «Алиэкспресс»?
Задержат рейсы
Перестроят аэропорт в Туношне
Страна и мир Истории «Не все готовы принимать помощь». Кто ходит на бесплатные обеды для бездомных

«Не все готовы принимать помощь». Кто ходит на бесплатные обеды для бездомных

Горячую пищу не могут себе позволить не только люди без места жительства

1 048
За бесплатными обедами приходят те, кому больше некуда идти | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUЗа бесплатными обедами приходят те, кому больше некуда идти | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

За бесплатными обедами приходят те, кому больше некуда идти

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

В маленькой комнате собрались пенсионеры, пожилые женщины и мужчины. Все замерли в ожидании: стоят, сидят на узкой скамейке или отдыхают прямо на полу. В большой клетчатой сумке одной из посетительниц лежит старенький кнопочный телефон, из динамиков которого доносится музыка — так ждать веселее.

Все эти люди пришли в социальную столовую «Каритас» на улице Звездова в Омске. Здесь бесплатно наливают суп, накладывают кашу и нарезают хлеб. Одним этот обед помогает пережить неделю до пенсии, для других становится единственной горячей едой за сутки.

Пока в столовой накрывают столы, в гараже заводят фургон. Туда грузят контейнеры и большие термосы. Скоро машина проедет по городу и привезет обед бездомным — тем, кто ночует на вокзалах и теплотрассах и не помнит, что такое спокойная, безопасная жизнь.

Наши омские коллеги узнали истории нуждающихся и тех, кто им помогает. Подробнее — в материале корреспондентов NGS55.RU Екатерины Шрайнер и Евгения Софийчука.

Портреты

В социальную столовую приходят за несколько часов до ее открытия | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВ социальную столовую приходят за несколько часов до ее открытия | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В социальную столовую приходят за несколько часов до ее открытия

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Тонкие руки хрупкой пожилой женщины немного дрожат, но не выпускают трость. Без нее стоять и передвигаться пенсионерка не может. Перед нами — Анастасия Ивановна. Она ходит на обеды в центр каждый день на протяжении нескольких лет.

Анастасия Ивановна 50 лет проработала в детском саду | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUАнастасия Ивановна 50 лет проработала в детском саду | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Анастасия Ивановна 50 лет проработала в детском саду

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Пенсия у нее очень маленькая | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUПенсия у нее очень маленькая | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Пенсия у нее очень маленькая

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Почти всю жизнь проработала в детском саду. С возрастом появились серьезные проблемы со здоровьем, а крошечной пенсии не хватало ни на лекарства, ни на продукты.

«Сюда давно уже хожу. Они [сотрудники центра] ко мне домой ходили, меня поднимали. Позвоночник пять раз сломанный. Я ползала. Тяжело было. Маленькая пенсия: 9 тысяч была, сейчас 15 тысяч. Трудовой стаж большой. Я была не только санитаркой, мне и детей доверяли — ясельки».

Столовая работает чуть меньше двух часов | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUСтоловая работает чуть меньше двух часов | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Столовая работает чуть меньше двух часов

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Истории посетителей столовой одновременно уникальны и очень похожи. Бывают здесь нуждающиеся семьи с детьми, а также освободившиеся заключенные, которые так и не смогли адаптироваться к жизни на воле.

Все здесь друг друга знают | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВсе здесь друг друга знают | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Все здесь друг друга знают

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Екатерина подрабатывала гардеробщицей | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUЕкатерина подрабатывала гардеробщицей | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Екатерина подрабатывала гардеробщицей

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Часто приходят пожилые и люди с инвалидностью. Большинство из них одиноки и не могут обратиться за помощью к близким. Получают выплаты от государства, но суммы эти, как правило, настолько малы, что прожить на них невозможно. Некоторые безуспешно пытаются устроиться на работу — брать их не хотят.

«Мне посоветовали сюда [прийти] знакомые. Они сами ходят. Доход маленький — пенсия. Я в гардеробе подрабатывала раньше и еще бы работала, но получила перелом шейки бедра — упала. Устраивалась — не берут, говорят: „Маленькая, худенькая, не справитесь“. Тут [в центре] все мне помогают», — рассказывает еще одна посетительница столовой Екатерина.

Анастасия Герасимова&nbsp;— одна из сотрудниц центра | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUАнастасия Герасимова&nbsp;— одна из сотрудниц центра | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Анастасия Герасимова — одна из сотрудниц центра

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Делиться подробностями своей судьбы готовы не все. Многие, как объясняет PR-специалист центра «Каритас» Анастасия Герасимова, стесняются того положения, в котором оказались.

«Называем малоимущими, но за этим разное скрывается. Например, человек работал-работал всю жизнь, начинаются какие-то проблемы со здоровьем: одно, другое, третье. Вот ему перестали выплачивать больничный, получает пособие по безработице. Оно очень небольшое. Там нельзя прокормиться. И до момента, пока не оформит инвалидность, очень тяжело. У кого есть, что продавать, идут продавать».

Служение

На кухне чисто и тепло | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUНа кухне чисто и тепло | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Еда уже готова | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUЕда уже готова | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
А посуда вымыта | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUА посуда вымыта | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
+2
К Пасхе нуждающимся раздавали куличи | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUК Пасхе нуждающимся раздавали куличи | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Многие ходят сюда годами | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUМногие ходят сюда годами | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

На просторной кухне пахнет свежим хлебом и булочками. Рядом с большими печами сразу становится тепло. В алюминиевых кастрюлях закипает каша.

— Тут всё варится: для тех, кто ходит в столовую, и для бездомных, — говорит повар Жанна Викторовна и обводит помещение рукой.

— А меню отличается?

— Всё то же самое. У нас всё то же самое, мы отдельно ничего не готовим.

Жанна Викторовна&nbsp;— повар | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUЖанна Викторовна&nbsp;— повар | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Жанна Викторовна — повар

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Заботятся о нуждающихся не только повара, но и медсестры, социальные работники, педагоги для семей с детьми. Приходят с разными целями. Кто-то видит интересную вакансию и решает попробовать себя, а кто-то считает помощь бедным — делом жизни.

В столовой всё почти готово, а за дверью с нетерпением ждут посетители | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВ столовой всё почти готово, а за дверью с нетерпением ждут посетители | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В столовой всё почти готово, а за дверью с нетерпением ждут посетители

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Сестра Войтеха приехала из Чехии | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUСестра Войтеха приехала из Чехии | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Сестра Войтеха приехала из Чехии

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Социально-медицинской службой для бездомных руководит сестра Войтеха — монахиня родом из Чехии. Она росла в религиозной семье и не видела для себя пути лучше, чем служение людям.

«Нас направили на эту миссию. Приехали, служим здесь. Я из Чехии, мои родители католики, я росла в этой вере. Когда человек взрослеет, думает, какой его путь в жизни. Я поняла, что это моя дорога — служить монахиней. Мы не выходим замуж, живем в общине, специализируемся на помощи бедным».

Монахиня руководит социально-медицинской службой для бездомных | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUМонахиня руководит социально-медицинской службой для бездомных | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Монахиня руководит социально-медицинской службой для бездомных

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

В центре есть все необходимые лекарства | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВ центре есть все необходимые лекарства | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В центре есть все необходимые лекарства

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Помогать иногда бывает непросто. Не все люди, даже находясь в самом бедственном положении, готовы принимать помощь.

Бездомные могут принять здесь душ | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUБездомные могут принять здесь душ | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Но не все из них этого хотят | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUНо не все из них этого хотят | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Комната, где можно отдохнуть после душа | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUКомната, где можно отдохнуть после душа | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
+2
Это дневной центр | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUЭто дневной центр | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Некоторые здесь даже собирают пазлы | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUНекоторые здесь даже собирают пазлы | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Для бездомных в центре работает душ: два раза в неделю можно помыться, отдохнуть и выпить горячий чай, каждому выдают чистое полотенце, одежду, если это необходимо. Каким бы привлекательным ни казалось такое предложение, некоторые наотрез от него отказываются: жизнь без удобств на улице привычней и понятней, а любые перемены пугают.

— Одни и те же ходят к вам? — спрашиваю у монахини.

— Плюс-минус. Новые какие-то появляются, а кто-то уходит. Мы, когда ездим кормить, там некоторые такие грязные ходят, хотим, чтобы пришли помыться, но их надо уговаривать. Если соглашаются, такие счастливые потом, — отвечает она, и в уголках ее глаз от улыбки появляются морщинки.

Жизнь на улице

Еду бездомным привозят на специальном фургоне | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUЕду бездомным привозят на специальном фургоне | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Еду бездомным привозят на специальном фургоне

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Иногда выдают одежду | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUИногда выдают одежду | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Иногда выдают одежду

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Столик для контейнера с едой | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUСтолик для контейнера с едой | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Столик для контейнера с едой

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Двери в столовую наконец открываются, посетители рассаживаются по местам. Все они хорошо знают друг друга. Некоторые даже успели подружиться, помогают кто чем может.

В это время в другой части города — в районе железнодорожного вокзала — тоже начинается движение. К площадке за отелем «Грезы» стягиваются бездомные.

Специальный фургон, в котором перевозят еду и лекарства, приезжает сюда каждый будний день в одно и то же время. Люди приходят задолго до его прибытия. Грохот поездов, которые время от времени проносятся мимо, заглушает шум их голосов. На улице холод и сырость. Чтобы хоть немного согреться, приходится прятать руки в карманы.

Часто нуждающиеся не могут поесть в другом месте | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUЧасто нуждающиеся не могут поесть в другом месте | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Часто нуждающиеся не могут поесть в другом месте

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Для себя бездомные соорудили стол: установили круглую деревянную доску на двух больших покрышках и расселись вокруг. К чужакам относятся настороженно.

— Кто это? — спрашивает худощавая женщина у своей спутницы и кивает в нашу сторону.

— Не знаю, — отвечает та.

— Пусть уходят. Не надо нас снимать.

Своеобразный стол | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUСвоеобразный стол | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Своеобразный стол

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Грузовик встречают радостно | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUГрузовик встречают радостно | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Грузовик встречают радостно

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Все замирают в ожидании, разговоры становятся тише. Снова «оживают» нуждающиеся, только когда видят большой оранжево-белый фургон, приближающийся к площади. Эту машину центру подарили коллеги из Германии много лет назад. С тех пор ее используют для помощи бездомным.

На площадь всегда приезжает и медик… | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUНа площадь всегда приезжает и медик… | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

На площадь всегда приезжает и медик…

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

…чтобы обработать раны | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU…чтобы обработать раны | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

…чтобы обработать раны

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Внутри не только перевозят еду, но и осматривают людей с травмами, проводят обработки и перевязки. Живя на улице, сохранить здоровье почти невозможно.

«У такого контингента часто бывают ожоги, обморожения. Они спят на трубах, видать, не чувствуют [что горячо] — там прям волдырями бывает. Сейчас будет перевязка — отрезали пальцы. Не ходил мужчина [на обеды], потом появился. Спрашиваю, где был. Он говорит, что в больнице. А это видно — они [люди после ампутации] ходят, как пингвины», — рассказывает медсестра.

Обед

Бездомным привозят и первое, и второе блюдо | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUБездомным привозят и первое, и второе блюдо | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Бездомным привозят и первое, и второе блюдо

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Люди приходят сюда каждый день | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUЛюди приходят сюда каждый день | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Люди приходят сюда каждый день

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Рассказывают друг другу, где проводят бесплатные обеды | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUРассказывают друг другу, где проводят бесплатные обеды | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Рассказывают друг другу, где проводят бесплатные обеды

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

— Что там, вкусно? — хриплым голосом спрашивает мужчина в кепке, занимая очередь на выдачу еды.

— У них всегда всё вкусно, вчера тоже вкусно было, — отвечает ему одна из женщин.

Над кастрюлями поднимается пар. Мужчина на раздаче наливает в пластиковые тарелки горячий суп и кашу. Нуждающиеся протягивают к нему руки, берут еду и отходят в сторону, чтобы пообедать в одиночестве.

Кусочек хлеба может спасти жизнь | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUКусочек хлеба может спасти жизнь | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Кусочек хлеба может спасти жизнь

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Поэтому его берут с собой | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUПоэтому его берут с собой | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Поэтому его берут с собой

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

И наливают чай про запас | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUИ наливают чай про запас | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

И наливают чай про запас

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Светлана уверяет, что живет на улице, потому что домой ее не пускают родственники | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUСветлана уверяет, что живет на улице, потому что домой ее не пускают родственники | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Светлана уверяет, что живет на улице, потому что домой ее не пускают родственники

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Светлана складывает кусочки хлеба в целлофановый пакет, затем наливает крепкий чай в большую пластиковую бутылку. Хотя нуждающихся кормят здесь постоянно, она, как и многие другие, предпочитает брать продукты с собой про запас. Женщина рассказывает, что ходит на бесплатные обеды, когда успевает. На еду никогда не жалуется, только расстраивается, что фургон не приезжает в выходные и праздники.

«Единственное, что плохо — когда праздники какие-то, они не приезжают. Получается, люди остаются голодные. Тут они молодцы. У них и первое, и второе. Всегда вкусно всё. Чай с сахаром. Крепкий! Видите? Это не просто вода закрашенная. И подарки давали на Новый год. Одежду, бывает, выдают и это, как его там, мыло!»

Женщина ночует где придется | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUЖенщина ночует где придется | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Женщина ночует где придется

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

По словам Светланы, дом у нее есть, но жить там она не может.

— Меня постоянно выгоняют! — говорит с нотками обиды в голосе.

— Кто?

— Родственники. Сейчас каждый сам за себя. Где придется, там и ночую.

«Пытаемся помогать»

Пища простая, но сытная | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUПища простая, но сытная | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Пища простая, но сытная

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Никто на нее не жалуется | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUНикто на нее не жалуется | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Никто на нее не жалуется

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Люди оказываются на улице по разным причинам. Кто-то конфликтует с родственниками, кто-то не может или не хочет работать, а кто-то страдает от ментальных заболеваний и зависимостей. В какой-то момент судьба приводит всех этих людей на небольшую площадку, куда приезжает оранжево-белый фургон.

Можно взять добавку | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUМожно взять добавку | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Можно взять добавку

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Всем желающим наливают суп | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВсем желающим наливают суп | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Всем желающим наливают суп

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Здесь никого не судят. Просто стараются помочь.

«Малоимущих в социальную столовую иногда направляют через комплексные центры. Есть самообращение: когда человек сам пришел и попросил о помощи. Бездомные в комплексные центры не ходят. У нас много лет существует точка, где мы кормим. Они все это место знают. Просто приходят. Каких-то листовок мы не раздаем. Пытаемся помогать», — заключает сотрудница центра «Каритас» Анастасия Герасимова.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ШрайнерЕкатерина Шрайнер
Екатерина Шрайнер
Корреспондент
Евгений СофийчукЕвгений Софийчук
Евгений Софийчук
Фотокорреспондент NGS55.RU
Бездомный Благотворительность Обед Каритас История Пенсионер Малоимущий
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
28 апреля, 17:36
А в Ярославле есть такое?... Тоже ведь иногда хочется супчику горячего хлебнуть!
Гость
28 апреля, 16:09
Люди живут бедно, очень просим 🙏 чтоб в Ярославле сделали горячие обеды для пенсионеров и инвалидов)))
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем