«Не все готовы принимать помощь». Кто ходит на бесплатные обеды для бездомных

За бесплатными обедами приходят те, кому больше некуда идти Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В маленькой комнате собрались пенсионеры, пожилые женщины и мужчины. Все замерли в ожидании: стоят, сидят на узкой скамейке или отдыхают прямо на полу. В большой клетчатой сумке одной из посетительниц лежит старенький кнопочный телефон, из динамиков которого доносится музыка — так ждать веселее.

Все эти люди пришли в социальную столовую «Каритас» на улице Звездова в Омске. Здесь бесплатно наливают суп, накладывают кашу и нарезают хлеб. Одним этот обед помогает пережить неделю до пенсии, для других становится единственной горячей едой за сутки.

Пока в столовой накрывают столы, в гараже заводят фургон. Туда грузят контейнеры и большие термосы. Скоро машина проедет по городу и привезет обед бездомным — тем, кто ночует на вокзалах и теплотрассах и не помнит, что такое спокойная, безопасная жизнь.

Наши омские коллеги узнали истории нуждающихся и тех, кто им помогает. Подробнее — в материале корреспондентов NGS55.RU Екатерины Шрайнер и Евгения Софийчука.

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В социальную столовую приходят за несколько часов до ее открытия Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Тонкие руки хрупкой пожилой женщины немного дрожат, но не выпускают трость. Без нее стоять и передвигаться пенсионерка не может. Перед нами — Анастасия Ивановна. Она ходит на обеды в центр каждый день на протяжении нескольких лет.

Анастасия Ивановна 50 лет проработала в детском саду Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Пенсия у нее очень маленькая Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Почти всю жизнь проработала в детском саду. С возрастом появились серьезные проблемы со здоровьем, а крошечной пенсии не хватало ни на лекарства, ни на продукты.

«Сюда давно уже хожу. Они [сотрудники центра] ко мне домой ходили, меня поднимали. Позвоночник пять раз сломанный. Я ползала. Тяжело было. Маленькая пенсия: 9 тысяч была, сейчас 15 тысяч. Трудовой стаж большой. Я была не только санитаркой, мне и детей доверяли — ясельки».

Столовая работает чуть меньше двух часов Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Истории посетителей столовой одновременно уникальны и очень похожи. Бывают здесь нуждающиеся семьи с детьми, а также освободившиеся заключенные, которые так и не смогли адаптироваться к жизни на воле.

Все здесь друг друга знают Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Екатерина подрабатывала гардеробщицей Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Часто приходят пожилые и люди с инвалидностью. Большинство из них одиноки и не могут обратиться за помощью к близким. Получают выплаты от государства, но суммы эти, как правило, настолько малы, что прожить на них невозможно. Некоторые безуспешно пытаются устроиться на работу — брать их не хотят.

«Мне посоветовали сюда [прийти] знакомые. Они сами ходят. Доход маленький — пенсия. Я в гардеробе подрабатывала раньше и еще бы работала, но получила перелом шейки бедра — упала. Устраивалась — не берут, говорят: „Маленькая, худенькая, не справитесь“. Тут [в центре] все мне помогают», — рассказывает еще одна посетительница столовой Екатерина.

Анастасия Герасимова — одна из сотрудниц центра Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Делиться подробностями своей судьбы готовы не все. Многие, как объясняет PR-специалист центра «Каритас» Анастасия Герасимова, стесняются того положения, в котором оказались.

«Называем малоимущими, но за этим разное скрывается. Например, человек работал-работал всю жизнь, начинаются какие-то проблемы со здоровьем: одно, другое, третье. Вот ему перестали выплачивать больничный, получает пособие по безработице. Оно очень небольшое. Там нельзя прокормиться. И до момента, пока не оформит инвалидность, очень тяжело. У кого есть, что продавать, идут продавать».

Служение

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На просторной кухне пахнет свежим хлебом и булочками. Рядом с большими печами сразу становится тепло. В алюминиевых кастрюлях закипает каша.

— Тут всё варится: для тех, кто ходит в столовую, и для бездомных, — говорит повар Жанна Викторовна и обводит помещение рукой.

— А меню отличается?

— Всё то же самое. У нас всё то же самое, мы отдельно ничего не готовим.

Жанна Викторовна — повар Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Заботятся о нуждающихся не только повара, но и медсестры, социальные работники, педагоги для семей с детьми. Приходят с разными целями. Кто-то видит интересную вакансию и решает попробовать себя, а кто-то считает помощь бедным — делом жизни.

В столовой всё почти готово, а за дверью с нетерпением ждут посетители Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Сестра Войтеха приехала из Чехии Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Социально-медицинской службой для бездомных руководит сестра Войтеха — монахиня родом из Чехии. Она росла в религиозной семье и не видела для себя пути лучше, чем служение людям.

«Нас направили на эту миссию. Приехали, служим здесь. Я из Чехии, мои родители католики, я росла в этой вере. Когда человек взрослеет, думает, какой его путь в жизни. Я поняла, что это моя дорога — служить монахиней. Мы не выходим замуж, живем в общине, специализируемся на помощи бедным».

Монахиня руководит социально-медицинской службой для бездомных Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В центре есть все необходимые лекарства Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Помогать иногда бывает непросто. Не все люди, даже находясь в самом бедственном положении, готовы принимать помощь.

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Для бездомных в центре работает душ: два раза в неделю можно помыться, отдохнуть и выпить горячий чай, каждому выдают чистое полотенце, одежду, если это необходимо. Каким бы привлекательным ни казалось такое предложение, некоторые наотрез от него отказываются: жизнь без удобств на улице привычней и понятней, а любые перемены пугают.

— Одни и те же ходят к вам? — спрашиваю у монахини.

— Плюс-минус. Новые какие-то появляются, а кто-то уходит. Мы, когда ездим кормить, там некоторые такие грязные ходят, хотим, чтобы пришли помыться, но их надо уговаривать. Если соглашаются, такие счастливые потом, — отвечает она, и в уголках ее глаз от улыбки появляются морщинки.

Жизнь на улице

Еду бездомным привозят на специальном фургоне Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Иногда выдают одежду Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Столик для контейнера с едой Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Двери в столовую наконец открываются, посетители рассаживаются по местам. Все они хорошо знают друг друга. Некоторые даже успели подружиться, помогают кто чем может.

В это время в другой части города — в районе железнодорожного вокзала — тоже начинается движение. К площадке за отелем «Грезы» стягиваются бездомные.

Специальный фургон, в котором перевозят еду и лекарства, приезжает сюда каждый будний день в одно и то же время. Люди приходят задолго до его прибытия. Грохот поездов, которые время от времени проносятся мимо, заглушает шум их голосов. На улице холод и сырость. Чтобы хоть немного согреться, приходится прятать руки в карманы.

Часто нуждающиеся не могут поесть в другом месте Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Для себя бездомные соорудили стол: установили круглую деревянную доску на двух больших покрышках и расселись вокруг. К чужакам относятся настороженно.

— Кто это? — спрашивает худощавая женщина у своей спутницы и кивает в нашу сторону.

— Не знаю, — отвечает та.

— Пусть уходят. Не надо нас снимать.

Своеобразный стол Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Грузовик встречают радостно Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Все замирают в ожидании, разговоры становятся тише. Снова «оживают» нуждающиеся, только когда видят большой оранжево-белый фургон, приближающийся к площади. Эту машину центру подарили коллеги из Германии много лет назад. С тех пор ее используют для помощи бездомным.

На площадь всегда приезжает и медик… Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

…чтобы обработать раны Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Внутри не только перевозят еду, но и осматривают людей с травмами, проводят обработки и перевязки. Живя на улице, сохранить здоровье почти невозможно.

«У такого контингента часто бывают ожоги, обморожения. Они спят на трубах, видать, не чувствуют [что горячо] — там прям волдырями бывает. Сейчас будет перевязка — отрезали пальцы. Не ходил мужчина [на обеды], потом появился. Спрашиваю, где был. Он говорит, что в больнице. А это видно — они [люди после ампутации] ходят, как пингвины», — рассказывает медсестра.

Обед

Бездомным привозят и первое, и второе блюдо Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Люди приходят сюда каждый день Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Рассказывают друг другу, где проводят бесплатные обеды Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

— Что там, вкусно? — хриплым голосом спрашивает мужчина в кепке, занимая очередь на выдачу еды.

— У них всегда всё вкусно, вчера тоже вкусно было, — отвечает ему одна из женщин.

Над кастрюлями поднимается пар. Мужчина на раздаче наливает в пластиковые тарелки горячий суп и кашу. Нуждающиеся протягивают к нему руки, берут еду и отходят в сторону, чтобы пообедать в одиночестве.

Кусочек хлеба может спасти жизнь Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Поэтому его берут с собой Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

И наливают чай про запас Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Светлана уверяет, что живет на улице, потому что домой ее не пускают родственники Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Светлана складывает кусочки хлеба в целлофановый пакет, затем наливает крепкий чай в большую пластиковую бутылку. Хотя нуждающихся кормят здесь постоянно, она, как и многие другие, предпочитает брать продукты с собой про запас. Женщина рассказывает, что ходит на бесплатные обеды, когда успевает. На еду никогда не жалуется, только расстраивается, что фургон не приезжает в выходные и праздники.

«Единственное, что плохо — когда праздники какие-то, они не приезжают. Получается, люди остаются голодные. Тут они молодцы. У них и первое, и второе. Всегда вкусно всё. Чай с сахаром. Крепкий! Видите? Это не просто вода закрашенная. И подарки давали на Новый год. Одежду, бывает, выдают и это, как его там, мыло!»

Женщина ночует где придется Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

По словам Светланы, дом у нее есть, но жить там она не может.

— Меня постоянно выгоняют! — говорит с нотками обиды в голосе.

— Кто?

— Родственники. Сейчас каждый сам за себя. Где придется, там и ночую.

«Пытаемся помогать»

Пища простая, но сытная Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Никто на нее не жалуется Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Люди оказываются на улице по разным причинам. Кто-то конфликтует с родственниками, кто-то не может или не хочет работать, а кто-то страдает от ментальных заболеваний и зависимостей. В какой-то момент судьба приводит всех этих людей на небольшую площадку, куда приезжает оранжево-белый фургон.

Можно взять добавку Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Всем желающим наливают суп Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Здесь никого не судят. Просто стараются помочь.