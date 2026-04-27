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Страна и мир Студентов массово отчисляют и отправляют на СВО? Ответ Минобрнауки

Студентов массово отчисляют и отправляют на СВО? Ответ Минобрнауки

Ситуацию прокомментировал заместитель министра науки и высшего образования

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Сообщения об отправке студентов на СВО вызвали у россиян беспокойство | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUСообщения об отправке студентов на СВО вызвали у россиян беспокойство | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Сообщения об отправке студентов на СВО вызвали у россиян беспокойство

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

Слухи о массовом отчислении студентов ради подписания контрактов с Минобороны, которые распространяются по Telegram-каналам, не подтвердились. Эта информация не соответствует действительности, заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев на совещании в военном ведомстве, посвященном набору студентов в войска беспилотных систем.

Чиновник уточнил, что с начала 2026 года поступило всего шесть жалоб от студентов и их родителей на подобные действия со стороны вузов.

«Разобрали каждый случай — ни один не подтвердился», — подчеркнул Дмитрий Афанасьев.

Он также отметил, что в зоне СВО крайне важна личная мотивация граждан, а любое давление на студентов недопустимо.

Свою позицию озвучил и заместитель главы Минобороны РФ генерал армии Виктор Горемыкин. Он подчеркнул необходимость поддерживать прямой диалог между ведомствами и вузами. Цель такого взаимодействия — лучше информировать студентов и их родителей, руководителей учебных заведений, а также представителей общеобразовательных организаций.

Горемыкин поделился результатами социологического исследования среди студентов, служащих в войсках беспилотных систем:

  • 93% опрошенных подтвердили, что Минобороны соблюдает условия контракта;

  • 96% заявили, что реальные условия службы соответствуют их ожиданиям;

  • 62% признались, что их отношение к службе улучшилось в период подготовки.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Студент Отчисление Минобрнауки
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Комментарии
26
Гость
28 апреля, 00:18
Не верю!
Гость
27 апреля, 17:27
Ципсота, пишите больше, а то в армию возьмут
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Гость
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