Тысячи человек в России лишатся пособий: новости 26 апреля

Иностранцы смогут получать единое пособие на детей только спустя пять лет после вступления в гражданство Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 апреля.

В США решили вернуть расстрелы в качестве методов казни

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность возвращения к расстрелу, казни на электрическом стуле и удушению газом в качестве альтернативных способов исполнения смертных приговоров за особо тяжкие федеральные преступления. Об этом сообщает агентство Reuters.

По предварительной информации, это рассматривают в связи с трудностями, складывающимися на фоне ухудшения поставок препаратов для смертельных инъекций. Такой метод в стране пока остается высшей мерой наказания.

Согласно отчету Министерства юстиции США, исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш одобрил вынесение девяти смертных приговоров после того, как Трамп отменил мораторий на федеральные казни, введенный его предшественником Джо Байденом. В докладе Министерства юстиции содержится рекомендация о возвращении к старым методам казни.

Правила поведения болельщиков на стадионах обновили

В стране обновили правила поведения болельщиков на стадионах. Изменения коснулись в первую очередь транспортных средств и гаджетов.

Зрители теперь обязаны предоставлять для осмотра свой автомобиль, а электросамокаты, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) проносить на арену запрещено, за исключением средств для маломобильных граждан. Еще под запретом беспилотники (без спецсогласования).

Кроме того, запрещается забираться на ограждения, осветительные мачты и даже деревья на территории стадиона. По-прежнему нельзя проносить напитки в стекле и жестяной таре. Объем пластиковой тары должен быть не более 0,5 л, а общий объем на одного человека не должен превышать 1 литра.

Обновления коснулись и фанатских баннеров: размеры те же (не более 2 × 1,5 м), но несколько полотен, которые вместе образуют один баннер, считаются нарушением, передает ТАСС.

Для автомобилистов ужесточили правила замены водительских прав

В России водитель обязан обновлять свои права при изменении личных данных или при обнаружении проблем в состоянии здоровья. За управление автомобилем с просроченными правами предусмотрен штраф в размере 15 тысяч рублей.

Водительские удостоверения необходимо менять в следующих случаях:

По истечении срока их действия. При изменении персональных данных владельца. Если права пришли в негодность из-за износа, повреждений или других причин, и информация на них стала нечитаемой.

Также замена прав требуется при их утере или хищении, а еще при выявлении новых медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.

«Управление ТС по водительскому удостоверению с истекшим сроком действия влечет за собой ответственность, предусмотренную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях», — подчеркнули в МВД России.

Согласно статье 12.7 КоАП РФ, управление автомобилем без прав (за исключением учебной езды) влечет штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Автомобиль в этом случае может быть отправлен на штрафстоянку, а водитель лишен права управления транспортным средством.

Если человек не управлял автомобилем после истечения срока действия своих прав, он не несет ответственности за это.

Штраф и уголовка грозят за искажение показаний счетчиков

За использование магнитов для искажения показаний счетчиков предусмотрены серьезные наказания. Юрист Иван Курбаков, член Ассоциации юристов России, предупредил, что нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей и даже лишение свободы на срок до двух лет.

Кроме того, Курбаков отметил, что самовольное подключение к электросетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам также влечет за собой ответственность. За это нарушение предусмотрен штраф в размере от 10 до 200 тысяч рублей.

Жильцам категорически запрещено вмешиваться в работу счетчиков, используя любые устройства или программы для искажения показаний. Если при проверке на счетчике обнаружат такие манипуляции, ресурсоснабжающая организация проведет перерасчет.

Помимо возмещения ущерба компании ЖКХ и уплаты штрафов, нарушитель может столкнуться с уголовной ответственностью по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В таком случае ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 300 тысяч рублей.

Если на счетчике будут выявлены нарушения, его необходимо заменить за счет виновника. В некоторых случаях возможно отключение воды до устранения всех проблем.

Юрист напомнил о последствиях за поджог сухой травы

Сжигание сухой растительности не является допустимым методом уборки территории. Это действие запрещено законодательством и может повлечь за собой ответственность. Об этом заявил Игорь Поздняков, главный юрисконсульт Роскачества.

Нарушителю грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, если пал травы не привел к тяжким последствиям. Если же поджог был в условиях особого противопожарного режима, размер штрафа увеличится и составит от 10 до 20 тысяч рублей.

Кроме того, если огонь перекинется на лесной массив, то штрафы для граждан могут достигать 60 тысяч рублей.

«В случае, если пал травы приведет к уничтожению или повреждению лесных насаждений, виновные лица подлежат уголовному преследованию по статье 261 УК РФ, вплоть до крупного штрафа или лишения свободы на срок до десяти лет. Также уголовная ответственность возможна по статье 168 УК РФ за уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, <…> виновному грозит штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года. Помимо назначения наказания виновное лицо обязано в полном объеме возместить причиненный материальный ущерб», — сказал Поздняков в беседе с ТАСС.

На частных участках сжигать траву можно только при строжайшем соблюдении требований пожарной безопасности:

использование металлических ёмкостей или ям;

соблюдение расстояний до построек;

очистка территории;

наличие первичных средств пожаротушения.

Однако пока в регионе введен особый противопожарный режим, любое использование открытого огня полностью запрещается.

Четыре болезни станут опасными в ближайшие пять лет

В течение ближайших пяти лет основными причинами смертности останутся сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, а также грипп. С таким прогнозом выступил академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Кардиология, онкология, эндокринология — это три лидера, которые дают смертность. Из инфекций в ближайшие пять лет — это грипп, он один из ведущих и дальше будет. У гриппа меняются штаммы — это грипп А и Б, но грипп будет на первом месте», — заявил эпидемиолог.

Он также отметил, что грипп ухудшает состояние сердечно-сосудистых заболеваний и может вызывать осложнения. За последние два десятилетия перечень болезней с высокой смертностью практически не изменился. Даже во время пандемии коронавируса, по его словам, грипп продолжал оставаться серьезной угрозой для здоровья людей.

Ограничительные меры, введенные в связи с коронавирусом, косвенно способствовали снижению распространения гриппа. Онищенко также обратил внимание на оспу обезьян, которая уже начала распространяться среди людей, и подчеркнул, что седьмая пандемия холеры, начавшаяся в 1960 году, всё еще продолжается, хотя для России она не представляет значительной опасности.

Домашние задания могут отменить

В Рособрнадзоре обсуждают отмену домашних заданий в школах. Глава ведомства Анзор Музаев считает, что если их легко решает искусственный интеллект, то они не имеют смысла.

«Если то, что задается учителем, успешно решается искусственным интеллектом, то я, как родитель, говорю: смысла в этом задании нет. Будет единственный смысл, если учитель попытается вывести ученика на чистую воду: сам делал или нет», — отметил Музаев

Однако глава Рособрнадзора подчеркнул, что искусственный интеллект не сможет заменить ученика в гуманитарных предметах, где требуется выучить стихотворение или написать пересказ.

«Но, если это те задания, которые нейросеть просто прорешает за ребенка, это большой вызов для системы не только школьного, но уже и высшего образования по ряду направлений. Здесь нужны серьезные решения», — добавил он.

В свете развития искусственного интеллекта и появления готовых решений для учебных задач возникает вопрос о целесообразности домашних заданий. По мнению Музаева, традиционная система внеклассной работы становится менее эффективной.

Некоторые уроки в школах предложили убрать

В России призывают отказаться от «второстепенных» предметов в школьной программе, в том числе от изучения второго иностранного языка. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Стоит отказаться от „второстепенных“ предметов. Например, от изучения в школе второго иностранного языка, который по-прежнему включают иногда в программу, как будто бы она „резиновая“», — сказал Миронов.

Он считает, что из детей не стоит воспитывать полиглотов, а также натаскивать их по не нужным в жизни предметам. Дети после школы не умеют учиться и думать, поэтому в дальнейшем им тяжелее дается учеба в вузах, отметил депутат.

«Здравый смысл нужно возвращать. Нужны те предметы, которые действительно нужны людям, чтобы они просто были образованы», — заключил политик в разговоре с ТАСС.

В стране хотят ввести новый вид зарплаты

Получать пособие в виде «зарплаты матери» должны неработающие женщины с тремя и более детьми, а мужчина — с пятью, заявил председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников.

По его словам, партия полностью поддерживает курс президента РФ по поддержке демографии и предлагает расширить механизмы оказания помощи семьям с детьми.

«При наличии трех детей государство [должно оплачивать] неработающей женщине „зарплату матери“ на период воспитания детей до 14 лет, этот период засчитывается в трудовой стаж. При наличии пяти детей аналогичные гарантии [следует] предусмотреть также дополнительно и для отца», — уточнил политик.

Он считает, что еще нужно расширять льготы по оплате ЖКХ в зависимости от количества детей в семье:

«При наличии трех детей — скидка 50%, при наличии четырех детей — скидка 75%, при наличии пяти и более детей — бесплатное предоставление коммунальных услуг. В свою очередь, семьям, в которых оба родителя являются студентами, стоит доплачивать пособие в виде второй стипендии», — отметил Праздников.

Эксперт подытожил, что «рождение и воспитание детей должны перестать быть экономическим риском».

Семьям упростили процедуру получения гражданства

Теперь подавать заявление об оформлении российского гражданства для ребенка, имеющего на него право по рождению, можно будет в электронном виде через региональное подразделение МВД РФ. Закон об этом вступил в силу с сегодняшнего дня.

Направить обращение разрешено через портал «Госуслуги». Туда же придет уведомление об оформлении гражданства ребенку, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица. Вместе с этим сохранится возможность подать такое заявление в бумажном виде.

Еще расширен круг законных представителей, имеющих право на подачу такого заявления. В него вошли сотрудники органов опеки и попечительства.

Тысячи человек лишатся пособий в России

Правительство России утвердило новый ценз оседлости для назначения детских пособий. Согласно принятому решению, мигранты смогут получать выплаты только через пять лет после получения гражданства. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на официальные документы.

Исключениями из этого правила станут те, кто получил гражданство при рождении или по процедуре признания, а также участники специальной военной операции и программы переселения соотечественников. Новая мера начнет действовать с 1 апреля 2027 года.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин пояснил в разговоре с ТАСС, что новые условия направлены на то, чтобы единое пособие не предоставлялось сразу всем недавно прибывшим мигрантам и чтобы граждане ощущали порядок в системе поддержки.

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